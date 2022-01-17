Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

История любви фигуриста Ивана Букина и Алёны Самарской: невзаимные чувства к партнёрше, отказ от свадьбы, рождение сына

«В ЗАГС не торопимся. У нас и так уже семья». Трогательная история любви фигуриста Букина
Екатерина Авдонина
Трогательная история любви фигуриста Букина
Комментарии
Ивану приписывали роман с партнёршей, но его сердце давно принадлежит другой женщине. На чемпионате Европы фигурист объявил о рождении сына.

Яркая история Ромео и Джульетты в исполнении Ивана Букина и Александры Степановой стала настоящим украшением чемпионата Европы в Таллине и принесла им второе серебро континентального первенства. Фигуристы так вжились в свои роли, что у зрителей не осталось сомнений — их связывают не только профессиональные отношения. Ивана подозревали в романе с партнёршей.

Но сердце спортсмена давно принадлежит другой женщине. Хореограф Алёна Самарская почти 10 лет является его опорой как дома, так и на катке. А недавно в их семье произошло радостное событие. После триумфального проката в Эстонии Букин объявил о рождении сына.

«Обидно, что наши чувства не совпали по времени»

Иван Букин и Александра Степанова являются одним из самых ярких танцевальных дуэтов современности. Фигуристы уверенно идут к своей первой Олимпиаде, демонстрируя высочайшее мастерство и удивляя сложными многогранными постановками. Их «Ромео и Джульетта» заслуживает отдельной похвалы — редко кому удаётся так правдоподобно играть любовь на льду.

«Девушка и парень в моём понимании — это любовь. Никто не заставляет партнёров любить друг друга в реальной жизни, но на льду эта страсть обязана присутствовать. Здесь уже вопрос к развитию актёрского мастерства. Я это сравниваю с кино: при съёмке фильмов актёры так проникновенно показывают чувства, что хочется им верить. А в реальной жизни у них есть свои жёны, дети. Так и в фигурном катании: если нет любви, её нужно проникновенно сыграть. Так, чтобы поверили все — мы за бортиком, судьи, зрители», — так описывал их работу тренер Александр Свинин в интервью «Бизнес Online».

Саша и Ваня много трудились, чтобы добиться мощного прогресса, однако без доверительных отношений между партнёрами это вряд ли произошло бы. Спортсмены с самого детства проводят время вместе, тепло обнимаются после соревнований и мило общаются в «кисс энд край». Всё это заставило фанатов усомниться в том, что Букину и Степановой чужды романтические чувства. Долгое время фигуристы опровергали подобные слухи, но затем всё же признались: симпатия была, но только в начале их знакомства. Саше нравился Ваня, однако спортсмен не замечал её и рассматривал только как партнёршу. Когда же Букин решился сделать первый шаг, Степанова уже пережила влюблённость.

«Иван вдруг решил подарить огромный букет роз. А к тому моменту всё изменилось. Он мне разонравился. Было обидно, что наши чувства не совпали по времени. Обидно за Ваню. Букет хороший, шикарный, но я испытала чувство сожаления. Было не по себе. Потому что расстроила партнёра», — рассказывала фигуристка «Экспресс-газете».

К счастью, паре удалось избежать конфликтов и избавиться от неловкости. Спортсмены тренируются вместе более 13 лет, став друг для друга настоящей опорой.

«Было не по себе». История безответной любви известных российских фигуристов «Было не по себе». История безответной любви известных российских фигуристов

Букин пошёл по стопам отца и отказался от свадьбы

Впоследствии сердце фигуриста покорила другая женщина. Алёна Самарская появилась в жизни Вани в 2012 году, когда переехала в Москву из Санкт-Петербурга, бросив престижную работу в Михайловском театре. В столице она устроилась хореографом в группу Александра Свинина и Ирины Жук, где стала консультировать Букина со Степановой.

Во время работы молодые люди сблизились и начали встречаться, несмотря на разницу в возрасте в пять лет. Более опытная Алёна оказалась очень мудрой женщиной и никогда не ревновала избранника к партнёрше. Напротив, Самарская всячески поддерживает спортсменов, публикуя в Сети трогательные послания перед важными соревнованиями.

Кажется, в отношениях Вани и Алёны царит полная гармония. Тем удивительнее, что они до сих пор не зарегистрировали их и вот уже 10 лет живут в гражданском браке. Причём инициатором отказа от свадьбы стал именно Букин.

«В ЗАГС не торопимся. Считаю, у нас и так уже семья. Мы живём как муж с женой — просто решили не расписываться. Знаете, как в жизни бывает? Всё шло хорошо, а как поставили штамп в паспорте, сразу начали отношения выяснять. У моих знакомых так и было», — говорил он.

Забавно, но в этом вопросе фигурист пошёл по стопам отца, который так и не развёлся с первой женой и уже 30 лет живёт с мамой Вани без штампа в паспорте. Это не помешало им создать крепкую семью, равно как и не помешало личному счастью Букина и Самарской. Наоборот, в их семье недавно произошло радостное событие.

«Четыре года продолжалась наша двойная жизнь». Драматичная история любви фигуриста Букина «Четыре года продолжалась наша двойная жизнь». Драматичная история любви фигуриста Букина

Букин объявил о рождении сына на чемпионате Европы

После окончания соревнований в Таллине Ваня объявил о рождении сына.

«Я очень счастлив. У нас с Алёной Самарской родился мальчик — богатырь, больше 4 кг. Мы назвали его Артёмом», — приводит слова фигуриста пресс-служба ФФККР.

Династия Букиных продолжается, но станет ли малыш в будущем спортсменом — неизвестно. Зато его папе придётся очень постараться и выдать максимум в Пекине. Саша и Ваня претендуют не только на место в командном турнире, но и будут бороться за призы в личном зачёте. Уверена, что их ждёт успех, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

«Очень рада за то, как провели чемпионат Европы Степанова и Букин. Они прибавляют буквально от старта к старту. Уверена, что теперь им по силам тоже включиться в борьбу за медали в Пекине. Я бы даже сказала, что на попадание на пьедестал претендуют все входящие в топ-6 пары. Мы не знаем, как распорядится коронавирус. Кто-то может сдать положительные тесты. Сейчас сложно предсказывать, но все готовы и работают. Также я очень надеюсь, что выступлением на первенстве континента Степанова и Букин заслужили попадание в командный турнир Олимпиады», — сказала она.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022