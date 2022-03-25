Американская фигуристка больно ударилась головой об лёд. Эшли унесли с катка на носилках

Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер стали чемпионами мира в парном катании — 2022, тем самым принеся США первую победу в этом виде за 43 года. Но не только радостные эмоции вчера испытали американские болельщики. Вторую пару из Штатов, Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк, постигла трагедия. Спортсмены, претендовавшие на медаль, не смогли докатать произвольную программу из-за болезненного падения партнёрши. Эшли больно ударилась головой об лёд и подняться сама уже не смогла.

Девушку унесли с катка на носилках.

Чемпионат мира — 2022 начался для Кейн-Гриббл и Ледюка крайне успешно. Спортсмены блистательно откатали короткую программу и с отставанием от Книрим и Фрейзера в балл шли вторыми. Казалось, в отсутствие российских и китайских дуэтов медаль Эшли и Тимоти обеспечена — достаточно на приличном уровне откатать произвольную программу. Но эту задачу американцы провалили в первую же минуту проката.

Кейн-Гриббл была будто совсем не в ногах, заваливая один прыжковый элемент за другим. Сначала Эшли упала с параллельного риттбергера, потом с выброса лутц, а затем с параллельного сальхова. Причём последнее падение выглядело по-настоящему страшным — девушка ударилась о лёд лбом и не смогла подняться. Тимоти попытался ей помочь, но Эшли была будто не в себе. Фигуристка смотрела в одну точку и не понимала, что происходит вокруг.

Врачи идти к американке не торопились — медперсонал достаточно медлительной походкой вышел на каток. Затем фигуристку всё-таки подняли со льда и унесли на носилках в подтрибунное помещение. Позже Кейн-Гриббл доставили в больницу, откуда выписали уже ночью. О диагнозе девушки не сообщается, но, судя по информации Федерации фигурного катания США, она в порядке.

Хочется пожелать Эшли здоровья и скорейшего возвращения в строй. Они с Тимоти ещё многое могут показать на льду.