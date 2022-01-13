Федерация крупно подставила Щербакову на чемпионате Европы. Ошибка может стоить ей победы?

Для Анны Щербаковой поездка на чемпионат Европы изначально была непростым испытанием. Действующей чемпионке мира необходимо продемонстрировать качественное катание и раз и навсегда прекратить критические разговоры о своём месте в олимпийской сборной.

Вот только доказать, что она достойна поездки в Пекин, будет крайне тяжело. Тренировка фигуристки едва не сорвалась из-за ошибки федерации, приславшей в Таллин не то музыкальное сопровождение. Теперь Аня нервничает и срывает прыжки.

Прокол спортивных чиновников может стоить ей победы?

Проблемы с музыкой заставили Щербакову ошибаться

Обстановка на чемпионате Европы в Таллине накаляется. Близятся соревнования женщин, где главная интрига заключается в том, кто же именно из российских фигуристок покорит вершину пьедестала. Шансы действующей чемпионки мира Анны Щербаковой уже заметно пошатнулись. Ученица Этери Тутберидзе столкнулась с неприятной проблемой — организаторы поставили на тренировке спортсменке не то музыкальное сопровождение к короткой программе. Вместо композиции Dangerous Affairs Инона Зура на эстонском льду зазвучала The Songs of Distant Earth в исполнении Кирилла Рихтера.

Внезапная смена музыки явно сбила фигуристку с толку. На контрольном прокате Аня допустила грубую ошибку на коронном каскаде тройной лутц — тройной риттбергер, упав со второго прыжка. К счастью, другие элементы покорились Щербаковой, но за её моральное состояние на этом турнире становится тревожно.

Проверка Щербаковой на чемпионате Европы осложняется

Для спортсменки выступление на европейском первенстве станет сложной проверкой на прочность перед Олимпиадой. После неудачи на чемпионате России болельщики и некоторые эксперты усомнились в хорошей форме Ани, ставя под вопрос её место в составе сборной на главные старты. В течение сезона фигуристка редко выдавала идеально чистые прокаты, что также не добавляет уверенности.

Критика же в её сторону лишь усугубляла её положение. Евгений Плющенко и вовсе предложил устроить перекаты между Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой. Конечно, такая позиция кажется слишком радикальной, но Ане жизненно необходимо прекратить подобные разговоры накануне важнейшего старта в карьере. Для этого спортсменка должна продемонстрировать качественное катание в Таллине, восстановив свою репутацию. Но сделать это, когда происходят такие срывы, будет непросто.

Федерация крупно подставила Щербакову

Самое интересное, что Щербакова не впервые сталкивается с инцидентами с музыкой. Воспитанница «Хрустального» была вынуждена пять раз начинать тренировочный прокат на чемпионате мира в Стокгольме после того, как ей долгое время не могли поставить нужное сопровождение. Неизвестно, было это случайностью или попыткой организаторов саботировать её выступление. Но факт остаётся фактом: на тренировке Аня отчаянно боролась с ультра-си, а затем и в соревновательном прокате не смогла исполнить четверной флип.

Увы, но история может повториться. Правда, в этот раз виноваты будут не иностранные конкуренты, мечтающие прервать доминирование россиянок на мировой арене, а наша собственная федерация. По словам хореографа Даниила Глейхенгауза, именно представители ФФККР перепутали музыку и отослали в Эстонию другой диск, причём безалаберность спортивных чиновников не поддаётся объяснению. Да, Щербакова меняла программу, но это было всего раз, а подготовка к такому важному соревнованию, как первенство континента, могла быть и получше.

Конечно, ещё не всё потеряно: мы знаем, что Аня умеет собираться в нужный момент и выступать сквозь стиснутые зубы, но теперь давление на неё возрастёт. Ошибка федерации может дорого ей обойтись, ведь подобный прокол может случиться и на соревнованиях.