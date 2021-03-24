Российским фигуристам пришлось кататься под музыку с телефона. Скандал на чемпионате мира

На чемпионате мира по фигурному катанию вспыхнул неприятный скандал с участием российских фигуристов. Претендентам на золото среди спортивных пар вот уже два дня не могут поставить правильную музыку. Дошло до того, что Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову пришлось кататься под музыку с собственного телефона. Просто непозволительная безалаберность для турнира такого уровня.

Но хуже, что внезапные технические проблемы в Стокгольме становятся для наших фигуристов регулярными.

Неужели лидерам сборной России намеренно треплют нервы?

Лидеры сборной России катали под музыку с телефона

Обстановка на чемпионате мира в Стокгольме накаляется. На тренировках лидеры сборной России в парном катании Владимир Морозов и Евгения Тарасова столкнулись с неприятной проблемой — организаторы поставили им не ту музыку. Причём инцидент произошёл дважды.

«На разминке мы катали первые, встаём в начальную позу нашей произвольной программы, а музыку нам включают прошлогоднюю. У меня глаза расширились, я поворачиваюсь на тренеров, они тоже стоят и не понимают. Мы быстро пытались решить эту проблему, в итоге музыку включали с телефона», — рассказывала Тарасова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

В истории фигурного катания известно не так много случаев, когда спортсмены могли собраться в такой ситуации и успешно завершить выступление. На ум приходит случай Ирины Родниной и Александра Зайцева, которым пришлось кататься на чемпионате мира-1973 в полной тишине. Так что неудивительно, что нервы у лучшей пары страны начинают сдавать.

«Огромный зал – и тишина». Как Роднина и Зайцев одержали великую победу без музыки Легендарный тренер Жук запретил фигуристам останавливаться. А судьи ещё и наказали чемпионов за подвиг.

«Я не знаю, что у них за проблема. Вчера был диск — с дисков им, видимо, не подошло, они решили из каких-то своих прошлых попыток взять музыку — и получилось, что поставили прошлогоднюю. Я вчера скинула на почту им, сказали — всё хорошо. Мы встаём на начало произвольной — и опять включают прошлогоднюю музыку.

Если так будет на соревнованиях, подождём — поменяют музыку. Либо так же, как на тренировке, поедем третий раз под музыку с телефона. Без музыки было бы сложнее выступать: зрителей нет, хлопать особо некому», — объясняет Евгения.

Проблемы с музыкой не только у Морозова и Тарасовой

Самое интересное, что подобное происходит с российскими фигуристами не впервые. Анне Щербаковой также долгое время не могли поставить нужное сопровождение для произвольной программы. Из-за ошибок организаторов спортсменке пришлось пять раз начинать прокат заново.

Возможно, именно такая нестабильная ситуация не позволила лучшей фигуристке страны провести тренировку должным образом. Аня упала с четверного флипа и больше элементы ультра-си делать не пыталась.

Тренировку лучшей фигуристки России испортили проблемами с музыкой. И это чемпионат мира? На контрольный прокат своей программы Ане Щербаковой пришлось настраиваться пять раз. Ну начинается…

Российским фигуристам мешают специально?

Проблемы российских фигуристов с музыкой на чемпионате мира уже не кажутся простой случайностью. Неужели организаторам настолько претит мысль о доминировании российских фигуристов, что они могут намеренно саботировать их выступления? Ведь не просто же так музыку перепутали у фигуристов, выступающих в тех дисциплинах, где у России больше всего шансов занять весь пьедестал?

Нашим спортсменам придётся стиснуть зубы и выступать под огромным давлением со стороны. А нам остаётся надеяться, что наглые попытки повлиять на результат извне всё-таки не выйдут за все допустимые рамки, и в соревновательных прокатах обойдётся без проблем с музыкой.