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Евгения Медведева разделась для мужского журнала — а ведь раньше фигуристка говорила, что это не для неё

Медведева разделась для мужского журнала. А ведь раньше говорила, что это не для неё
Дарья Кирюхина
Евгения Медведева разделась для мужского журнала
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Фигуристка сильно раскрепостилась за последнее время. Помогло участие в «Ледниковом периоде» в паре с Милохиным?

Евгения Медведева умеет удивлять болельщиков! Казалось, после участия в «Ледниковом периоде» в паре с Даней Милохиным поклонники фигуристки уже готовы ко всему, ан нет. Двукратная чемпионка мира устроила им сюрприз, поразив роскошной фотосессией для мужского журнала. Болельщики — в восторге. Поддерживает Женю и весь наш фигурно-катательный мир: всё получилось очень красиво, а в рядах любителей женского одиночного катания теперь наверняка можно ожидать пополнение.

А ведь меньше года назад представить Женю на обложке глянца в купальнике было почти невозможно. Она считала, что подобные съёмки — не для неё. Но всё изменилось: фигуристка поверила себя и открылась этому миру.

Горячая фотосессия к первому апреля

Под конец марта Евгения Медведева порадовала подписчиков в своих соцсетях неожиданной новостью: она оказалась героиней нового номера известного мужского журнала Maxim. Поделилась Женя и самим фото обложки, где предстала в ярком красном купальнике и продемонстрировала отличную спортивную фигуру. Отсутствие соревнований в её жизни никак не сказалось на желании тренироваться. Женя прекрасно выглядит и может гордиться своим телом!

Фигуристка призналась, что фотосессия для журнала прошла ещё в январе и стала для неё приятным экспериментом. Однако рассказывать о ней она не спешила: вместе с редакторами готовила сюрприз для читателей.

«Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам из Maxim за такой интересный эксперимент», — написала Медведева в своём телеграм-канале.

Фото: MAXIM

В заголовке к публикации со знаменитой одиночницей вспомнили про ледовую терминологию: «Евгения Медведева. Наше сердце сделало четверной аксель». А сотрудники журнала похвалили Женю за профессионализм и ответственный подход к делу. Для неё была важна каждая деталь в процессе съёмок.

«История получилась достаточно сдержанной, что нормально для юной девушки, спортсменки, чемпионки мира. Во все тяжкие ей пока рано пускаться, это её первая такая фотосессия. Мы не просили у Жени больше откровенности. Стараемся, чтобы девушкам было комфортно. В общем, вышла скромная, красивая, симпатичная история.

Женя — спортсменка и вообще клиент хороший, потому что дисциплинированная, умеет слушать, выполнять поставленную задачу, терпеть — физически довольно непросто, съёмки длятся несколько часов. Но Женя молодец, всё сделала! Наша общая с ней задумка полностью состоялась», — приводит слова главного редактора Maxim Александра Маленкова Sport24.

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«Немножко не в моём стиле»

Фотосессия Медведевой действительно получилась классной. Но при этом и очень неожиданной. Хотя она не первая фигуристка, решившаяся на подобный опыт (ранее для Maxim снимались Елизавета Туктамышева и Татьяна Навка, Татьяна Тотьмянина украшала Playboy, а Елена Ильиных красовалась в купальнике на обложке Prosport), никаких предпосылок о возможности таких съёмок в будущем не давала. Наоборот, Женя утверждала в конце апреля прошлого года, что это не в её стиле. Против желания других девушек ничего не имела, но сама не представляла себя на страницах мужского журнала.

«Думаю, что на меня это не похоже. Это немножко не в моем стиле. Но не осуждаю», — говорила Медведева в интервью «Матч ТВ».

Однако к концу декабря мнение Жени, видимо, резко изменилось. Такое бывает. За лето и осень фигуристка сильно продвинулась в принятии себя. Немаловажную роль в её раскрепощении сыграло участие в шоу «Ледниковый период». А ещё её партнёр по проекту — блогер Даня Милохин. Вместе с ним она открыла новые грани себя, почувствовала свою женственность и невероятно правдиво каталась в романтичных образах. А в одном из номеров проявила свою сексуальную энергетику, которую оценила между прочим сама Татьяна Тарасова.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неудивительно, что именно в конце декабря, когда уже завершился «Ледниковый период», Женя осмелилась на немыслимый ранее для себя эксперимент. Почему она должна была отказываться от этой возможности из-за сказанных некогда слов? Всё течёт, всё меняется, и она не исключение.

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«Если есть чем козырнуть — значит, надо показываться»

Другие фигуристы и известные тренеры ко «взрослой» фотосессии Жени для мужского журнала отнеслись положительно. Общий вердикт: красоту надо показывать! Фигурное катание часто ругают за постоянный риск и травмы спортсменов, но забывают, что оно формирует великолепные фигуры. И не будем таить: болельщиков привлекают не только опасные многооборотные прыжки и другие технические моменты, но и эстетика, которую они видят на льду. Красота всегда была и будет идеальным способом популяризировать спорт. Татьяна Тарасова верит, что и съёмки Жени внесут в это дело определённую лепту.

«Во-первых, я не видела фотографий и ничего не могу сказать. Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Спросите у тренера Жени, главное, чтобы ей понравилось. Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от неё? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Конечно, такие фотосессии популяризируют фигурное катание. Пусть Медведева делает то, что ей нравится», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Подруга Медведевой Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду, увидела её фотографии для Maxim в числе первых и очень обрадовалась этой затее.

«Я видела фотографии, ещё когда вы не видели, ха-ха! Я считаю: то, что красиво — то красиво и должно показываться. Моя бабушка говорит: «Если есть чем козырнуть — значит, надо показываться», — прокомментировала Скопцова.

А Максим Траньков напомнил, что Медведева давно выросла и вправе делать всё, что хочет. Да и революцию она никакую не совершила: Лиза Туктамышева уже блистала на страницах такого же мужского журнала.

«У меня нет никакого мнения на этот счет. Женя — совершеннолетний человек и может делать всё что хочет. Все-таки это не журнал «Пентхаус», а Maxim. Во-вторых, Медведева не первая и не последняя фигуристка, которая участвовала в таких фотосессиях. Год назад Туктамышева снималась точно в таком же журнале», – сказал Траньков.

Круто, что коллеги так поддерживают Медведеву, а она не боится получать новый опыт и открывать себя с разных сторон. Смотрит в будущее без оглядок на прошлое и радует болельщиков своей насыщенной яркими событиями жизнью.

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