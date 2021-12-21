«Страшно». Бывшая партнёрша Соловьёва высказалась об избиении фигуриста

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва прокомментировала новость об избиении своего бывшего партнёра Дмитрия Соловьёва в Москве. Спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.
«Когда такое происходит с близким человеком… Это очень страшно. Такое не должно происходить ни с кем в нашей жизни. Очень надеюсь, что виновники будут наказаны по всей строгости случившегося. Со своей стороны я посылаю всю всю энергию и силы Димке на выздоровление. Надеюсь, всё будет хорошо. Димка — сильный. Он справится», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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