Фигурист Мозалёв выдал сенсационный прокат на ЧР. Но на Олимпиаду он не поедет?

Как и ожидалось, соревнования мужчин на чемпионате России не обошлись без сенсаций. Лидер Михаил Коляда вернул счастливую программу, но даже с чистым прокатом стал вторым. А победа досталась тому, на кого и подумать не могли. Харизматичный Марк Кондратюк вновь всех удивил и триумфально завоевал золото, получив право поехать на Олимпийские игры.

Этого же заслуживает и Андрей Мозалёв. Ученик Кирилла Давыденко выдал сенсационный прокат в Санкт-Петербурге и не пустил на пьедестал победителя короткой программы Евгения Семененко.

Только вот отправится ли Андрей в Пекин — ещё большой вопрос.

Алиев выбыл из гонки за Пекин

В первой разминке участники чемпионата России выступали крайне неровно. Чистым прокатом порадовал только Владислав Дикиджи и первым пробил планку в 250 баллов. С большим нетерпением ждали зрители выхода чемпиона Европы — 2020 Дмитрия Алиева. К сожалению, спортсмен допустил несколько ошибок в прокате и не смог реабилитироваться за короткую программу. Судьи невысоко оценили его выступление — всего 165 баллов, в сумме — 251,40. Кажется, Дима окончательно выбыл из олимпийской гонки.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Нет положительных эмоций. Слёзы накатываются, если честно. Не знаю, что за сезон был, мне очень жаль, что так вышло. Сегодня я ни себе, ни тренерам не дал возможность быть на Олимпиаде, ещё где-то. Останусь ли на следующий олимпийский цикл? Да вы что, я старый… Ну как, я молодой, побрился. А чёрт его знает, этот спорт — такая штука. Как жизнь вся, кубарем. Может, я к следующей Олимпиаде, наоборот, буду богом фигурного катания. Кто знает…» — так прокомментировал свой прокат Алиев.

Следом на лёд вышел юный Глеб Лутфуллин. Ученик Алексея Мишина продемонстрировал качественное катание с тремя четверными. Небольшая помарка на выезде с тройного лутца ничуть не испортила впечатления от его проката. Очевидно, что у этого парня большое будущее в фигурном катании, осталось лишь набраться опыта. На 0,13 балла Глеб опередил Алиева и вышел на первое промежуточное место. Не задалось выступление у Артёма Ковалёва, равно как и у Артура Даниеляна. Недокруты, падение с четверного сальхова, неуверенная дорожка шагов — всё это не позволило ему набрать хорошие баллы — 160,61 в произвольной программе, всего — 248,35.

Мозалёв спутал федерации карты

Непростая задача стояла перед Андреем Мозалёвым. Подопечный Кирилла Давыденко не слишком удачно откатал короткую, но в произвольной собрался и выдал три безупречных четверных. Единственное падение с тройного акселя заставило поволноваться за фигуриста, но в целом со своей задачей Андрей справился. Яркий номер про первооткрывателей Америки очень понравился публике — зрители долго аплодировали Мозалёву, скандируя его имя. Арбитры не поскупились на оценки — 187,30 балла набрал спортсмен, 278,28 — за две программы. Это третье итоговое место и мощная заявка от Андрея на поездку в Пекин. Мозалёв окончательно спутал федерации все карты!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Боролся до конца Пётр Гуменник. Под мощную музыку Арама Хачатуряна из балета «Спартак» фигурист исполнил каскад из четверного сальхова, двойного тулупа и двойного риттбергера, затем он чисто приземлил квад-тулуп и квад-сальхов. На первом тройном акселе подопечного Вероники Дайнеко слегка закрутило, а вот второй прыжок не удался, из-за чего Петя потерял каскад. Тем не менее баллы Гуменник получил очень приятные — 176,41, в сумме — 267,45.

Интрига начала закручиваться всё мощнее в сильнейшей разминке, которую открывал Александр Самарин. Фигурист продолжает идти собственным путём, выбирая нестандартные темы. В произвольной у него мрачная экшн-композиция. Под стилизованный дабстеп вице-чемпион Европы 2019 года зашёл на четверной лутц, но упал. Не получился и каскад 4-3 — на первом лутце спортсмен скрутил лишь три оборота. Были и другие помарки, что отразилось на результате Саши — 170,50 балла, за два проката — 264,73.

Возвращение «Белого ворона» спасло Коляду

И вот настало время выступления лидера сборной России. Михаил Коляда вернул прошлогоднюю постановку «Белый ворон», которая принесла ему успех на чемпионате мира в Стокгольме. В Санкт-Петербурге история о танцоре Рудольфе Нурееве заиграла новыми красками — казалось, Миша переосмыслил образ и добавил ему глубины. Начал Коляда с прекрасного четверного сальхова, затем приземлил каскад из четверного и тройного тулупов. Пошатнуло спортсмена на тройном акселе, а в каскаде из тройных лутца и сальхова через ойлер на последнем элементе получилось лишь два оборота. В целом сегодня ученик Мишина смотрелся намного лучше, но пока систематические ошибки в прокатах откровенно озадачивают. 189,44 балла получил Коляда за свою произвольную программу, всего — 283,70.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Отличный старт показал Алексей Ерохов. Ученик Виктории Буцаевой исполнил три четверных, включая сложнейший риттбергер, но затем у фигуриста началась череда неудач. Непонятные ошибки на тройных прыжках и вращениях. В итоге оценки Ерохова не порадовали — 261,48 балла за две программы.

Грязный прокат продемонстрировал Макар Игнатов. Фигурист зашёл на четыре четверных, но справился лишь с риттбергером — на сальхове, каскаде с тулупами и сольном тулупе он допустил ошибки. Своим выступлением воспитанник Евгения Рукавицына остался недоволен — с результатом в 250,77 Игнатов не сможет бороться за олимпийскую путёвку.

Кондратюк — новый чемпион России

«Мне он понравился. Я желаю ему удачи в произвольной программе, желаю показать хорошее выступление. Мне кажется, что мальчишка достоин дальнейшего продвижения», — так высказался о Марке Кондратюке олимпийский чемпион Алексей Урманов. И оказался прав: нестандартный фигурист, которого негласно зовут андерграудом нашего фигурного катания, выдал потрясающий прокат с тремя четверными, причём каскад из четверного сальхова и двойного тулупа и сольный сальхов были исполнены во второй половине программы. Небольшая помарка на финальном элементе не помешала Марку набрать фантастические баллы — 186,60, всего 284,37. Услышав свои оценки, Кондратюк не смог сдержать слёз, но это были слёзы радости, ведь ученик Светланы Соколовской стал новым чемпионом России.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Завершавший соревнования мужчин Евгений Семененко не смог повторить вчерашний успех: с четверного тулупа фигурист упал, а на тройном акселе сделал «бабочку», да и в целом Женя выглядел не очень уверенно. Нервы завладели спортсменом, и удержать лидерство ему не удалось. С результатом в 274,28 балла Семененко стал лишь четвёртым.

Сумасшедшая развязка на чемпионате России! Харизматичный Марк Кондратюк обошёл лидера Михаила Коляду, а Андрей Мозалёв, которого уже практически списали со счетов, не пустил явного фаворита в лице Евгения Семененко на пьедестал.

Перед российской федерацией фигурного катания встанет невероятно сложная задача — выбрать троих претендентов на поездку в Китай. По сути, спортивный принцип гласит, что в Пекин должны отправиться призёры питерского турнира, однако заслуги Евгения Семененко на чемпионате мира и командном первенстве тоже нельзя игнорировать. Будем надеяться, что чиновники вынесут справедливое решение.