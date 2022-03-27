Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Реакция иностранцев на чемпионат мира по фигурному катанию — 2022 без России: злорадство, восторг

«Турнир здорового человека». Иностранцы в восторге от чемпионата мира без России
Яна Левхина
Реакция иностранцев на чемпионат мира
Комментарии
За рубежом называют соревнования в Монпелье освежающими. В кои-то веки иностранные фигуристы смогли выиграть престижный турнир.

В французском Монпелье завершился чемпионат мира по фигурному катанию, который прошёл без России. Казалось, в отсутствие наших спортсменов турнир сильно потеряет в зрелищности и в качестве. Но иностранные эксперты явно с этим не согласятся. За рубежом в восторге от чемпионата мира без России: называют турнир увлекательным и освежающим. «Мало кто будет скучать по русским», — констатирует американская журналистка Кристин Бреннан. И, похоже, она права.

Зарубежные эксперты разрывают соцсети радостными высказываниями о том, как же прекрасен чемпионат мира без наших фигуристов.

«Нет России? Нет проблем»

Отсутствие российских спортсменов на турнире в Монпелье сильно ударило по уровню конкуренции на нём. Особенно это было заметно в парном и женском катании, где медали получили фигуристы без каких-либо весомых достижений и больших перспектив. Казалось, это крах фигурного катания: титулы заполучили не сильнейшие из сильнейших, а те, кому просто повезло оказаться в нужном месте и в нужное время. Но зарубежные эксперты явно так не думают. Они наслаждаются турниром без русских фигуристов и празднуют успех победителей в таких масштабах, будто он был добыт в условиях полноценной конкуренции.

«Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото чемпионата мира в парном катании», — написала Кристин Бреннан в «Твиттере».

Казалось, благоразумнее было бы промолчать про отсутствие России и Китая на чемпионате мира, ведь все понимают, что парникам из этих стран равных в мире нет. Но для госпожи Бреннан, запомнившейся своими абсурдными высказываниями во время Олимпиады в Пекине, это будто бы повод для гордости. Примечательно, что остальные эксперты парный турнир оценили более спокойно. Видимо, понимают, что без России и Китая этому виду фигурного катания ничего хорошего не светит.

Парное катание на чемпионате мира — сплошное разочарование. Без России у него нет будущего Парное катание на чемпионате мира — сплошное разочарование. Без России у него нет будущего

«На чемпионате мира был женский турнир здорового человека»

Куда более восторженные отзывы за рубежом оставляли про женский турнир без наших фигуристок. Эксперты радовались разнообразию претенденток на медали и называли турнир освежающим.

«Каори Сакамото была такой сильной, совершенной, обаятельной, она вскинула руку в конце великолепного проката. Вот наша новая чемпионка мира. Если бы не русская трагедия и абсурд, она была бы и олимпийской чемпионкой. Она выиграла произвольную программу с преимуществом в 13,07 балла (155,77) и медаль с преимуществом в 18,30 балла (236,09).

На чемпионате мира был женский турнир здорового человека. Я наслаждалась им до последней минуты. Счастливые лица на подиуме. Каори Сакамото вытирающая слёзы во время гимна. Таким должен быть турнир», — написала канадская журналистка Беверли Смит в «Твиттере».

«Какой красивый женственный пьедестал. Напоминает разнообразие спортсменов в 90-е. Мои поздравления», — радовалась в социальных сетях олимпийская чемпионка из Украины Оксана Баюл.

«Мне кажется, это так увлекательно! И все люди из мира фигурного катания, с которыми я разговаривала, со мной согласны», — оценила чемпионат мира без россиян олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель.

«Русских нет на турнире не из-за государственной системы допинга, а из-за ситуации на Украине. Мало кто будет по ним скучать. Их отсутствие только означает, что в женском турнире многие девушки получат шансы на медали, которых у них не было в прошлом месяце на Олимпиаде. Другими словами – турнир освежили», — написала американская журналистка Кристин Бреннан.

Чемпионат мира выиграла фигуристка без ультра-си. Женское катание деградирует без России? Чемпионат мира выиграла фигуристка без ультра-си. Женское катание деградирует без России?

«Я разочарована, увидев так много недокрученных каскадов»

И лишь чемпионка четырёх континентов из США Полина Эдмундс возмутилась низким уровнем выступления одиночниц.

«Что сказать… Я разочарована, увидев так много недокрученных до пол-оборота каскадов тройных прыжков, которые были замечены и нет. Стоит отметить, что Анастасия Губанова была единственной фигуристкой, сделавшей два чистых каскада три – три», — написала Эдмундс в «Твиттере».

На отличающийся от основной риторики твит оперативно отреагировал американский фигурист Адам Риппон, ныне тренирующий одну из участниц чемпионата мира Мэрайю Белл.

«Чистые соревнования лучше, чем чистые каскады три-три», — ответил Риппон, видимо, забыв, по какой причине отсутствуют русские фигуристы на соревнованиях.

Такое откровенное злорадство со стороны иностранных экспертов выглядит гнусно и унизительно. Хочется верить, что после всех этих издевательств наши спортсмены вернутся только сильнее.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022