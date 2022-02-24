Возвращение блудного чемпиона. Фигурист Алиев поразил силой духа в финале Кубка России

Несмотря на серьёзные психологические проблемы, Дима не намерен сдаваться и борется до конца. Но у него не менее сильные соперники.

Выступления мужчин в финале Кубка России по фигурному катанию были лишены сенсаций. В короткой программе лидерство захватил чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев. Олимпийский сезон для ученика Евгения Рукавицына складывается не так успешно, как хотелось бы: фигурист борется с последствиями травм и активно ищет мотивацию. Тем не менее сдаваться он точно не намерен, что и доказал в Саранске.

Алиев триумфально вернулся на большой лёд, показав невероятную силу духа. Он как никогда близок к победе, которая может полностью изменить его настрой. Но у Димы есть очень сильные соперники, которые не отдадут ему золото так просто.

Алиев борется до конца

У тех, кто не устал от фигурного катания после Олимпиады в Пекине, есть уникальная возможность посмотреть выступления лучших спортсменов страны в финале Кубка России. На ледовой арене в Саранске собрались сильнейшие одиночники — именно им предстояло открывать соревнования в короткой программе.

Вернулся после тяжёлой травмы Андрей Лазукин. Прошлый сезон ученик Алексея Мишина пропустил, так как восстанавливался после разрыва связки правого коленного сустава. По словам наставника, фигурист долго мучился от болевых ощущений, а затем обратился в Москву за квалифицированной медицинской помощью. К счастью, в Саранске для Андрея всё прошло более-менее благополучно, и он смог показать качественное катание под «Танго Роксаны». Спортсмен стартовал с уверенного каскада из тройных лутца и тулупа, однако падение на четверном тулупе слегка сбило его настрой. Последний прыжковый элемент — тройной аксель — получился неидеальным: небольшой степ-аут заметно понизил базовую стоимость его программы. Судьи оценили прокат Лазукина строго, поставив 72,81 балла.

Неплохо смотрелся 17-летний Роман Атояр. Поборолся спортсмен за четверной сальхов и аксель в 3,5 оборота. Подопечного Олега Татаурова определённо ждёт большое будущее, однако на данный момент ему недостаёт артистизма. Нет такой проблемы у чемпиона Европы — 2020 Дмитрия Алиева. Для него олимпийский год выдался непростым: последствия травмы спины никак не оставляли фигуриста. Кроме того, психологически ученик Евгения Рукавицына оказался не готов к накалу перед главным стартом четырёхлетия.

Тем не менее Дима не намерен опускать руки и постепенно набирает форму. Каскад тройной лутц — тройной тулуп получился филигранным. Конечно, жалко, что Алиев не смог продемонстрировать прыжок в четыре оборота в комбинации, однако мы увидели его сольно: великолепный четверной тулуп вселил надежду в поклонников спортсмена. Слегка коснулся льда фигурист на тройном акселе, но это ничуть не испортило впечатления от его выступления. Трогательная постановка Pilgrims on a Long Journey смотрелась цельно и свежо, да и результат Димы порадовал — 91,87 балла.

Ерохов снова блистает

Один из лучших фигуристов прошлого сезона Пётр Гуменник снова пустился в эксперименты. Подопечный Вероники Дайнеко не только вернул старую программу «Лунная соната», но и удивил новым сложнейшим элементом: вначале спортсмен исполнил каскад из четверного риттбергера и тройного тулупа, причём сделал это на высочайшем уровне. Увы, но эта комбинация забрала слишком много сил у Пети, и два других прыжка он сорвал. Пока его риск не оправдал себя: за свою короткую программу Гуменник получил лишь 75,02 балла, но в целом технический прогресс фигуриста открывает перед ним хорошие перспективы.

В последнее время имя Алексея Ерохова было не на слуху. Талантливый фигурист, на которого возлагали большие надежды по юниорам, долго сражался с травмами, а затем и вовсе пропал с радаров. Специалисты уже практически списали его со счетов, но внезапно спортсмен выстрелил на этапе Кубка России в Сызрани, продемонстрировав сумасшедший набор в произвольной программе. В Саранске Ерохов показал достойный прокат, исполнив четверной сальхов (допустил ошибку на выезде), каскад из четверного и тройного тулупов и тройной аксель. Главная фишка Лёши — его быстрая и компактная крутка, позволяющая ему покорять сложнейшие прыжки без особых усилий. Но и артистическими способностями он оказался не обделён — его перформанс пришёлся по душе арбитрам, которые присудили ему 88,59 балла.

Игнатов много ошибался

Одним из фаворитов турнира считался Макар Игнатов. Ученик Евгения Рукавицына владеет четверным риттбергером и регулярно показывает его на важных стартах, однако в этот раз что-то пошло не так, и спортсмен не справился с элементом. Жёсткое падение на четверном тулупе лишило Макара каскада и заставило потерять концентрацию на финальном тройном акселе. Тем не менее есть и положительная динамика в выступлении Игнатова: он улучшил вращения и выложился на дорожке шагов. За свой прокат он набрал 83,06 балла и закрепился в тройке призёров.

Неплохо проявил себя юный Матвей Ветлугин из школы «Звёздный лёд». 17-летний фигурист приземлил тройной аксель и четверной тулуп и слегка ошибся на сложном каскаде из двух тройных риттбергеров, но компенсировал все недочёты второй оценкой. Арбитры поставили ему 82,25 балла — это четвёртое промежуточное место.

Закрывал соревнования первого дня у мужчин Георгий Шестернёв, но прокат у него, мягко говоря, не задался. На четверном лутце он совершил «бабочку», упал фигурист и с четверного тулупа, лишившись комбинации. Набрав всего 52,90 балла, он замкнул турнирную таблицу, но у него ещё будет шанс реабилитироваться в произвольной программе, равно как он будет и у других участников.

Однако Дмитрий Алиев постарается упрочить свои позиции, доказав, что является полноправным лидером среди наших одиночников.