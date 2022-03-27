«Турнир здорового человека». Иностранцы в восторге от чемпионата мира без России

В французском Монпелье завершился чемпионат мира по фигурному катанию, который прошёл без России. Казалось, в отсутствие наших спортсменов турнир сильно потеряет в зрелищности и в качестве. Но иностранные эксперты явно с этим не согласятся. За рубежом в восторге от чемпионата мира без России: называют турнир увлекательным и освежающим. «Мало кто будет скучать по русским», — констатирует американская журналистка Кристин Бреннан. И, похоже, она права.

Зарубежные эксперты разрывают соцсети радостными высказываниями о том, как же прекрасен чемпионат мира без наших фигуристов.

«Нет России? Нет проблем»

Отсутствие российских спортсменов на турнире в Монпелье сильно ударило по уровню конкуренции на нём. Особенно это было заметно в парном и женском катании, где медали получили фигуристы без каких-либо весомых достижений и больших перспектив. Казалось, это крах фигурного катания: титулы заполучили не сильнейшие из сильнейших, а те, кому просто повезло оказаться в нужном месте и в нужное время. Но зарубежные эксперты явно так не думают. Они наслаждаются турниром без русских фигуристов и празднуют успех победителей в таких масштабах, будто он был добыт в условиях полноценной конкуренции.



«Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото чемпионата мира в парном катании», — написала Кристин Бреннан в «Твиттере».

Казалось, благоразумнее было бы промолчать про отсутствие России и Китая на чемпионате мира, ведь все понимают, что парникам из этих стран равных в мире нет. Но для госпожи Бреннан, запомнившейся своими абсурдными высказываниями во время Олимпиады в Пекине, это будто бы повод для гордости. Примечательно, что остальные эксперты парный турнир оценили более спокойно. Видимо, понимают, что без России и Китая этому виду фигурного катания ничего хорошего не светит.

«На чемпионате мира был женский турнир здорового человека»

Куда более восторженные отзывы за рубежом оставляли про женский турнир без наших фигуристок. Эксперты радовались разнообразию претенденток на медали и называли турнир освежающим.



«Каори Сакамото была такой сильной, совершенной, обаятельной, она вскинула руку в конце великолепного проката. Вот наша новая чемпионка мира. Если бы не русская трагедия и абсурд, она была бы и олимпийской чемпионкой. Она выиграла произвольную программу с преимуществом в 13,07 балла (155,77) и медаль с преимуществом в 18,30 балла (236,09).



На чемпионате мира был женский турнир здорового человека. Я наслаждалась им до последней минуты. Счастливые лица на подиуме. Каори Сакамото вытирающая слёзы во время гимна. Таким должен быть турнир», — написала канадская журналистка Беверли Смит в «Твиттере».



«Какой красивый женственный пьедестал. Напоминает разнообразие спортсменов в 90-е. Мои поздравления», — радовалась в социальных сетях олимпийская чемпионка из Украины Оксана Баюл.



«Мне кажется, это так увлекательно! И все люди из мира фигурного катания, с которыми я разговаривала, со мной согласны», — оценила чемпионат мира без россиян олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель.



«Русских нет на турнире не из-за государственной системы допинга, а из-за ситуации на Украине. Мало кто будет по ним скучать. Их отсутствие только означает, что в женском турнире многие девушки получат шансы на медали, которых у них не было в прошлом месяце на Олимпиаде. Другими словами – турнир освежили», — написала американская журналистка Кристин Бреннан.

«Я разочарована, увидев так много недокрученных каскадов»

И лишь чемпионка четырёх континентов из США Полина Эдмундс возмутилась низким уровнем выступления одиночниц.

«Что сказать… Я разочарована, увидев так много недокрученных до пол-оборота каскадов тройных прыжков, которые были замечены и нет. Стоит отметить, что Анастасия Губанова была единственной фигуристкой, сделавшей два чистых каскада три – три», — написала Эдмундс в «Твиттере».



На отличающийся от основной риторики твит оперативно отреагировал американский фигурист Адам Риппон, ныне тренирующий одну из участниц чемпионата мира Мэрайю Белл.



«Чистые соревнования лучше, чем чистые каскады три-три», — ответил Риппон, видимо, забыв, по какой причине отсутствуют русские фигуристы на соревнованиях.



Такое откровенное злорадство со стороны иностранных экспертов выглядит гнусно и унизительно. Хочется верить, что после всех этих издевательств наши спортсмены вернутся только сильнее.