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История любви фигуриста Андрея Букина: обида Тарасовой, измена жене, тайная жизнь с любовницей, сыновья

«Четыре года продолжалась наша двойная жизнь». Драматичная история любви фигуриста Букина
Екатерина Авдонина
История любви фигуриста Андрея Букина
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Андрей несколько лет состоял в тайных отношениях с Еленой Васюковой. Олимпийский чемпион буквально жил на две семьи.

Страстное танго Бестемьяновой и Букина на Играх-1988 в Калгари принесло им долгожданное олимпийское золото. Причём фигуристы так вжились в свои роли, что у зрителей не осталось сомнений — они вместе не только на льду, но и за его пределами. Тем не менее сердце Натальи украл другой спортсмен, а у Андрея уже была жена.

Олимпийский чемпион едва не бросил большой спорт ради Ольги Абанкиной, а потом женился на ней наперекор Татьяне Тарасовой. Но затем в жизни супругов произошла настоящая драма. Андрей влюбился в другую женщину, с которой четыре года состоял в тайных отношениях.

Пара, которая превратилась в квартет

Танцевальный дуэт Бестемьянова — Букин навсегда изменил отечественное фигурное катание. Татьяна Тарасова называла их своей душой и воплощением истинной гармонии на льду. Между спортсменами царили полное взаимопонимание и доверие, что помогло добиться невероятных результатов. Наталья и Андрей четыре раза брали золото чемпионатов мира и Европы, а в 1988 году стали первыми на Олимпийских играх в Калгари. При этом фигуристы были настолько убедительны, исполняя страстное танго в оригинальном танце, что их заподозрили в реальной романтической связи.

Фото: РИА Новости

Тем не менее Бестемьянову и Букина всегда связывали лишь рабочие отношения. Наталья признавалась, что между ними с Андреем была искра, но партнёр был категорически против романа, не желая, чтобы чувства помешали их успехам в спорте. Фигуристка отказу не расстроилась, поскольку её сердцем завладел один из самых самобытных фигуристов ХХ века, чемпион Европы Игорь Бобрин. Букин же любил совершенно другую женщину — свою первую партнёршу Ольгу Абанкину.

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Тарасова обиделась на Букина из-за свадьбы

С Ольгой Андрей катался с 1969 года, однако их сотрудничество продлилось недолго. Несмотря на то что фигуристы дважды становились чемпионами Советского Союза среди юниоров, Спорткомитет посчитал партнёршу Букина бесперспективной и настоял на её замене. Однако спортсмен не был настроен бросать девушку, которая ему нравилась, и решил завершить профессиональную карьеру вслед за Абанкиной. Андрей собирался стать тренером, но в последний момент обратился к Татьяне Тарасовой, набиравшей новую группу учеников. Именно тогда опытный специалист и подобрала пару Букину в лице Натальи Бестемьяновой.

Решение Татьяны Анатольевны оказалось удачным. Спортсмены стремительно прогрессировали и очень скоро заявили о себе. Во многом этому поспособствовала Ольга, которая помогала обучать Бестемьянову и не испытывала к ней ревности. Работа с новой партнёршей не мешала личному счастью Букина и Абанкиной. Они любили друг друга и планировали пожениться. Правда, против свадьбы выступила Тарасова, взявшая с ученика слово, что отвлекаться от тренировок и оформлять отношения до Олимпиады в Лейк-Плэсиде он не станет. Андрей своё обещание не выполнил, чем навлёк обиду любимого тренера. Татьяна Анатольевна же, поняв, что чувства Букина и Абанкиной настоящие, помогла молодожёнам получить квартиру. Для этого наставница обратилась к своему хорошему другу Иосифу Кобзону. Большая жилплощадь пригодилась Андрею и Ольге — вскоре у них родился сын. Казалось, радости супругов нет предела, но очень скоро в их семейной жизни произошла настоящая драма.

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«Сказал: на меня не надейся, у меня — семья»

С Еленой Васюковой Букин познакомился ещё в 1976 году. Девушка тоже занималась фигурным катанием и из одиночного разряда перешла в танцы. Андрей часто виделся с ней на совместных тренировках, но внимания на молодую спортсменку почти не обращал. Тем временем Елена окончательно и бесповоротно влюбилась в яркого фигуриста. Всё изменилось, когда Васюковой исполнилось 19 лет и из кокетливой девчонки она превратилась в привлекательную девушку. Тогда-то сердце Андрея и дрогнуло.

Фото: РИА Новости

«Будто бес в ребро! О последствиях я уже не думал. В общем, обычное дело — влюблённость, обмен флюидами и первая близость… Но я-то был женат и считал, что из семьи никогда не уйду. Поэтому и сказал честно: «Лен, вокруг тебя молодые парни крутятся, зачем тебе такой старикан, как я? Живи дальше своей жизнью, на меня не надейся, у меня — семья», — так описывал начало их романа Букин.

Для Елены слова Андрея были настоящим ударом, но она с достоинством прошла это нелёгкое испытание. Васюкова отпустила любимого, и они расстались почти на пять лет. Фигуристка вышла замуж и стала выступать в Театре ледовых миниатюр Игоря Бобрина. Казалось, их пути разошлись навсегда. Однако волей судьбы Андрей тоже оказался среди артистов труппы — в театр его привела Наталья Бестемьянова. Первая встреча Букина и Васюковой после длительной разлуки произошла 1 мая 1989 года — по словам спортсмена, именно тогда на них нахлынули воспоминания…

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Букин ушёл от жены и жил на две семьи

Чувства захлестнули Елену и Андрея, и всего спустя неделю они возобновили отношения. При этом фигуристам пришлось скрывать их от родных и друзей. Перед обоими стояла сложная задача — рассказать о случившемся своим супругам.

«Четыре года продолжалась наша двойная жизнь — мы всё больше убеждались в том, что любим друг друга, но никак не решались сделать больно родным. Очень переживали от этой двойственности. Сигналом к тому, что пора определяться, стала Ленина беременность. Я задумался всерьёз, начал взвешивать все «за» и «против», — делился подробностями Андрей.

Фото: instagram.com/ivan_bukin_

В итоге спортсмен решил, что уйдёт от Ольги. Разговор с женой вышел крайне напряжённым. Абанкина приняла выбор Букина, но вот сын Андрей болезненно воспринял разрыв родителей. Первое время Букин-младший очень скучал по отцу и даже не хотел знакомиться с братом Иваном, который родился от Елены. Андрей понимал, что сильно обидел сына.

«Перед старшим своим сыном чувствую безумную вину, он-то не виноват ни в чём! Поэтому иногда и думаю: вот бы жить одному и просто помогать двум семьям, растить сыновей. А бегать из семьи в семью — не по-мужски. Там нагадил, здесь тоже. Некрасиво… Вообще, признаюсь, я благодарен обеим своим жёнам за то, что они никогда меня не пилили, не тащили каждая в свою сторону», — откровенничал фигурист.

Тем не менее Букину удалось наладить отношения с обоими сыновьями. Иван пошёл по стопам отца и стал фигуристом. Андрей по-прежнему живёт с ним и Еленой, но также поддерживает первую семью. Спортсмен признаёт, что совершал ошибки, но теперь пытается их исправить, даря близким любовь и заботу.

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