Российские фигуристки поражают откровенными фото. Неужели тоже хотят в мужской журнал?

Откровенная фотосессия Евгении Медведевой для мужского журнала произвела фурор. И хоть публика по-разному отреагировала на смелый шаг фигуристки, комплиментарных комментариев было всё-таки больше. Болельщики были в восторге от спортивного тела Жени, но больше всего они были рады тому, что откровенные фото стали ещё одним шагом девушки на пути к принятию себя. После съёмки для MAXIM Медведева призналась, что ни о чём не жалеет и убеждена, что все сделала правильно.

Позитивный опыт Евгении вселил уверенность и в других фигуристок. После фотосессии Медведевой откровенными фото поделились и другие спортсменки, чем заслужили поток комплиментов от болельщиков. Девушки не боятся оголяться на публике и смело делятся красивыми снимками.



А может, тоже хотят попасть в мужской журнал?

Загитова — следующая героиня мужского журнала?

В тот же день, когда в Сети появились неопубликованные в журнале фото Медведевой из откровенной фотосессии, смелым снимком поделилась Алина Загитова. Фигуристка опубликовала пост в своём телеграм-канале, к которому приложила нескромное фото. На снимке девушка одета в джинсовый пиджак, накинутый на открытый чёрный бюстгальтер, приоткрывающий грудь. Фото Загитова подписала лишь одним эмодзи «😇».

Откровенный снимок произвёл фурор среди болельщиков — они написали более 1800 восторженных комментариев под постом фигуристки.



— Ох как горячо, можно обжечься 🥵🔥 — написал пользователь Irys.



— Алина, какая же красотка!!! ❤️🔥 — считает Анна Лонина.



— Сразила наповал! Алина, ты невероятная красавица 🔥❤️ — написала Светлана Толасова.



А некоторые пользователи и вовсе уверены, что именно олимпийская чемпионка Пхёнчхана станет следующей фигуристкой, которая снимется для мужского журнала.

Нежные фото Бойковой

Откровенными фото в своих соцсетях поделилась и Александра Бойкова. Чемпионка Европы в парном катании опубликовала серию снимков, на которых позирует в бюстгальтере телесного цвета.

«Эти фотографии пылились в моей фотоплёнке практически год. Все это время они ждали прихода весны, потому что всегда ассоциировались именно с ней. Светлые и воздушные на картинке, в реальности же создавались в 30-градусную летнюю жару. Белый — цвет чистоты и оставшегося между проталинками снега; черный — весенняя земля, а бежевый — гармония, тепло нашего тела и окружающего мира. Ну чем не весна?» — подписала фото Бойкова.



Фигуристка долгое время не хотела выкладывать нежные снимки, но в итоге всё-таки решилась показать их публике. Возможно, Сашу на это вдохновила её подруга Евгения Медведева.

Самодурова показала фото в купальнике

Чемпионка Европы Софья Самодурова раньше всех из фигуристов открыла сезон отпусков. Девушка улетела на море и, конечно же, не обошлась без красивых фотографий в купальнике. Фигуристка поделилась откровенными фото в своих соцсетях и получила огромную порцию восторгов от болельщиков.

Софья Самодурова Фото: Из личного архива Самодуровой

— Это вообще законно так выглядеть? 🔥🔥🔥Пожар просто!!! — написал simonov_db.



— Кто знает, как позвонить пожарным??? — восторгается barsukova_86.



— Фигурка просто космос 😍😍😍 —написал andrei_dunko.