Рудковская принижает заслуги Тутберидзе. Но Этери уже давно доказала своё величие

Успехи Тутберидзе по-прежнему никому не дают покоя. Продюсер Яна Рудковская снова принизила заслуги тренера и усомнилась в её величии. Жена Евгения Плющенко упрекает Этери Георгиевну в том, что её достижения основаны на конвейере из юных фигуристок. Про то, что этот конвейер превращает девочек в суперзвёзд и приносит России кучу медалей, видимо, нужно забыть, а методы Тутберидзе объявить вне закона.

Но кто сказал, что выдающийся тренер обязан воспитывать только спортсменов с долгой карьерой? Тутберидзе — уже великая. И пора бы это признать.

Рудковская пытается защитить Плющенко

Высказаться о «наболевшем» Рудковская решила после неприятного ответа Тарасовой в программе «Секрет на миллион» на вопрос о конкуренции между Плющенко и Тутберидзе. Сравнивать выдающегося тренера (Этери) и начинающего (Евгения), по мнению Татьяны Анатольевны, смешно. Но жене Плющенко было явно не до веселья. Рудковская эмоционально отреагировала на слова Тарасовой, принизив при этом заслуги Этери Георгиевны.

«Я не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Величайшие тренеры — Мишин, Москвина, Жук, Тарасова, Чайковская. Тутберидзе — прекрасный тренер. У неё суперкоманда, они большие молодцы. Но величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у неё спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре.

Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне?» — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

Можно по-разному относиться к методам Тутберидзе, но закрывать глаза на то, что именно она устроила революцию в фигурном катании и возвела этот вид спорта в нашей стране в культ — как минимум странно. Пожалуй, Яне Александровне действительно нужно объяснить, почему Тутберидзе можно назвать великим тренером уже сейчас. Особенно это актуально в преддверии Олимпиады в Пекине, на которой Этери Георгиевна с большой долей вероятности станет тренером уже третьей олимпийской чемпионки. А возможно даже и четвёртой, если командный турнир (скрестим пальцы) будет за нами.

Тутберидзе открыла миру Липницкую и довела 18-летнюю Медведеву до Олимпиады

О феномене Тутберидзе заговорили ещё семь лет назад, когда невероятная Юлия Липницкая влюбила в себя весь мир на льду Сочи. Причём заслуга Этери Георгиевны состоит уже в том, что мы в принципе узнали о такой потрясающей фигуристке. А олимпийское золото в команднике уже вторично. И пусть Юлия не смогла повторить свой успех в личном первенстве, став лишь пятой, но от этого любовь к «девочке в красном пальто» меньше не стала. Конечно, эмоциональное катание и потрясающая растяжка — то, чем Липницкая сильно выделялась на протяжении всей своей карьеры. Но узнали бы мы об этой талантливой девочке без грамотно приложенной руки Тутберидзе? Скорее всего — нет. А короткая карьера Липницкой — уж точно вина не одной Этери Георгиевны.

Евгения Медведева, тренируясь у Тутберидзе, была непобедимой на протяжении двух лет в женской одиночке. Похвастаться званием двукратной чемпионки мира из действующих фигуристок у нас больше некому. Даже Елизавета Туктамышева за длинную карьеру смогла взять этот титул лишь единожды. Медведева же сделала это два раза подряд, а в 18 лет стала двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Понятно, что от Жени ждали победы, речь о другом: 18 — это уже стопроцентно взрослый возраст. И Тутберидзе довела свою взрослую спортсменку до Олимпиады. Между прочим, в статусе главной фаворитки. Золото взять не получилось, но серебро было с золотым отливом, а сама Женя стала героиней преодоления и народной любви.

Тутберидзе устроила прыжковую революцию

Смена правил в фигурном катании после Пхёнчхана — это следствие удачного эксперимента Тутберидзе. Прыгать все прыжки во второй половине программы, может, действительно было не лучшим решением с точки зрения баланса в программе Алины Загитовой, но зато это однозначно было новаторским решением. Без риска спорт не так интересен, и Этери Тутберидзе с Алиной удалось пошатнуть давно привычную всем схему, а заодно выиграть олимпийское золото.

Согласитесь, не каждому тренеру удаётся придумать что-то такое, чтобы это привело к смене правил. А всё потому, что Тутберидзе влияет не только на своих фигуристок, но и на само фигурное катание. Задаёт новые тенденции, которые могут не всем нравиться и настраивать на борьбу с ними, но то, что её идеи работают — неоспоримо.

Можно сколько угодно говорить о прыжковом таланте Александры Трусовой, но Русской ракетой она стала в группе Тутберидзе. Этери тоже сомневалась насчёт изучения четверных, в чём признавались и она сама, и Саша. Но кто-то должен был дать Трусовой отмашку, кто-то должен был в неё поверить. И поверила именно Тутберидзе. И посмотрите, к чему это привело — к настоящей революции в женском катании. Тройных прыжков больше недостаточно для победы. Нужны ультра-си, и очень желательно, чтобы это были квады (теперь ещё и во множественном числе).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А разве можно забыть о блистательной медальной серии Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной в сезоне 2019/2020? Все первые места на серии Гран-при за ними, все подиумы главных соревнований — за ними. И нет сомнений, будь чемпионат мира в 2020 году, эта троица и близко бы не подпустила никого к своим космическим результатам. Просто не повезло. Впрочем, это не помешало тогда Этери Тутберидзе стать тренером года в престижной премии ISU и принять поздравления от того же Рафаэля Арутюняна. Тренера Нейтана Чена можно ведь назвать выдающимся, правда?

Много чемпионок против «штучных бриллиантов»

От Этери Тутберидзе много раз уходили. И это считается не очень хорошим показателем, даже тревожным. Якобы от хорошего тренера не уходят. Тем более когда это касается спортсменов, добившихся высоких результатов. Это неправда, уходят от всех. Даже от самых лучших. И это нормально. Но возвращаются не все. И то, что Александра Трусова и Алёна Косторная вернулись к Тутберидзе перед олимпийским сезоном, — как раз наглядно говорит о её ведущей роли в женской одиночке.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Возможно, Тутберидзе и жёсткий тренер, но пройти свой олимпийский путь Алёна и Саша решили с ней. Наверное, доверяют её чутью и методам, знают, что её подход работает и приносит желанные медали.

Что делает тренера выдающимся? Несколько Олимпиад с одним и тем же спортсменом? Или постоянный максимальный результат? Много разных чемпионов или пара любимых учеников с долгой карьерой? Здесь нет правильного ответа. Оба варианта работают. Но уж точно нельзя обесценивать труд Тутберидзе, которая чуть ли не из каждой своей фигуристки делает звезду. Недолговечную, но очень яркую. Многие ли так могут?

Можно воспитать чемпионку из самой талантливой девочки в группе и не заметить других. А можно раскрывать талант каждой и давать им те самые равные шансы, чтобы все могли получить свою минуту славы. Это огромная работа. И чем-то похожа на конвейер. Но девочки у Этери всё-таки разные. Трусова, Щербакова, Косторная, Валиева: разве их можно спутать? А Женю с Алиной? Они все индивидуальности, и у каждой свой путь. Но с одним тренерским штабом во главе с Тутберидзе. Сильнейшим тренером современных фигуристок.