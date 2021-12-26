«Алина, ты королева!» Загитова произвела фурор эффектным выступлением на чемпионате России

Загитова пропускает олимпийский сезон, однако это не помешало ей принять участие в чемпионате России по фигурному катанию. Алина вместе с Максимом Траньковым примерила на себя роль репортёра на соревнованиях. А во время произвольной программы у одиночниц даже объединилась с Евгенией Медведевой. Обе девушки как никто понимали, насколько волнительным и ответственным был этот старт для фигуристок. Отбор на Олимпийские игры, на которых они сами блистали почти четыре года назад…

И хотя Загитова отстаивать чемпионское звание на предстоящих Играх не собирается, это не мешает ей продолжать блистать на льду. Фигуристка устроила болельщикам сюрприз и на гала чемпионата России представила новый эффектный номер.

Премьера нового показательного произвела настоящий фурор!

График Загитовой расписан по минутам

Сейчас Алина Загитова с удовольствием выступает в ледовых шоу, заново раскрывается в спектаклях Татьяны Навки, проводит мастер-классы и участвует в различных рекламных проектах. А ещё штурмует новые, неведанные ранее для себя сферы. Одна из них — это работа на телевидении. Она уже дважды вела вместе с Алексеем Ягудиным «Ледниковый период» на Первом канале и пробовала себя в качестве репортёра на хоккейных матчах. Для Алины, почти всю жизнь посвятившую спорту, вещать с микрофоном напротив камеры не так просто, но зато интересно. К тому же подобная работа отлично заменяет ей практику для университета. Олимпийская чемпионка уже второй год учится на продюсера в РАНХиГС и все полученные там знания сразу применяет на деле.

График Загитовой расписан буквально по минутам. Но даже при таком плотном расписании она находит время на фигурное катание. На чемпионате России после окончания соревнований Алина выступила с новым показательным номером под песню Манижи – «Я».

Получился отличный сюрприз для всех её многочисленных болельщиков.

«Алина, мы тебя любим!»

На лёд «Юбилейного» олимпийская чемпионка вышла под радостные аплодисменты зрителей. В чёрном полупрозрачном платье с ассиметричной юбкой она была невероятно хороша. С трибун Загитовой кричали: «Алина — ты королева!», «Алина, мы тебя любим!». Фигуристка тем временем сосредоточилась на начальной позе, а когда зазвучала музыка, стала зажигать.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Прыжки Загитовой не удались, они получились лишь одинарными. Но зато она поразила всех необычной хореографией и динамичным катанием. Кстати, бабочки на прыжках вполне могли быть авторской задумкой Алины. Ранее она публиковала у себя в «инстаграме» видео, где исполняла подобный элемент. Но особенно красивыми в этой показательной у Алины получились вращения и бауэр. И, конечно, всё её выступление было невероятно эмоциональным и чувственным.

Зрители восторженно встретили премьеру новой показательной программы Алины. Ей очень громко хлопали, а кто-то передал роскошный букет алых роз. Выступление Загитовой произвело настоящий фурор! Сама чемпионка скромно улыбалась на поклоне, а на выходе со льда поздравила всех в телекамеру с Новым годом.

«С Новым годом, с наступающим! Всем добра и здоровья — самое главное!» — сказала Загитова.