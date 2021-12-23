«Хочется себя надрать». Фигурист Алиев не щадит себя после ошибки на чемпионате России

Олимпийский сезон складывается чрезвычайно тяжело для Дмитрия Алиева. Чемпион Европы плохо провёл первую половину сезона и совсем не выглядит фаворитом в борьбе за Пекин. Ещё дальше от возможности поехать на Олимпиаду Диму отодвинула неудача в короткой программе на чемпионате России. Фигурист не попал даже в десятку.

После досадной ошибки Алиев себя не щадил.

— Как настроение, как оценишь произошедшее?

— На самом деле с сегодняшнего дня, я вот говорю, что мне очень сильно хочется себя надрать и поставить на горох, просто потому что я вообще не был готов к… Ну вот, я сейчас говорил, что бог с ним, с лутцем, это всё было в обойме. Если я делаю тройной лутц вместо четверного и делаю аксель, это всё в обойме. Ещё накинут 9-10 баллов за хорошее исполнение.

Что хочу по поводу проката сказать, хочу себя просто надрать. Не хочется опираться на начало сезона, что было там. Просто хочется опереться на то, что было после всех тех турниров и на подготовку к чемпионату России. Был месяц, на протяжении этого месяца велась работа и хотелось вот эту работу показать.

Я знаю, и как нужно кататься, в плане того, что нужно всегда кататься хорошо на таких мероприятиях. Но сегодня у меня не было каких-то таких мыслей, что у меня может что-то пойти не так. И этот аксель я ехал с полной уверенностью. Если раньше, возьмём начало сезона, я подъезжал к нему, ну, попаду — не попаду, а хватит мне или не хватит, то сегодня свободно спокойно ехал, полностью настраиваясь, и полностью уверенный, что пойду в этот аксель. Этот аксель не стоил бы мне даже капли энергии. Во всём виноват только я.

— Всё в голове?

— Всё в голове, безусловно. У каждого человека всё отсюда, от спинного мозга. Моя голова в порядке, честно! Я с огромным энтузиазмом подходил к тренировочному процессу перед чемпионатом России. Сам удивлялся, что меня это будоражило.



Я ещё не озвучивал этого, но на акселе я попал то ли в чужой след, то ли в свой же старый след. Когда встаёшь в свой след, хочешь идти, но тебя продолжает дальше нести. Но это не повод не исполнять тройной аксель.

— Мы знаем тебя как чувственного человека. Нет ли желания войти в кокон, меньше рефлексировать?

— Сегодня я был в коконе, вошёл в этот кокон, настраивался. Открою свою маленькую тайну — я будто корни пустил от себя. Я не знаю, как это передать. Душа моя, она всё сама прочувствовала. Но надо просто делать. Мне так обидно. Вот есть же иногда одна или две ступеньки, можно сразу забраться на две. А ты где-то недоработал.



— Если завтра не попадаешь в тройку, какие дальше мысли?

— Давайте не будем говорить о будущем, не будем смотреть дальше завтрашнего дня.