Трусова выдала героический прокат и растрогала Этери. Тройка Тутберидзе едет на Олимпиаду!

По сюжетам предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию можно снимать спортивную драму. Турнир в Санкт-Петербурге, без преувеличения, решает судьбу сразу нескольких великолепных фигуристок. Для кого-то из них сегодняшний день стал одним из самых счастливых в жизни, для кого-то же — одним из самых трагичных.

К первой категории можно отнести Камилу Валиеву и Александру Трусову, которые выдали умопомрачительные прокаты и, можно считать, отобрались на Олимпийские игры. Ко второй же относится Елизавета Туктамышева, упустившая, похоже, последний шанс попасть на турнир мечты. Смешанные эмоции от выступления у Анны Щербаковой.

Феерия Туктамышевой, четверные Трусовой, слёзы Щербаковой, феноменальный прокат Валиевой… Чего только не видел спортивный комплекс «Юбилейный» в этот день.

Чемпионат России подарил нам много противоречивых эмоций, но мы точно запомним его навсегда.

Хромых завалила прокат. Тутберидзе посмеялась

В первой разминке выступали фигуристки, ещё не знакомые широкой публике. Лучшей среди них стала юная Вероника Яметова из Свердловской области, выдавшая отличный прокат и получившая за него 191,37 балла. Веронике удалось обойти даже чемпионку Европы Софью Самодурову. Ученица Мишина уверенно начала прокат, но по второй половине посыпались ошибки. Сразу после окончания выступления Софья разрыдалась. Фигуристка была очень собою недовольна. Чемпионке Европы не удалось войти даже в десятку.

Не получился прокат и у Анастасии Зининой. Ученица Евгения Плющенко упала с двух четверных тулупов и тройного лутца. После своего выступления Настя не сдержала слёз, но тренеры её поддержали. «Это опыт хороший», — сказал Плющенко. Дебютный чемпионат России Зинина завершила вне десятки.

Майе Хромых было необходимо реабилитироваться после неудачи в короткой программе. Но видимо, она же её окончательно и подкосила. Юная ученица Тутберидзе не справилась с давлением и допустила несколько роковых ошибок. Майя сорвала четверной сальхов и упала с тройного риттбергера. Каскад из четверного и тройного тулупов был исполнен идеально, но ситуацию не спас. Хромых растеряла последние шансы отобраться на Олимпиаду.

Сразу после своего проката Майя горько разрыдалась. Девушка уже всё для себя понимала. В такой ситуации особенно удивительной показалась реакция Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза, которые смеялись после провала ученицы. Несмотря на то что оценку для двух неудачных прокатов Хромых получила достаточно щедрую — 217,18 балла — уже сейчас очевидно, что поехать в Пекин ей поможет только чудо.

Не лучшее выступление выдала и Ксения Синицына. Ученица Светланы Пановой пошла на риск и вставила в начало программы четверной тулуп. Прыжок фигуристке не удался, а чуть позже она сорвала и каскад тройной флип — двойной тулуп. Но Ксюша, в отличие от своих соперниц, на неудачный прокат отреагировала не без доли иронии. Сразу после выступления девушка показала язык и постучала себя по голове. Видимо, фигуристка изначально понимала, что вклиниться в борьбу за Олимпиаду ей будет крайне сложно.

Туктамышева взорвала зал

Непростая задача предстояла Елизавете Туктамышевой. Вернуться в гонку за Пекин ученица Мишина могла только при безупречном прокате произвольной. Давление колоссальное. Казалось, Лиза не справится. На лёд она выходила с заметным волнением. Но в прокате Туктамышева отключила все сомнения. Тройной аксель — двойной тулуп, сольный тройной аксель и идеальные остальные элементы. На каждом прыжке зал визжал от восторга. В какой-то момент Лиза окончательно расслабилась и просто стала кайфовать на льду. Поистине императорское выступление!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

После проката Туктамышева лучезарно улыбнулась, а зал встал и ещё долго не мог заглушить овации. «Такого приёма одной спортсменки со стороны переполненного зала вспомнить не могу. Это что-то совершенно неповторимое», — говорил комментатор Александр Гришин. Как только Туктамышева вышла со льда, Алексей Мишин вручил ей подарок от болельщиков — портрет, на котором Лиза изображена в образе императрицы. Фигуристка в этот день сотворила что-то невероятное. Судьи одарили её высокими баллами — 224,40 по сумме. Императрицей восхищались даже Евгения Медведева и Алина Загитова. Жаль, что даже такого проката ей вряд ли хватит, чтобы попасть на Олимпиаду.

Блестящее выступление выдала и юная ученица Тутберидзе Аделия Петросян. Девушка исполнила два поразительных четверных риттбергера, один из которых был в каскаде. А ведь этот прыжок больше не исполняет никто в мире! За свой прокат Аделия получила внушительные 160,68, по сумме — 233,97 балла. Потрясающий дебют!

Трусова выдала героический прокат и растрогала Тутберидзе

Флешмоб восхитительных выступлений поддержала и Александра Трусова. Перед прокатом Русской ракеты было особенно волнительно, ведь после вчерашней неудачной короткой программы её шансы попасть на Олимпиаду оказались на волоске. Но Саша не собиралась сдаваться. Она выдала героический прокат после травмы. Абсолютно идеальные четверной флип, четверной лутц — ойлер — тройной сальхов и четверной лутц — тройной тулуп. Падение случилось только на квад-тулупе, но к концу программы о нём уже все забыли. Саша совершила чудо, выдав потрясающий прокат после тяжелейшего перелома. Трусова, без преувеличения, героиня, которая отвоевала своё право выступить на Играх.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Саша, ты лучшая!» — кричал зал, одаривший фигуристку стоячими овациями. Как же жарко было на арене в Санкт-Петербурге! Не сдержали эмоций даже тренеры Трусовой. Сергей Дудаков прыгал от счастья, а Этери Тутберидзе чуть не прослезилась. Наставница очень волновалась во время проката Саши.

За своё выступление Трусова получила умопомрачительные 174,44 балла, по сумме — 248,65. Можно считать, Саша уже на Олимпиаде.

Бросить вызов потрясающему прокату Трусовой попыталась Софья Самоделкина. Юная фигуристка исполнила четверной лутц, четверной сальхов — двойной сальхов и четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Это было что-то с чем-то! К сожалению для фигуристки, судьи усмотрели на её прыжках недочёты. Софья получила 233,09 балла и опередила Туктамышеву. На своём дебютном чемпионате России она попала в пятёрку.

Отлично выступила в произвольной программе и главная сенсация чемпионата России — Софья Муравьёва. Девушка показала два тройных акселя, правда, один из них получился со степ-аутом. Тем не менее ученице Плющенко удалось набрать высочайшие баллы — 230,31 — и опередить Елизавету Туктамышеву.

Щербакова едва не упустила шанс на Олимпиаду, а Валиева сотворила историю

А вот прокат Анны Щербаковой обернулся настоящей драмой. Фигуристка упала с единственного четверного прыжка и ошиблась на коронном каскаде лутц — риттбергер. Настроения во время выступления Анна не потеряла — она откатала программу на пределе эмоций до самого конца. А затем горько расплакалась. Переживали из-за неудачи фигуристки и тренеры, которые не смогли скрыть разочарования. Самый счастливый турнир Щербаковой едва не превратился в самый ужасный. Ведь на кону – Олимпиада. Тем не менее судьи поддержали фигуристку высокими оценками. За не лучший прокат Аня получила 158,10 балла, в сумме — 239,56. Щербакова ворвалась в тройку лучших.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Практически после каждого выступления в этот вечер казалось — ну вот куда уже лучше? И Камила Валиева показала, что предела совершенству не бывает. Четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. И всё – на пределе эмоций. Без преувеличения, Валиева выдала лучший прокат в истории фигурного катания. Так не катался никто и никогда! Эмоций после выступления Камилы не сдерживали даже тренеры — они были счастливы.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

После проката девушку закидали мягкими игрушками, многие из которых прилетели прямо в головы Тутберидзе и Глейхенгауза. Но тренеров это только позабавило. Никто не мог их огорчить после умопомрачительных результатов их учениц.

Валиева, Трусова и Щербакова отвоевали право поехать на Олимпийские игры!