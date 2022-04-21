«Вызывайте пожарных!» Новые фото Медведевой из откровенной фотосессии свели фанатов с ума

Ажиотаж вокруг откровенной фотосессии Евгении Медведевой не собирается угасать. А создатели журнала MAXIM только подогревают его. Казалось, после бэкстейдж-видео со съёмок, на котором 22-летняя фигуристка ведёт себя очень уверенно и раскованно, поклонников уже ничем не удивить. Но не тут-то было. Ещё больший фурор произвели неопубликованные в журнале снимки — их MAXIM показал только сейчас. Новые фото оказались даже откровеннее, чем те, которые свет увидел ранее.



Болельщики просто в восторге от красоты Жени!

«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир»

В этом году Евгения Медведева решилась на очень смелый шаг — снялась в фотосессии для мужского журнала. Спортсменка не побоялась критики консервативных фанатов фигурного катания и показала себя во всей красе. Женя поняла — ей смущаться нечего, ведь фигуристки и так выступают в достаточно откровенных нарядах.



«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась», — признавалась Медведева в интервью MAXIM.

Представить Женю в такой фотосессии поначалу было действительно сложно, ведь, в отличие от многих спортсменок, она даже фотографиями в купальнике не делилась. Но, как выяснилось, всё это было из-за комплексов. Несмотря на обилие титулов и огромную фан-базу, Медведева долгое время не могла принять себя. Но после приостановки карьеры Женя проработала все свои блоки и полюбила себя и своё тело. Теперь она не боится делиться своей красотой со всем миром!



«Я себе очень не нравилась примерно с 19 лет до 21 года: лицо, фигура, качество волос, форма ног, отсутствие осиной талии, которую я вижу в соцсетях у девочек. Сейчас этот этап прошёл. Мне начинает нравиться то, во что я действительно вкладываюсь: я сменила стрижку, ухаживаю за волосами, привела кожу в порядок», — поделилась Женя.

Участие в откровенной фотосессии стало ещё одним шагом Медведевой на пути к принятию себя. Фигуристка понимала, что решение сняться для мужского журнала оценят далеко не все, но это её не остановило. Женя уверена в себе, и теперь её не волнует необоснованная критика. Да и преданные фанаты всё равно всегда её поддержат.

«Нужен новый номер с продолжением фотосессии»

Фотосессия Медведевой для мужского журнала оказалась достаточно сдержанной. Женя не стала пускаться во все тяжкие и полностью обнажаться — всё было в рамках приличия. Хотя фотографиями в купальнике фигуристка не ограничилась. Спустя пару недель после публикации выпуска MAXIM показал кадры, которые свет ещё не видел. И они оказались даже откровеннее, чем те, что вошли в номер — на двух из них девушка позирует топлес.

Новые фотографии свели поклонников Жени с ума — они просто в восторге от красоты фигуристки!



— ОГНИЩЕ, — написала пользователь vladislava в «Телеграме».

— Красавица, — поделилась комментарием в «Телеграме» Галина Осмаловская.



— Эти фотки лучше, чем в журнале, — написала во «ВКонтакте» Татьяна Ногинова.



— Фотки шикарные, она молодец. Почему бы и не показать красивое молодое тело? — считает Гаврилова Марина.



— Нужен новый номер с продолжением фотосессии, — написал Николай в «Телеграме».



— Её фотосессии — чистое искусство. Даже для MAXIM. Почему только её фото смотрятся абсолютно невинно, без капли пошлости во взгляде и позе? — поделилась пользователь florens в «Телеграме».



— Вызывайте пожарных, — написала Nyanko Sensei во «ВКонтакте».