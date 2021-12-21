Ирина Роднина отреагировала на избиение олимпийского чемпиона Соловьева в центре Москвы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость об избиении фигуриста Дмитрия Соловьёва в Москве. Спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

«Прискорбно. Надеюсь, что Дмитрий Соловьёв пойдёт на поправку. Как такое возможно? У нас Тена вообще убили. К сожалению, такой жестокий мир. Они ведь смелые, когда их трое, а по одному — боятся. Обидно и больно. Надо бороться с этим», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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