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Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2022: расписание, где смотреть, список участников, формат, прямая трансляция

Фигурное катание, Кубок Первого канала — 2022. Расписание, список участников, где смотреть
Яна Левхина
Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2022
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Главное, что нужно знать о самом зрелищном турнире весны среди фигуристов.

Расписание Кубка Первого канала — 2022

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта.

Фигурное катание. Расписание Кубка Первого канала — 2022

25 марта
18:00 — прыжковый фестиваль

26 марта
17:00 — 17:10 — презентация команд
17:10 — 17:30 — танцы на льду, ритм-танец
17:30 — 18:20 — мужчины, короткая программа
18:35 — 19:15 — пары, короткая программа
19:15 — 20:30 — женщины, короткая программа

27 марта
17:00 — 17:05 — презентация команд
17:05 — 17:25 — танцы на льду, произвольный танец
17:25 — 18:25 — мужчины, произвольная программа
18:40 — 19:25 — пары, произвольная программа
19:25 — 20:25 — женщины, произвольная программа
20:25 — награждение
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Прямая трансляция

Соревнования будут транслироваться в эфире Первого канала с задержкой. Так, прыжковый фестиваль можно будет посмотреть в 23:35, короткие программы — в 17:45, а произвольные — в 17:15. Видео можно будет посмотреть здесь.

Формат и участники прыжкового фестиваля

25 марта 2022 года состоится турнир по прыжкам, в котором примут участие одиночники и спортивные пары. Прыжковый фестиваль пройдёт в формате командного зачёта. Спортсмены будут разделены на две команды, состоящие из мужчин, женщин и спортивных пар, которые поборются за победу в четырёх раундах соревнований. Спортсмены покажут сложнейшие элементы ультра-си, которые будут оцениваться по существующей системе оценок ISU профессиональными судьями. Каждый из спортсменов исполнит сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.

Участники прыжкового фестиваля на Кубке Первого канала

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
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Формат и участники командного турнира

25 марта 2022 года состоится командный турнир, в нём примут участие две команды — «Время первых» и «Красная машина». Капитанами станут олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк. Участники выступят в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном, а также в парном катании и танцах на льду. Лучшая команда определится по олимпийской системе подсчёта баллов. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.

Участники командного турнира на Кубке Первого канала

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Ведущие Кубка Первого канала

В качестве ведущих и группы поддержки обеих команд будут работать Алина Загитова, Евгения Медведева, Максим Траньков и Алексей Ягудин.

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