«Грёбаные решатели судеб!» В мире продолжают избавляться от российского фигурного катания

Решение Международного союза конькобежцев лишить Россию этапа Гран-при стало самым громким событием последних дней. Худшие опасения представителей ФФККР сбылись: теперь под удар попали не только спортсмены, но и чиновники. Выживание россиян с мировой арены идёт полным ходом: вводятся всё новые санкции, создаются абсурдные правила, благодаря которым убрать неугодные страны будет легче лёгкого.



В мире продолжают избавляться от российского фигурного катания. Неужели его уже ничто не спасёт?

ISU наложил новые санкции на Россию, но не признал это

В мире фигурного катания очередной переворот: худшие опасения представителей сборной России сбылись. После того как наших спортсменов не допустили до чемпионата мира в Монпелье (и других международных соревнований), ISU ввёл новые санкции против ФФККР. Россия лишилась этапа Гран-при в следующем году: теперь ни один старт под эгидой Международного союза конькобежцев не пройдёт в нашей стране.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Инициаторами данного решения ожидаемо стали чиновники из США, Канады и Франции. Их поддержали функционеры из ряда других государств, включая Японию и Южную Корею.

К сожалению, на этом беды России не закончились: также в организации заявили о возможном изменении правил, согласно которым ISU сможет по желанию приостановить членство любых стран, несущих ответственность за обстоятельства исключительного характера. В их число входят терроризм, массовые беспорядки, война, эпидемия и другие события, ставящие под угрозу целостность Союза.



Интересно, что в ISU отказались признавать, что новые запреты являются наказанием одной конкретной страны, однако нетрудно понять, что их действия — следствие того, что происходит в мире.

«До последнего надеялась, что у ISU включится разум»

В России очень болезненно отреагировали на новую политику ISU. Заслуженные тренеры и спортсмены раскритиковали чиновников за слабохарактерность и отсутствие логики в их решениях.



«Решение ISU — самая настоящая глупость и беспомощность. ISU ломает судьбы самых талантливых мальчиков и девочек в мире. Такие несправедливые решения убивают российскую школу фигурного катания. Внутренние соревнования никогда не смогут компенсировать международные», — прокомментировала ситуацию Татьяна Тарасова.

С наставницей согласилась Елена Чайковская:

«Я не только возмущена, но считаю, что это просто беспредел. Лишать нас стартов – это неумно, потому что на пьедестале мы занимаем все первые места. Сейчас в Америке, Канаде и Европе явное падение, там не на что смотреть. Не знаю, почему пошли на такой шаг, это просто уничтожение вида спорта», — сказала она.



«Я до последнего наделялась, что у руководителей ISU всё-таки включится разум. В будущем этим людям будет очень стыдно за такие решения. Включать спорт в политику — это ниже человеческого достоинства», — отметила Татьяна Навка.



Привычно жёстко высказался хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков:



«Грёбаные решатели судеб! С каких пор они решили, что могут вершить судьбы людей? Я всегда говорил и буду говорить, что спорт, искусство и вера должны быть вне политики. То, что они в очередной раз нас ограничили, ничего не значит. Идёт полный передел мира, вот к этому нам нужно готовиться. Азия против Запада. Борьба света и тьмы. Свет победит.



ISU, если вы продолжите свою тупую никчёмную политику, можете тогда похоронить свой спорт и себя прямо во дворе. Продолжайте свою тупую русофобию. Она вас и убьёт. Аминь!»

Спасут ли внутренние старты фигурное катание в России?

Руководители нашей федерации объявили, что продолжат защищать права и интересы российских спортсменов, но очевидно, что готовиться нужно к сценарию, когда фигурное катание в стране окажется в тотальной изоляции. Спасать его необходимо прямо сейчас, и для этого чиновники должны видоизменить соревновательную сетку, введя дополнительные внутренние старты.



«Пора переходить от сожалений и бесполезных апелляций к формированию международных турниров высокого уровня», — таков совет депутата Госдумы РФ Бориса Пайкина.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Солидарна с ним и Татьяна Тарасова, предложившая организовывать свои чемпионские серии. Илья Авербух, Никита Кацалапов, Александр Энберт и многие другие поддержали это предложение.

«Есть примеры проведения таких соревнований. Никогда не плохо использовать что-то хорошее и добавить туда немного своего. Пригласить другие страны, которые захотят. Думаю, такие найдутся.

Надеемся, это будет конкурентоспособным турниром. Всегда сложно держать высокий уровень, не соревнуясь с равными или более сильными соперниками. Но это возможно при большом желании. Есть пример СССР, где уровень фигурного катания был очень высоким, несмотря на то что соревнования тоже были ограничены. А потом выходили и пробивались, после перерыва.



Это спорт, никогда ничего не идет гладко, всегда что-то меняется. Надо бороться и придумывать что-то свое. Опыт организации соревнований есть, надо это развивать. Руки опускать нельзя, а там ещё посмотрим, кто сильнее будет!» — слова Инны Гончаренко хорошо описывают сложившуюся ситуацию. Очень хочется надеяться, что в ФФККР смогут решить эту проблему и уберегут российское фигурное катание от полного исчезновения.