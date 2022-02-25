Фигурист Алиев поразил жутким падением в финале Кубка России. Дима, что случилось?

Дмитрий Алиев упустил лидерство после короткой программы в финале Кубка России. Снова наделал бабочек вместо квадов и напугал жутким падением.



Торжество победителя перехватил Макар Игнатов с отличным прокатом под Чайковского. Не зря Пётр Ильич звучит вместо гимна России на международных турнирах: музыкальный гений способен вдохновить даже того, кто недавно рассыпался на чемпионате России.

Лазукин и Гуменник снялись по медицинским показаниям

Второй соревновательный день финала Кубка России в Саранске начался с неприятных известий: Андрей Лазукин и Пётр Гуменник снялись с турнира по медицинским показаниям. Открывал произвольную программу у мужчин Георгий Шестернёв. Накануне у него не задалась короткая программа: он справился лишь с одним прыжковым элементом – тройным акселем. Отставание от ближайшего соперника более чем в 11 баллов оставляло ему мало шансов добраться до призовых мест, но реабилитироваться, показав чистый прокат, всё равно было важно.



К сожалению, сделать это не получилось. В начале программы Георгий уверенно выполнил четверной тулуп, затем с помаркой исполнил сложнейший прыжок четверной лутц. Однако дальше юношу словно понесло по наклонной, и он совершал ошибку за ошибкой. 127,23 балла за произвольную – довольно скромный результат.



Представитель Татарстана Даниил Буташнов тоже неудачно выступил в короткой программе, но ему как раз удалось проявить себя в произвольной. Да, на тройном акселе и лутце он допустил ошибки, но в остальном откатался неплохо. Технической сложностью Даниил не блистал, но все каскады стояли у него во второй половине. Видно, что он стремится к более высокому уровню. Финал Кубка России – первый серьёзный старт в его карьере, который даст ему огромный опыт и толчок для развития.

Макар Игнатов выдал шикарный перформанс под Чайковского

Выступление Романа Атояра уже заметно отличалось по качеству исполнения. Спортсмен спокойно опередил своих конкурентов, хотя и не обошёлся без помарок. Но 216,10 балла в общей сумме позволили ему стать лучшим в своей разминке.



В четвёрке сильнейших первым на лёд вышел Матвей Ветлугин. Фигурист катался под саундтрек из фильма «Величайший шоумен» и продемонстрировал отличную интерпретацию образа. Артистизм определённо его сильная сторона. Не хватает ему пока чистоты в исполнении прыжков, но потенциал у Матвея хороший. Его 232,20 балла по итогам соревнований лишь старт его будущих успехов.

Макар Игнатов со своей произвольной под бессмертный концерт Петра Чайковского твёрдо намеревался бороться за самые высокие места. Фирменный четверной риттбергер Макара смотрелся потрясающе. Да и весь его прокат вышел отменным, пусть и не без помарок.

Наставник фигуриста Евгений Рукавицын тоже нашёл, за что его пожурить, но судьи оценили Игнатова по достоинству – 176,79 балла за произвольную и 259,85 балла в общей сумме задали очень высокую планку для его соперников.



Алексей Ерохов тоже явно настраивался на победу. После короткой он шёл вторым с небольшим отставанием от Дмитрия Алиева и имел все шансы подняться на верхнюю строчку. Алексей приятно удивил своим прокатом: классные скоростные вращения, эмоциональная вовлечённость – наблюдать за ним было одно удовольствие. Если бы не мелкие помарки и бабочка на каскаде с лутцем – цены бы ему не было. Тем не менее Ерохов справедливо уступил Игнатову, набрав 164,59 балла за произвольную и 253,18 в целом.

Жуткое падение Алиева и бабочки вместо квадов

Дмитрий Алиев как лидер после короткой программы завершал произвольную программу у мужчин. Ему было очень важно сохранить за собой первое место – давно в его послужном списке не значилось побед. К сожалению, пока этот список пополнило очередное досадное поражение.



Произвольная Димы началась с парада бабочек: сначала на четверном лутце, затем на четверном тулупе. Дальше он вроде собрался, сделал отличный тройной лутц и каскад с ойлером, но на второй попытке четверного тулупа допустил жуткое падение. Несколько секунд Дима просто лежал на льду – казалось, что может даже не встать и эти соревнования закончатся для него настоящим кошмаром.

Но всё-таки он пришёл в себя и закончил прокат. Очень обидно, что Алиев не справился со своей произвольной и не смог отстоять своё лидерство. Такого харизматичного и яркого на льду Диму в который раз подводят прыжки. Те самые, которые он щёлкал как орешки на своём победном чемпионате Европы. Но в настоящем его голова никак не договорится с телом. Ведь, по словам самого Димы, все его проблемы именно в психологии.



Серьёзные ошибки, естественно, отразились на потенциально высоких оценках фигуриста: 141,21 балла за произвольную – далеко от его лучшего результата в карьере. Но, по крайней мере, Дима остался в призах – замкнул тройку лидеров с 233,08 балла за обе программы.



Вторым стал Ерохов, а победителем финала Кубка России – Макар Игнатов. Для него эта победа тоже очень ценная: заняв 10-е место на чемпионате России, он едва не потерял уверенность в себе, а теперь возродился из пепла. Остаётся сохранить этот запал на следующий сезон и уже в новом олимпийском цикле громко заявить о себе и на международной арене.