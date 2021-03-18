«Было не по себе». История безответной любви известных российских фигуристов

Александра Степанова и Иван Букин воплощают страсть на льду. Болельщики уверены, что их связывает не только дружба.

Александра Степанова и Иван Букин едут в Стокгольм за первой в карьере медалью чемпионата мира. Действующие чемпионы России – воплощение красоты и страсти. На них приятно смотреть, даже если ничего не понимаешь в фигурном катании.

Многие болельщики не сомневаются, что фигуристов связывает не только дружба – настолько достоверно Степанова и Букин передают в своих выступлениях романтические переживания. Саша и Ваня катаются вместе уже на протяжении 13 лет. За это время они успели пожить вместе, влюбиться друг в друга и пережить тяжелейший момент в карьере.

Как же сейчас складываются отношения между звёздными российскими фигуристами?

Степанова жила в доме у Букиных

Свой путь в спорте Степанова и Букин начинали с одиночного катания. Однако ни Саше, ни Ване не удавались многооборотные прыжки: Букину мешал страх, а Степановой — высокий рост. Иван при первой возможности перешёл в танцы на льду, где его партнёршей стала будущая олимпийская чемпионка Елена Ильиных. Однако из-за разногласий мамы Елены с родителями Ивана пара прекратила существование.

Поиск новой партнёрши получился долгим и непростым. Подходящая девушка нашлась в Санкт-Петербурге в группе Валентины Чеботарёвой. Тренер понимала, что у высокой эффектной Степановой нет больших перспектив в одиночном катании, поэтому не стала препятствовать её уходу в танцы. Ваня и Саша начали кататься вместе в 2008 году в группе Ирины Жук и Александра Свинина. Первое время Степанова даже жила у Букиных. Притирка давалась фигуристам тяжело.

«Сложно было, когда ещё были маленькими, притирались с Ваней друг к другу, дрались, руки выворачивали. Так себе удовольствие.

Ване было 13, мне – 11, я только приехала в Москву с мамой. Ванины родители взяли нас под своё крыло, мы жили у них в доме. С Ваней каждый день ездили на тренировки, то есть постоянно, 24/7, были вместе. Но это были такие, детские игры. Едем с ним по льду, тренер что-то говорит, я тычу его пальцем, он мне в ответ выкручивает лопатку», — вспоминала Степанова в интервью «Спорт-Экспресс».

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Почему Букина не пустили на Олимпиаду в Пхёнчхане

Саша и Иван быстро оказались в числе самых перспективных дуэтов России, а в 2013 году добились своей главной юниорской победы. На первенстве мира в Милане Степанова и Букин оставили без золота французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, будущих лидеров мировых танцев на льду. Однако первый же сезон по взрослым дал фигуристам понять, что путь в элиту простым не будет. Александра и Иван получали скромные оценки и остались без главных стартов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Нас с самого детства критиковали, мы закалены. Я для Вани всегда была не та партнёрша, шпала, несуразная, бесконечные ноги, что это такое? У него папа всё якобы купил. Ведь отец – олимпийский чемпион в том же виде фигурного катания, это очень повышает планку требований», — признавалась Степанова.

«Судьи ждали денежного перевода от России». Так это для наших фигуристов украли победу? Болельщики считают сенсационный успех российских фигуристов фикцией. Похоже, проигравший француз с ними согласен.

Выстрелить получилось только после Олимпиады в Сочи, когда в российских танцах начались перестановки. Степанова и Букин стали одной из лучших пар России и начали регулярно ездить на чемпионаты мира и Европы. Сейчас на счету дуэта три бронзы и серебро первенства континента.

Олимпийский дебют Степановой и Букина должен был состояться на Играх в Пхёнчхане, но Международный олимпийский комитет без объяснения причин отказался выдать Ивану приглашение. Странное и несправедливое решение обернулось для фигуристов настоящей драмой. Иван писал открытое письмо МОК, фигуристы собирали подписи в поддержку коллеги, а партнёрша его отца Наталья Бестемьянова была готова пожертвовать своим олимпийским золотом. Но не помогло ничего.

«Это за гранью». Зарубежные СМИ по ошибке обвинили русскую фигуристку в применении допинга То ли Александру Степанову просто перепутали с однофамилицей из лёгкой атлетики. То ли затеяли провокацию.

Степанова и Букин опровергают слухи о романе

Тем не менее, даже столь болезненный удар фигуристов не надломил. В этом олимпийском цикле Степанова и Букин окончательно закрепились среди лучших дуэтов мира и звёзд фигурного катания, а на чемпионате мира в Стокгольме будут бороться за пьедестал. Прочный и харизматичный дуэт подкупает зрителей не только высочайшим мастерством, но и неподдельной страстью. Кажется, что так правдоподобно играть любовь просто невозможно.

Практически ни одно интервью Саши и Вани не обходится без вопросов о личной жизни. Фигуристы мило общаются в «кисс энд край», тепло обнимаются после выступлений и второй сезон подряд целуются в конце ритм-танца. Однако сами спортсмены все догадки о романтических отношения опровергают.

«Нам безумно повезло друг с другом. У нас есть понимание с полуслова, и мы этому счастливы. У нас получается показывать страсть хорошо, многие верят и часто задают вопросы: пара ли мы в жизни? Это хороший комплимент, когда ты что-то играешь на льду», — говорила Степанова.

«С одной стороны, это комплимент, потому что мы можем показать на льду настоящие эмоции. Человек в это верит и думает, что за кулисами мы тоже вместе. Но мы уже очень много раз сказали, что мы не пара в жизни, поэтому странно, когда люди опять об этом спрашивают. Те, кто давно с нами, знают, что мы не вместе» — объяснял Букин в интервью Sport24.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Разве это пошлый костюм фигуристки? Маловато для настоящей провокации «Голый» зад? Да российская фигуристка Степанова просто не видела пошлых костюмов. Розовые трусы и откровенные пеньюары у детей — вот это да.

Между Степановой и Букиным были чувства

Однако разговоры о том, что между фигуристами есть симпатия, всё-таки не беспочвенны. Сначала Саше очень нравился Ваня, но он видел в ней только партнёршу и не ответил взаимностью. Чувства у Букина проснулись только тогда, когда Степанова уже пережила влюблённость.

«Иван вдруг решил подарить огромный букет роз. А к тому моменту всё изменилось. Он мне разонравился. Было обидно, что наши чувства не совпали по времени. Обидно за Ваню. Букет хороший, шикарный, но я испытала чувство сожаления. Было не по себе. Потому что расстроила партнёра», — рассказывала Степанова «Экспресс-газете».

К счастью для любителей фигурного катания, история безответной любви Степановой и Букина не стала преградой для их плодотворного сотрудничества. Спортсмены тренируются вместе уже 13 лет, и за это время они успели стать настоящей опорой друг для друга.

«Ты всегда друг в друге видишь поддержку, крепкое плечо, видишь уверенность и спокойствие. Когда смотришь в глаза человеку, с которым столько лет идёшь рука об руку, видишь очень много всего», — признавалась Степанова.