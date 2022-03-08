Хитрость Загитовой и откровенность Витт. Фигуристки, из-за которых меняли правила

В мире фигурного катания было немало сенсаций, и в центре самых громких из них оказывались представительницы прекрасного пола. Женщины долго считались слабым звеном в самом красивом виде спорта, однако благодаря невероятному упорству и силе духа спортсменки доказали, что с ними стоит считаться. Ради некоторых судьи даже были вынуждены поменять правила!



Уникальная хитрость Алины Загитовой, страстный перформанс Катарины Витт и борьба с мужчинами-монополистами — вспоминаем самые интересные истории о фигуристках, заставивших чиновников изрядно поломать головы над их выходками.

Женщина, изменившая всё

В XIX веке фигурное катание считалось традиционно мужским видом спорта: женщин не только не пускали на соревновательный лёд, но и на трибунах не особо жаловали. Тем не менее великобританская фигуристка Мэдж Сайерс не постеснялась воспротивиться общему порядку и в 1902 году подала заявку на чемпионат мира. Благо правилами это не запрещалось, но проблема заключалась в том, что спортсменка была вынуждена соревноваться с мужчинами, так как отдельного женского турнира попросту не существовало.



Чиновники и предположить не могли, что Сайерс отважится на такую дерзость, да ещё и займёт второе место сразу после великого Ульриха Сальхова. После этого в Международном союзе конькобежцев решили экстренно изменить регламент, сделав запрет на… длинные юбки, а так как такая была только у Мэдж, то атака явно была направлена против неё. Но фигуристка не сдалась и на следующий день вышла в укороченном костюме. Правила пришлось менять снова — было недопустимо, чтобы женщина на равных конкурировала с мужской элитой, поэтому в 1905 году функционеры ввели новую дисциплину. Благодаря Сайерс у нас есть женское одиночное катание, в котором на протяжении нескольких лет безраздельно доминируют российские фигуристки.

Откровенный наряд и хиджаб

До наших девочек впечатляла публику великолепная Катарина Витт. Восточногерманская спортсменка задавала моду в фигурном катании, демонстрируя уникальное сочетание техники и артистизма. Катарине покорились две Олимпиады, четыре чемпионата мира и шесть европейских первенств. Для Витт не существовало каких-то границ, что подтверждали её феноменальные выступления. Провокация была отличительной чертой фигуристки: она не побоялась пойти против всех даже на Играх-1988 в Калгари, когда вышла на арену в ультракоротком голубом боди, декорированном перьями. Яркий наряд произвёл фурор, а также заставил ISU внести коррективы в требования к костюмам.

Откровенный вид Витт породил «правило Катарины», согласно которому спортсменки должны были носить юбку, закрывавшую бёдра и ягодицы. К счастью, к самой фигуристке никаких санкций не применили, и она уверенно взяла второе олимпийское золото.



В отличие от Витт, Захра Лари на соревнованиях выглядит более чем скромно, но и ей пришлось бороться за себя и свой внешний вид. Дело в том, что она стала первой фигуристкой, выступившей в хиджабе. На своём дебютном старте в Италии в 2012 году спортсменка получила штраф за нарушение запрета на головной убор. Захра с пониманием отнеслась к наказанию, но и действовать не перестала. К 2019 году она доказала, что ношение хиджаба безопасно для профессиональных фигуристок, и добилась официального разрешения на этот тип костюма. Лари сотворила историю и проложила путь в большой спорт для многих женщин во всём мире.

Маленькая хитрость Загитовой

Технический прогресс в фигурном катании позволил спортсменкам в полной мере проявить свои способности. Так поступила Алина Загитова, главной особенностью которой специалисты называли её невероятную выносливость. Техника и физическая готовность позволяли ей исполнять прыжки в любом количестве и в любой момент программы. Когда у других соперниц уже не оставалось сил, Алина могла без видимых усилий исполнять сложнейшие каскады. Именно это и использовала Этери Тутберидзе на победной Олимпиаде в Пхёнчхане, поставив Загитовой программу, в которой все прыжки стояли во второй половине, что принесло ей дополнительные 10% от базовой стоимости за каждый элемент.

Маленькая хитрость фигуристки принесла ей небывалое преимущество и позволила завоевать драгоценное золото. Алина обыграла Евгению Медведеву всего на полтора балла, но именно они сыграли решающую роль. Не будь у Загитовой этой необычной фишки, и у нас могла бы быть другая олимпийская чемпионка.



Правда, не все радовались триумфу 15-летней россиянки. За рубежом воспитанницу «Хрустального» нещадно критиковали за несбалансированность, упрекая в том, что из-за махинаций с рисунком программы и погони за технической сложностью Алина утратила красоту катания.

«Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Загитова убивала время. Во второй половине она просто прыгала и прыгала. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом», — писала американская фигуристка Эшли Вагнер.



Подобные высказывания возымели эффект, и уже в конце года ISU запретил перенос всех прыжков во вторую половину программы, добавив, что десятипроцентная надбавка будет даваться за один элемент в короткой и три — в произвольной. Тактический приём Загитовой оказался вне закона, но это не помешало ей стать чемпионкой мира уже при новых правилах. Остальные же ученицы Тутберидзе пошли ещё дальше и добились успеха при помощи четверных прыжков.

Трусова добьётся справедливости?

Одной из главных звёзд Этери Георгиевны является Александра Трусова. Уникальная спортсменка устроила настоящую революцию в женском одиночном катании, разучив квады. На её счету множество рекордов, но важнее то, что Русская ракета показала новую реальность, в которой женщины способны догнать, а то и перегнать по технике мужчин. То, что даже не снилось Мэдж Сайерс, наконец стало реальностью.



Саша пока не смогла изменить правила, так как четверные прыжки формально были разрешены, просто никто не предполагал, что кто-то из фигуристок правда будет их исполнять. Трусова же не только продолжила дело Загитовой, но и вознамерилась добиться справедливости для россиянок. Ещё в 2019 году президент ФФККР Александр Горшков и генеральный директор организации Александр Коган заявили, что намерены отстаивать права наших девочек, добиваясь отмены запрета ISU на четверные в короткой программе. Пока прогресс по этому вопросу отсутствует, но, если наши чиновники всерьёз возьмутся за это, у Трусовой будет возможность войти в историю, ведь кому, как не ей, быть той, из-за которой меняют правила?..