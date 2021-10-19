«Я не фармацевт, но…» В Америке нашли медицинский след в победе российской фигуристки

Предсказуемость некоторых иностранных экспертов удивляет. Олимпийский сезон только начался, а на российских фигуристок уже посыпались беспочвенные обвинения. Вместо того чтобы спокойно принять превосходство россиянок, в США ищут всё новые способы, чтобы принизить их успех.

На передовой информационной борьбы с доминированием учениц Этери Тутберидзе снова оказался ведущий популярного англоязычного подкаста The Skating Lesson Дэйв Лиз. На этот раз авторитетный эксперт с большой зрительской аудиторией уличил чемпионку мира Анну Щербакову в получении преимущества за счёт медицинских средств.

Журналист считает, что именно благодаря специальному препарату ученице Тутберидзе удалось выдать лучший прокат в карьере. А без него результаты фигуристки резко упали.

Интересно, а хоть какие-то доказательства господин Лиз приводит?

В США считают, что Щербакова сдала из-за отказа от медицинского препарата

Олимпийский сезон начался для россиянок сверхуспешно. Александра Трусова поразила воображение прокатом с пятью квадами. Камила Валиева обновила два мировых рекорда на дебютном взрослом турнире. Россиянки захватили пьедесталы на соревнованиях в Финляндии и Будапеште. А сопоставимые по уровню соперницы у наших девушек так и не появились. Всё идёт к тому, что этот сезон снова пройдёт под знаком российского доминирования. И иностранцы это прекрасно понимают.

Ведущие популярного подкаста The Skating Lesson уже составляют свои прогнозы на Олимпиаду. По итогам прошедшей недели журналист Дэйв Лиз сделал пирамиду группы Тутберидзе. На вершину своеобразного рейтинга американец поставил Александру Трусову, а вторую позицию отдал Камиле Валиевой и Майе Хромых. Лиз считает, что на данный момент — это главные претендентки на Пекин. Но и Косторную с Щербаковой он со счетов списывать не торопится. Более того, Дэйв намекнул, что Ане может помочь в достижении цели специальное средство.

«Щербакова сбавляет. Знаю, что у неё возникли проблемы с шеей. Но дело не в травме. У неё нет мощи, чтобы чётко выполнять четверные. И если прямо перед выступлением ей не будут давать нюхательное средство, как это было на чемпионате России… Я не фармацевт, но… То, что происходило на чемпионате России, чем бы это ни являлось, не повторилось на чемпионате мира. Сейчас Анна выглядит слабее», — сказал Лиз в подкасте The Skating Lesson.

Фактически американец связал результаты Щербаковой с применением некого медицинского средства. В Америке нашли медицинский след в победе российской фигуристки. Журналист считает, что именно благодаря ему Ане удалось выдать героический прокат на чемпионате России. И, следовательно, без него повторить фееричный результат у фигуристки не получается.

Американец сознательно вводит болельщиков в заблуждение?

На самом деле, любой, кто смотрел чемпионат России — 2021, помнит, в каком состоянии Щербакова выступала на турнире. Девушка только-только перенесла пневмонию и не успела до конца восстановиться. Перед выходом на лёд ей действительно давали понюхать медицинский препарат – нашатырь. Да, тот самый, который врачи используют в большинстве видов спорта, а в хоккее или регби без него и вовсе не проходит почти не один матч.

Вряд ли Лиз свалился с другой планеты и не понимает элементарных вещей. Нашатырь никоим образом не может помочь прыгать четверные. Тем более Ане его давали перед короткой программой, а не перед произвольной. Но Дэйву всё равно. Американец привык говорить в своём подкасте всё, что ему вздумается, даже если это никак не подкреплено фактами. Дэйв беспочвенно обвинил Щербакову в помощи медицинских средств. И это происходит не впервые.

Лиз привык безнаказанно атаковать российских фигуристок

Российским фигуристкам не привыкать к нападкам ведущих The Skating Lesson. Американские журналисты в чём только не обвиняли наших чемпионок. После победы Щербаковой на чемпионате мира Дэйв Лиз заявил, что Аня и другие ученицы Тутберидзе принимают блокаторы гормонов, позволяющие им приостанавливать естественное развитие женского тела. Доказательств ведущий The Skating Lesson, конечно же, не предоставил. Все доводы Дэйва были основаны на догадках и слухах.

«Многие фигуристки садятся на гормональную терапию. Откуда мне это известно? В российском фигурном катании это обсуждается давно. Это не секрет», — говорил Лиз.

И ладно бы американец изначально подавал все свои рассуждения как сплетни и слухи. Но Дэйв же с серьёзным выражением лица рассуждает о вещах, которые неизвестны даже нам в России. И самое прискорбное, что Лиз транслирует свои обвинения на очень солидную аудиторию. Количество подписчиков The Skating Lesson в YouTube составляет более 30 тысяч, а в «Инстаграме» превышает 70 тысяч. Настолько популярных подкастов по фигурному катанию нет даже в России.

Для многих зарубежных болельщиков мнение The Skating Lesson имеет весомый авторитет. Доводы Лиза разносятся по соцсетям и провоцируют предвзятое отношение к российским фигуристкам. Многим иностранцам куда легче поверить в то, что своих успехов наши девочки достигают с помощью специальных препаратов, а не благодаря многолетнему труду и передовым тренерским методикам. Вот и слова Лиза о нечестной победе Щербаковой на чемпионате России уже растиражировали в Сети. Часто их выдают за истину в последней инстанции и неоспоримый факт.

С большой долей вероятности олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании станет именно россиянка. У наших девочек просто нет равносильных конкуренток. Во всём мире это прекрасно понимают и не хотят с этим мириться. Но вместо того, чтобы способствовать развитию фигурного катания в своих странах, многие иностранцы предпочитают обесценивать успехи россиянок с помощью нелепых обвинений. Видимо, так им намного легче пережить горечь от многолетних поражений нашим фигуристкам.