«Помогли лекарства…» В США обвиняют учениц Тутберидзе в мошенничестве на чемпионате России

Не успели ученицы Этери Тутберидзе отпраздновать свой триумф на чемпионате России, как снова оказались в центре громкого скандала. За океаном никак не могут смириться с тотальным доминированием России в женском фигурном катании и ищут всё новые объяснения феноменальным результатам наших девочек.

Автором очередной теории заговора стал ведущий популярного англоязычного подкаста The Skating Lesson Дэвид Лис. Журналист уверен, что секрет успеха Анны Щербаковой и Александры Трусовой заключается в применении чудодейственного лекарства. Проще говоря, в США открыто обвиняют учениц Тутберидзе в мошенничестве.

Но есть ли у Лиса хоть какие-то доказательства?

«Лекарства, которые они приняли, были великолепны»

Информационная атака на российских фигуристок, а в особенности на группу Этери Тутберидзе, началась в Северной Америке аккурат после чемпионата России в Санкт-Петербурге. Три воспитанницы «Хрустального» триумфально заняли весь пьедестал, доказав, что их тренеру по-прежнему нет равных в мире. Это очень не понравилось зарубежным экспертам, которые тут же нашли объяснение успеху наших спортсменок, намекнув, что без запрещённых препаратов на национальном турнире не обошлось.

Известный американский журналист Дэвид Лис связал результаты Анны Щербаковой и Александры Трусовой с применением неких лекарств. Якобы именно благодаря им Саше удалось выдать героический прокат в произвольной программе, а Ане выгрызть бронзовую медаль у соперниц. В США открыто обвиняют учениц Тутберидзе в мошенничестве на чемпионате России.

«Я не знаю, что принимали эти девушки, но посмотрите короткую программу. Мы видели слабость. Даже у Щербаковой и Трусовой. Они выглядели слабыми. Этери знает, как делать хорошую произвольную программу. В прошлом году мы уже видели, как у них происходит апгрейд между короткой и произвольной программами. В этот раз было то же самое.

Я не знаю, что сделал врач, но он был там весь уик-энд. Заметно, что у Трусовой в произвольной программе появилось гораздо больше энергии, чего не было в короткой. У Щербаковой в прошлом году было много энергии в произвольной программе, а в короткой она просто умирала. Это очень необычно, когда тебе так плохо в один день, а на следующий ты выглядишь настолько потрясающе. Лекарства, которые они приняли, были великолепны. Они помогли. В прошлом году это тоже помогло Анне», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

В России возмущены обвинениями из США

Слова Лиса вызвали в России огромный резонанс: болельщики и специалисты критикуют журналиста за лживые обвинения и требуют извиниться перед нашими фигуристками. Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев и вовсе уверен, что за рубежом просто завидуют успехам наших девочек.

«На все успехи российских спортсменов реагируют с бессильной озлобленностью. В Америке не могут признать, что русские люди талантливые. Всё это дребедень и полная ерунда. Трусова и Щербакова — уникально талантливые девчонки. Таких девушек не было в истории фигурного катания, как и их тренера Этери Георгиевны Тутберидзе. Иностранцы постоянно придумывают, что наши спортсмены принимают допинг. Они боятся наших спортсменок и нашу большую страну, которая над ними нависла», — сказал Лайшев «Чемпионату».

Мнение чиновника поддержали многие звёзды фигурного катания, включая Ягудина, Авербуха, Жулина. Александр ярко ответил Дэвиду после его нападок.

«Я бы посоветовал этому горе-корреспонденту использовать те же лекарства для своих мозгов. Может, тогда они у него начнут работать немножко лучше. Слов нет. Американцы снова завидуют уровню и мастерству наших фигуристок. А куда Валиеву дел, кстати? Почему о ней ничего не сказал? Это было бы ещё интереснее. Но, видимо, она настолько хороша, что её не хочется трогать», — цитирует Жулина Sport24.

Россиянок пытаются демотивировать перед Олимпиадой?

Поразительно, с каким упорством за рубежом пытаются оклеветать наших девочек. Причём происходит это всегда перед важными стартами. Лис и его коллеги неоднократно атаковали действующую чемпионку мира Анну Щербакову. Сначала американцы старались выбить ученицу Этери Тутберидзе из колеи прямо во время турнира в Стокгольме, а затем на старте олимпийского сезона. Очевидно, что действия иностранцев носят сугубо личный характер и цель у них вполне конкретная — демотивировать россиянок перед соревнованиями в Пекине.

С большой долей вероятности олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании станет кто-то из подопечных Тутберидзе. У них просто нет равносильных конкуренток. Во всём мире это прекрасно понимают и не хотят с этим мириться. Психологическая атака — единственный способ для аутсайдеров нейтрализовать лидеров. Ну а если не выйдет, то всегда можно будет прикрыть свои неудачи пассажами о «великолепных лекарствах» россиянок.

Правда, на деле от этого мало что поменяется. Медаль — лишь одна, и достанется она самой достойной.