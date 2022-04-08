«А девочка созрела». Медведева поразила фанатов на видео с откровенной фотосессии

Откровенная фотосессия Евгении Медведевой для MAXIM произвела огромный ажиотаж среди болельщиков. Увидеть на страницах мужского журнала фигуристку, которая до этого даже фото в купальнике в соцсети не выкладывала, было удивительно. К тому же ещё год назад Женя сама говорила, что откровенные фотосессии — это не для неё. Однако за это время многое успело поменяться. Медведева окончательно оставила мечты вернуться на соревновательный лёд, поучаствовала в «Ледниковом периоде» в паре с Даней Милохиным и стала настоящей светской дивой. Женя значительно раскрепостилась, а главное, полностью приняла себя.

Теперь Медведева не хочет скрывать своё тело и уверенно соглашается на смелые фотосессии. И чувствует себя на них вполне комфортно, о чём свидетельствует бэкстейдж-видео со съёмок. Уверенное и раскованное поведение фигуристки во время откровенной фотосессии поразило болельщиков.



Фанаты просто в восторге от такой Жени!

«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир»

Евгения Медведева никогда не была воплощением скромности. Женя всегда была смелой в своих высказываниях, а на льду не боялась показывать страсть. При всём при этом образ девушки с обложки мужского журнала с ней не вязался. В отличие от Загитовой и Туктамышевой, она даже фотографиями в купальнике не делилась, так что её появление в журнале MAXIM казалось чем-то из разряда фантастики. Но Женя умеет удивлять и делает это с размахом. Как настоящая суперзвезда она впервые показала откровенные фото не в своём профиле в соцсетях, а на страницах популярного мужского журнала. Снимки для MAXIM получились очень эффектные!

Согласию Медведевой стать героиней мужского журнала удивились, кажется, даже сами журналисты MAXIM, которые не преминули спросить у девушки, как она отважилась на такую фотосессию. Женя ответила честно и открыто, не забыв пошутить про то, что фигуристки в принципе выступают в открытых костюмах.

«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась. Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять», — рассказала Медведева в интервью MAXIM.

«Ледниковый период» помог Медведевой стать раскрепощённее

Женя призналась, что, несмотря на огромное количество титулов и внушительную фан-базу, она была достаточно закомплексованным человеком. Повысить самооценку она смогла только после ухода из профессионального спорта, когда у неё появилось время на себя.

«Я себе очень не нравилась примерно с 19 лет до 21 года: лицо, фигура, качество волос, форма ног, отсутствие осиной талии, которую я вижу в соцсетях у девочек. Сейчас этот этап прошёл. Мне начинает нравиться то, во что я действительно вкладываюсь: я сменила стрижку, ухаживаю за волосами, привела кожу в порядок», — поделилась Женя.

Во многом раскрепощению фигуристки поспособствовало участие в телешоу «Ледниковый период» в паре с Даней Милохиным. Знаменитый тиктокер помог Жене найти новые грани себя и ещё больше открыться миру. Именно в тот период Медведева и призналась, что отпустила мечты вернуться в профессиональный спорт и стала больше уделять внимания светской жизни. Женя начала по-новому смотреть на мир и сильно изменилась, став настоящей звездой шоу-бизнеса.

«Я многому научилась на этом проекте. Если Даня научился собираться, то я научилась расслабляться. Стала намного раскрепощённее, раскованнее, освободилась от собственных зажимов. Проще стала относиться к жизни», — подводила итоги Женя участию в «Ледниковом периоде».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Удивительное сочетание скромности, достоинства и сексуальности»

Участие в откровенной фотосессии стало лишь закономерным последствием трансформации Жени. Фигуристка приняла себя, полюбила своё тело и не постеснялась показать этого миру. На бэкстейдж-видео, выложенном MAXIM, видно, как Медведева кайфует от себя. Женя не стесняется показаться во всей красе, она раскрепощена и наслаждается процессом. На съёмках фигуристка чувствовала себя комфортно и много смеялась. Фанаты просто в восторге от такой Жени! Комментарии под бэкстейдж-видео со съёмки на YouTube-канале MAXIM полны восхищения фигуристкой.

«Ей так идёт красный! Женечка восхитительна!» — написал Кирилл Фадеев.



«Какая красивая Женя! И главное, всё своё: нет приклеенных ресниц, волос, силикона во всех частях тела, её природная красота завораживает! И удивительное сочетание скромности, достоинства и сексуальности!» — написал пользователь Dato Gamsakhurdiа.



«Даже в откровенной фотосессии выглядит достойно, с благородством!!! Евгения — молодец! Красотка просто», — считает Евгения Крымская.



«Это так красиво и при этом совсем не пошло. Какая она женственная и приятная, фантастика!» — написала Darya Skh.



«А девочка созрела», — написала Нурия Самикова.



«Вау, Женя шикарная. Видео —🔥🔥🔥. Там столько фоток ещё могло крутых получиться», — считает Елена Шевченко.