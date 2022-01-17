«В ЗАГС не торопимся. У нас и так уже семья». Трогательная история любви фигуриста Букина

Ивану приписывали роман с партнёршей, но его сердце давно принадлежит другой женщине. На чемпионате Европы фигурист объявил о рождении сына.

Яркая история Ромео и Джульетты в исполнении Ивана Букина и Александры Степановой стала настоящим украшением чемпионата Европы в Таллине и принесла им второе серебро континентального первенства. Фигуристы так вжились в свои роли, что у зрителей не осталось сомнений — их связывают не только профессиональные отношения. Ивана подозревали в романе с партнёршей.

Но сердце спортсмена давно принадлежит другой женщине. Хореограф Алёна Самарская почти 10 лет является его опорой как дома, так и на катке. А недавно в их семье произошло радостное событие. После триумфального проката в Эстонии Букин объявил о рождении сына.

«Обидно, что наши чувства не совпали по времени»

Иван Букин и Александра Степанова являются одним из самых ярких танцевальных дуэтов современности. Фигуристы уверенно идут к своей первой Олимпиаде, демонстрируя высочайшее мастерство и удивляя сложными многогранными постановками. Их «Ромео и Джульетта» заслуживает отдельной похвалы — редко кому удаётся так правдоподобно играть любовь на льду.

«Девушка и парень в моём понимании — это любовь. Никто не заставляет партнёров любить друг друга в реальной жизни, но на льду эта страсть обязана присутствовать. Здесь уже вопрос к развитию актёрского мастерства. Я это сравниваю с кино: при съёмке фильмов актёры так проникновенно показывают чувства, что хочется им верить. А в реальной жизни у них есть свои жёны, дети. Так и в фигурном катании: если нет любви, её нужно проникновенно сыграть. Так, чтобы поверили все — мы за бортиком, судьи, зрители», — так описывал их работу тренер Александр Свинин в интервью «Бизнес Online».

Саша и Ваня много трудились, чтобы добиться мощного прогресса, однако без доверительных отношений между партнёрами это вряд ли произошло бы. Спортсмены с самого детства проводят время вместе, тепло обнимаются после соревнований и мило общаются в «кисс энд край». Всё это заставило фанатов усомниться в том, что Букину и Степановой чужды романтические чувства. Долгое время фигуристы опровергали подобные слухи, но затем всё же признались: симпатия была, но только в начале их знакомства. Саше нравился Ваня, однако спортсмен не замечал её и рассматривал только как партнёршу. Когда же Букин решился сделать первый шаг, Степанова уже пережила влюблённость.

«Иван вдруг решил подарить огромный букет роз. А к тому моменту всё изменилось. Он мне разонравился. Было обидно, что наши чувства не совпали по времени. Обидно за Ваню. Букет хороший, шикарный, но я испытала чувство сожаления. Было не по себе. Потому что расстроила партнёра», — рассказывала фигуристка «Экспресс-газете».

К счастью, паре удалось избежать конфликтов и избавиться от неловкости. Спортсмены тренируются вместе более 13 лет, став друг для друга настоящей опорой.

Букин пошёл по стопам отца и отказался от свадьбы

Впоследствии сердце фигуриста покорила другая женщина. Алёна Самарская появилась в жизни Вани в 2012 году, когда переехала в Москву из Санкт-Петербурга, бросив престижную работу в Михайловском театре. В столице она устроилась хореографом в группу Александра Свинина и Ирины Жук, где стала консультировать Букина со Степановой.

Во время работы молодые люди сблизились и начали встречаться, несмотря на разницу в возрасте в пять лет. Более опытная Алёна оказалась очень мудрой женщиной и никогда не ревновала избранника к партнёрше. Напротив, Самарская всячески поддерживает спортсменов, публикуя в Сети трогательные послания перед важными соревнованиями.

Кажется, в отношениях Вани и Алёны царит полная гармония. Тем удивительнее, что они до сих пор не зарегистрировали их и вот уже 10 лет живут в гражданском браке. Причём инициатором отказа от свадьбы стал именно Букин.

«В ЗАГС не торопимся. Считаю, у нас и так уже семья. Мы живём как муж с женой — просто решили не расписываться. Знаете, как в жизни бывает? Всё шло хорошо, а как поставили штамп в паспорте, сразу начали отношения выяснять. У моих знакомых так и было», — говорил он.

Забавно, но в этом вопросе фигурист пошёл по стопам отца, который так и не развёлся с первой женой и уже 30 лет живёт с мамой Вани без штампа в паспорте. Это не помешало им создать крепкую семью, равно как и не помешало личному счастью Букина и Самарской. Наоборот, в их семье недавно произошло радостное событие.

Букин объявил о рождении сына на чемпионате Европы

После окончания соревнований в Таллине Ваня объявил о рождении сына.

«Я очень счастлив. У нас с Алёной Самарской родился мальчик — богатырь, больше 4 кг. Мы назвали его Артёмом», — приводит слова фигуриста пресс-служба ФФККР.

Династия Букиных продолжается, но станет ли малыш в будущем спортсменом — неизвестно. Зато его папе придётся очень постараться и выдать максимум в Пекине. Саша и Ваня претендуют не только на место в командном турнире, но и будут бороться за призы в личном зачёте. Уверена, что их ждёт успех, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

«Очень рада за то, как провели чемпионат Европы Степанова и Букин. Они прибавляют буквально от старта к старту. Уверена, что теперь им по силам тоже включиться в борьбу за медали в Пекине. Я бы даже сказала, что на попадание на пьедестал претендуют все входящие в топ-6 пары. Мы не знаем, как распорядится коронавирус. Кто-то может сдать положительные тесты. Сейчас сложно предсказывать, но все готовы и работают. Также я очень надеюсь, что выступлением на первенстве континента Степанова и Букин заслужили попадание в командный турнир Олимпиады», — сказала она.