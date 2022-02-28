«Нельзя использовать спорт в качестве санкций. Даже в холодную войну СССР играл с США»

Россию пытаются полностью изолировать в мире спорта. ФИФА и УЕФА уже отстранили нашу команду (даже в нейтральном статусе) от всех международных соревнований, вскоре ожидается аналогичное решение в хоккее. По крайней мере, именно такую жёсткую позицию заняли многие европейские хоккейные федерации – Финляндии, Швеции, Чехии, Германии, Латвии, Швейцарии.

Почётный президент ИИХФ Рене Фазель обсудил с «Чемпионатом» ситуацию вокруг конфликта между Россией и Украиной и последствия для хоккейного мира.

— Для меня спорт – это способ объединения людей. Вспомните Олимпийские игры, барона де Кубертена, олимпийский дух… Когда де Кубертен возродил Олимпиаду в 1896 году, он делал это, чтобы сблизить людей, в этом и есть смысл спорта. Олимпийские ценности – это дружба, уважение и выдающееся мастерство в нашей спортивной семье.

Мы видели объединение спортсменов в Пекине, а сейчас я вижу реакцию различных спортивных федераций, которые наказывают спортсменов. Я на 100% уверен, что никто из спортсменов не поддерживает войну. Это очень печальный день для меня.

— ИИХФ ещё не вынесла решения, но многие хоккейные федерации уже высказались, что хотят исключения России.

— Это печальный момент в истории ИИХФ. Даже в холодную войну Советский союз играл с США, с Канадой. Даже в такой напряжённой ситуации, как сегодня, спорт должен нести посыл о мире и объединении людей. Было много возможностей так поступить [исключить кого-то из ИИХФ], потому что в мире было много войн, и вот теперь мы это делаем. Очень грустно слышать, что хотят сделать люди.

— Как будто на Россию опускается железный занавес?

— Надеюсь, люди найдут общий язык и решение. Война никогда не бывает решением, но мы не должны использовать спорт в качестве санкций.

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— Есть ли правовые основания для исключения страны из ИИХФ?

— Я не знаю, какое будет решение. Сейчас надо сохранять спокойствие и ждать решения. Есть правила и положения, о которых нельзя забывать. Но ещё рано о чём-то говорить. Посмотрим, какие основания они могут найти, но вы сами видите, как спортивные федерации исключают спортсменов… Не в этом смысл спорта, войне в спорте не место.

Я понимаю, что люди на эмоциях. Но если мы разрушим спорт, как мы потом снова сможем объединить людей? Я сам спортсмен, жил во времена холодной войны, даже в самых тяжёлых ситуациях мы играли друг с другом.

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— И в то же время сейчас русским игрокам НХЛ поступают угрозы в соцсетях.

— Все на эмоциях и болезненно реагируют, понятно, что соцсети стоят на ушах, все высказывают разные мнения. Всё это очень сложно, ситуация на Украине очень драматична.



— Думаете, действия хоккейных федераций сейчас продиктованы эмоциями?

— Не знаю, посмотрим. Но скажу, что принимать решения на эмоциях – неправильно. Это очень чувствительная тема, надо сохранять спокойствие.