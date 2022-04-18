Юниорский ЧМ выиграла американка без ультра-си. Революция Трусовой пошла насмарку

Уровень женского одиночного катания без россиянок стремительно катится в пропасть. Об этом наглядно свидетельствуют результаты девушек на минувшем юниорском чемпионате мира в Таллине. Золото там завоевала 15-летняя Изабо Левито из США, которая в произвольной программе прыгнула каскад три-два, а к элементам ультра-си и вовсе не подступала.

Из 43 участниц этого турнира лишь две попытались исполнить тройной аксель и четверной прыжок. Однако эти авантюристки допустили падения и не попали по итогам даже в пятёрку лидеров.



Наши великолепные Софьи — Акатьева, Самоделкина и Муравьёва — точно показали бы в Таллине, что такое настоящая борьба и интрига.

Отмена битвы трикселисток

В короткой программе никто из участниц ожидаемо не порадовал тройным акселем. А ведь участвуй наши девушки, они бы устроили здесь битву трикселей, пойдя по славному революционному пути Александры Трусовой. Без них же судьям и болельщикам пришлось довольствоваться стандартным контентом фигуристок. Единственный сюрприз преподнесла американка Изабо Левито, которая во второй половине чисто сделала тройной лутц — тройной риттбергер. Этот каскад она прыгает на официальном старте всего второй раз: первая попытка была в январе на чемпионате США, но тогда она недокрутила риттбергер.

Изабо Левито Фото: Joosep Martinson/Getty Images

В Таллине у Изабо всё получилось, и она набрала 72,50 балла, но до победного результата Валиевой не дотянулась. Два года назад Камила без лутц-риттбергера получила в короткой 74,92 балла. Анна Щербакова с набором прыжков Изабо тоже получала больше — 72,86. А Софья Акатьева в этом сезоне набирала с трикселем 75,89 балла. Чистый прокат на юниорском чемпионате мира наверняка принёс бы Софье ещё больше баллов, и она побила бы юниорский рекорд Алёны Косторной — 76,32.

Риск японок не оправдался

В произвольной программе оживить соревнования попытались две японки. 19-летняя Ринка Ватанабе пошла на тройной аксель, но допустила недокрут и упала. На этом, к сожалению, её злоключения не закончились: она сделала «бабочку» на риттбергере, а ближе к концу проката свалилась с лутца, на котором вместо трёх оборотов скрутила только два. Такой парад ошибок судьи оценили в 105,48 балла. Впрочем, девушка ничего не потеряла, даже напротив — поднялась в турнирной таблице на одно место: после короткой она была одиннадцатой, а в итоге замкнула десятку сильнейших.

Ринка Ватанабе Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Однако самый смелый вызов бросила Рион Суймиоши. 18-летняя японка замахнулась на четверной тулуп в героическом образе «Мулан», в котором зажигала последние два сезона наша Софья Акатьева. Но если ученице Тутберидзе «Мулан» неизменно приносила победу, то Суймиоши повезло гораздо меньше: четверной тулуп она не приземлила. Определённым достижением можно назвать то, что недокрутила она его всего на четверть — её лучшая попытка из трёх. Ранее она уже заходила на четверной тулуп во время чемпионата Японии и на турнире в Люксембурге и оба раза сильно его недокручивала.

Печально то, что попытка квада развалила всю дальнейшую программу Рион (четверной стоял у неё первым элементом). Фигуристка испортила ещё три прыжка: грязно приземлила флип, вместо тройного риттбергера прыгнула двойной, недокрутила тройной сальхов, после чего с трудом устояла на ногах. Всё это неизбежно отразилось на её оценках: 113,96 балла за произвольную и восьмое итоговое место.



Но японки хотя бы попытались удивить публику и исполнить что-то из ультра-си. Американки и кореянки испытывать судьбу не стали, положившись исключительно на тройные, а в каскадах не стеснялись цеплять ещё и двойные.

Новая надежда США стала чемпионкой под «Русский танец»

Тройной лутц — тройной риттбергер в произвольной показала не Левито, а другая американка — 16-летняя Линдси Торнгрен. Прыгала она его первым элементом, но этого оказалось достаточно, чтобы обогнать кореянку Асун Юн и забрать бронзу.



Изабо Левито заменила лутц-риттбергер в произвольной на флип-риттбергер, а ещё неприятно удивила сольным тройным тулупом и каскадом тройной лутц — двойной тулуп. Выбора, правда, особо у неё не было, так как больше двух прыжков повторять нельзя, а она повторяла лутц и флип. Этих проблем она могла избежать, включив в свой контент четверной тулуп, который изучает на тренировках. Но от риска в Таллине Изабо отказалась. Очевидно, боялась упустить уникальную возможность стать чемпионкой мира среди юниоров, пока отсутствуют российские девочки. Будь в Таллине Акатьева, Самоделкина и Муравьёва, никаких поблажек она себе бы не дала. А так главной задачей Изабо стало аккуратно доехать до конца программы, приветливо улыбаясь судейской бригаде. Правда, стратегия фигуристки из США не слишком оправдалась: произвольную она опасно уступила кореянке Джиа Шин. Итоговый разрыв между ними составил чуть больше пяти сотых балла: 206,55 против 206,01. Убедительной такую победу никак не назовёшь.



Каталась Изабо, кстати, под музыка автора неофициального спортивного гимна России Петра Чайковского. Блаженно парила надо льдом в «Русском танце». И это на турнире, где нашу сборную видеть не захотели!

Революция Трусовой пошла насмарку

Вот как бывает: выиграла американская одиночница, но всё-то отсылает в ней к России. Ведь и тренируется она у наших специалистов. Для полной картины не хватает только элементов ультра-си в её протоколе. Но эта задачка Изабо пока что не по зубам. Да и зачем, если ей и без них оказалось достаточно 206,55 балла для победы? Для сравнения: Камила Валиева пару лет назад набирала 227,30. А ещё годом ранее Александра Трусова — 222,89. Наши спортсменки били рекорды, двигая фигурное катание вперёд, а теперь их иностранные соперницы побеждают, и близко не подступившись к результатам прошлых лет.



Если отсутствие наших фигуристок на международных стартах затянется, то женское одиночное катание неминуемо ждёт деградация. Вся революция, которую четыре года назад затеяла Саша Трусова, перечеркнётся тройными тулупами и каскадами с двойными прыжками. И это безумно печально.