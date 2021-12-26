«Она расцвела как цветок после дождя». За рубежом восхищены победой фигуристки Валиевой

Выступление Камилы на чемпионате России не оставило равнодушными даже иностранцев. А героизм Трусовой лишил их дара речи.

После завершения чемпионата России мир фигурного катания как будто сошёл с ума. По всей планете активно обсуждают результаты, поражаясь выносливости Елизаветы Туктамышевой и героизму Александры Трусовой. Кто-то же позволяет себе критиковать Анну Щербакову за не самое удачное выступление в произвольной программе. Но все сходятся в одном: Камила Валиева — с другой планеты. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе, продемонстрировав два фантастических проката, впервые в карьере стала чемпионкой России.

Иностранцы восхищаются прекрасной фигуристкой Валиевой!

«Никто не сиял ярче, чем Камила Валиева»

Новая чемпионка России Камила Валиева выдала два удивительных проката, неофициально побив свои же мировые рекорды. В короткой программе ученица Этери Тутберидзе продемонстрировала прекрасный тройной аксель, а в произвольной, помимо этого прыжка, приземлила ещё три квада. Соревноваться с Камилой было просто бесполезно. Неудивительно, что эксперты остались под огромным впечатлением от её выступления. За рубежом искренне восхищаются фигуристкой Валиевой!

«Камила Валиева просто не от мира сего. Она заслуженно получила прибавку за четверной сальхов и тройной аксель в стиле Ханю. И она перерастает в «Болеро». А теперь взрослый титул чемпионки России. Браво!» — отметил американский журналист Филипп Херш.

«Камила Валиева демонстрирует отличную произвольную программу на протяжении всего сезона. Мы видели, что в прошлых сезонах у неё были ошибки, но в последние несколько месяцев всё изменилось. Надеюсь, она сможет поддерживать этот уровень в ближайшие пару месяцев», — добавил его коллега Джеки Вонг.

Невероятную стабильность Камилы оценила и спортивный блогер Фран, посчитав спортсменку идеальной кандидатурой на командный олимпийский турнир.

«Похоже, Камила всё лучше и лучше справляется со своими нервами: быть фавориткой на чемпионате России могло означать дополнительное давление, но сегодня она выглядела очень уверенно! Откатать короткую программу за олимпийскую команду для неё лишь формальность», — сказала она.

А вот трёхкратный чемпион США Джонни Вейр высказался довольно лаконично:

«У России теперь новая чемпионка. Соревнования не разочаровали: было 12 четверных прыжков. Но никто не сиял ярче, чем 15-летняя Камила Валиева», — написал он на своей странице в «Твиттере».

«Она сокрушает своих конкурентов как анаконда, выжимающая жизнь из поросёнка»

Рады победе Камилы и простые болельщики. В сети полно восторженных комментариев о фигуристке:

— Среди восходящих звёзд российского женского катания Валиева особенно выделяется. Она расцвела как цветок после дождя. Невероятная.

— Хотя выступление Валиевой по уровню ничем не уступает мужчинам, оно не похоже на «обычные прыжки». Это ощущение естественности прыжка в потоке актёрской игры… Она прекрасна всегда, особенно когда делает эти сумасшедшие вращения, используя свои фантастические ноги. Это невероятная стабильность, которая заставляет вас чувствовать силу её воли.

— Валиева — особенная. Такой ребёнок не появится в России в ближайшем будущем. Юная Акатьева тоже делает отличные прыжки, но она не совмещает всё, как это делает Валиева. В любом случае японские девушки безнадёжны. Это то же самое, если Валиева уйдёт из спорта, а на её место придёт Акатьева.

— Я скажу одну вещь по поводу «Болеро» Камилы Валиевой: оно беспощадное в самом хорошем смысле. Она так хороша в нём, что может показаться, что она сокрушает своих конкурентов как анаконда, выжимающая жизнь из поросёнка.

«Девочка, изменившая мир фигурного катания»

Поражён уровнем российских спортсменок был и олимпийский чемпион Эрик Рэдфорд.

«Женское фигурное катание в России = потрясающее, грандиозное, экстраординарное, невероятное, вдохновляющее, восхитительное», — написал он в своём «твиттере».

Таким комплиментов не было бы без одной-единственной фигуристки. Александра Трусова навсегда изменила мир фигурного катания, начав техническую революцию. Фанаты с нетерпением ждали возвращения Саши на лёд, и Русская ракета их не разочаровала.

— Саша едет на Олимпиаду, и если не это самое прекрасное для этой маленькой девочки, которая навсегда изменила мир фигурного катания, то тогда я не знаю…

— Мне очень жаль Туктамышеву, но я счастлива, что Трусова смогла оправиться после травмы и поехать на Олимпиаду. Если вы щёлкаете четверные, как орешки, вам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры.

— Трусова — настоящий герой. После её проката я лишился дара речи.

«Щербакова в зоне риска перед Олимпиадой»

Поддержали зрители и Елизавету Туктамышеву. Многие из них желают видеть Императрицу в Пекине после блестящего проката в произвольной программе. Вместе с тем некоторые из них всерьёз ополчились на действующую чемпионку мира Анну Щербакову, занявшую в Петербурге третье место. Фанаты уверены, что фигуристка нечестно заработала бронзу и должна была оказаться ниже в турнирной таблице. Этого мнения придерживаются и иностранные эксперты.

«То, что такое выступление Щербаковой позволило ей обойти Туктамышеву на 5 очков, — совершенный абсурд. Щербакова как-то гарантировала себе медаль без приземления тройного акселя или исполнения четверного прыжка», — написал американский журналист Дэвид Кейн, возмутившись разницей судейских оценок Туктамышевой и Щербаковой.

Спортивный блогер Фран критически высказалась об оценке произвольной программы ученицы Тутберидзе.

«Принимая во внимание, что преданные фанаты Этери всегда оправдывают высокие баллы её учениц тем, что они прыгают четверные, хотела бы я услышать, чем они оправдают 158 баллов, которые получила Щербакова с нулевым квадом и, честно говоря, с одними из самых слабых по сложности прыжков дня. Плюс одна из худших оценок за базовую технику», — написала она.

По мнению журналиста Филиппа Херша, Щербаковой теперь придётся дополнительно выступить на чемпионате Европы, чтобы доказать, что она достойна места в олимпийской сборной.

«Щербакова, действующая чемпионка мира и обладательница трёх предыдущих титулов чемпионки России, теперь в зоне риска перед Олимпиадой», — заключил он.