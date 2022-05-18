20 неспортивных достижений Загитовой. Чего добилась олимпийская чемпионка, кроме медалей?

Фигуристка успешна не только на катке, но и далеко за его пределами. Кажется, нет таких сфер, где она бы однажды не блеснула!

Олимпийской чемпионке, красавице и умнице Алине Загитовой исполнилось 20 лет! Всего лишь 20. Фигуристка так молода, но уже достигла невероятного успеха: собрала всё золото в женском одиночном и теперь покоряет новые вершины в жизни. И пусть славу Алине принесли именно спортивные победы, её достижения ими не ограничиваются.

Алине есть чем гордиться, помимо медалей и титулов. И этот список очень большой. Два десятка наберётся легко.

Ну что? Загибаем пальцы и вспоминаем 20 неспортивных достижений Алины.

Перевезла семью в Москву и получает два высших образования

1. У Алины всегда были очень тёплые отношения с близкими. Но до Олимпиады в Пхёнчхане ей пришлось несколько лет терпеть с ними разлуку. Пока она пропадала на катке в «Хрустальном», её родители и сестра находились в Ижевске. Вместе с Алиной в Москве жила только бабушка, но будущая чемпионка верила, что однажды их дружная семья воссоединится. Так и случилось. Алина приобрела квартиру в столице и положила конец долгой разлуке.

Фото Алины Загитовой с семьёй

Алина Загитова с семьёй Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Я не хотела бросать спорт, понимала, ради чего все делаю. Ради медали, а ещё чтобы перевезти семью в Москву. Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе», — рассказывала Загитова в интервью для журнала Cosmopolitan.

2. Окончив школу, Алина удивила всех неожиданным выбором вуза: вместо спортивного решила поступать на факультет журналистики в РАНХиГС. Для этого ей понадобилось даже пройти через творческое испытание! С ним она отлично справилась и сейчас учится на направлении «Продюсирование и культурная политика», совмещая занятия с многочисленными проектами и шоу.

3. Но на одном высшем образовании девушка не остановилась. В прошлом году она всё-таки поступила в спортивный университет, чтобы стать дипломированным тренером по фигурному катанию. Учиться параллельно в двух вузах — дело нелёгкое, а с занятостью Алины — тем более. Но она всё успевает.

Творческие успехи и хобби

4. Алина ещё во времена активной соревновательной жизни очень любила рисовать. Это занятие помогало ей расслабиться после тренировок. Хотя порой она совмещала приятное с полезным: писала красочный пейзаж, сидя в шпагате.

5. Однажды олимпийская чемпионка попробовала себя в гончарном ремесле. Вместе с Даниилом Глейхенгаузом она посетила мастер-класс, на котором изготовила несколько эксклюзивных керамических чаш.

Загитова на льду Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

6. Особый талант обнаружился у Алины в искусстве мыловарения. Ей настолько понравилось это дело, что она захотела поделиться своим творчеством с поклонниками и разыграла после Нового года три коробочки своего мыла в виде очаровательных коньков.

7. Фигуристка оказалась и хорошим кулинаром. Может приготовить всё что угодно: от салатов и запечённой рыбки до пышных панкейков и шоколадного кекса с сочными ягодами.

Работает на телевидении и снялась в фильме

8. Алина Загитова стала телеведущей. Ей не сразу удалось проявить себя на этом поприще, но она упорно работала над речью и со временем показала значительный прогресс. Читатели сайта «Комсомольской правды» даже назвали её лучшей телеведущей в 2020 году!

9. Освоилась Алина на телевидении и в роли корреспондента. Им она работала на чемпионате России в Санкт-Петербурге и на Олимпийских играх в Пекине. Должность ответственная и важная, девушка многому на ней научилась.

«Будучи корреспондентом, я увидела изнанку Олимпиады. Как всё устроено с другой стороны, очень интересно! Прекрасный опыт, за который я безумно благодарна Первому каналу!» — написала Загитова в соцсетях под конец Олимпиады в Пекине.

10. Фигуристка снялась в японской версии фильма «Пальма». Роль у неё была эпизодическая, но зато вместе с ней в съёмках участвовала её собака Масару. Играла Алина саму себя, а позже её пригласили на премьеру фильма в Японию.

Поражает отвагой и водит машину

11. Прошлым летом Алина осуществила свою давнюю мечту: прыгнула с высоты 207 метров в сочинском Скайпарке. А ещё вместе с сестрой прокатилась на поистине головокружительных качелях высотой 170 м. Вот такая бесстрашная любительница экстрима!

«Когда ты уже олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь же захватывающего больше не будет. Но сегодня я вновь испытала, конечно, другие, но схожие чувства», — призналась Загитова у себя в соцсетях после прыжка.

12. Рисковая натура Алины дала о себе знать и этой весной на ледовом шоу по случаю юбилея Татьяны Тарасовой. Девушка представила на нём новый показательный номер, в конце которого зажгла огонь на ладони. Это было очень опасно: на репетиции Алина немного себя подпалила, но от трюка всё равно не отказалась. Вот что значит чемпионский характер!

13. К своему совершеннолетию фигуристка успешно сдала на права, поэтому сейчас уверенно и с огромным удовольствием самостоятельно водит машину.

Творит добро и вдохновляет людей

14. Олимпийская чемпионка совершила очень важный в жизни каждого человека поступок — посадила дерево. Произошло это в рамках презентации хоккейной команды СКА, где спортсменка также выступала с показательным номером.

15. А в зоопарке родного Ижевска Алина познакомилась с очаровательным семейством пушистых альпак. Милейшие создания настолько пришлись ей по душе, что она взяла одного альпашонка под свою опеку.

16. Алина — великолепный пример для подражания. Неслучайно её регулярно приглашают в качестве спикера на масштабные мероприятия. Она выступала с речью на Всемирном конгрессе татар в Казани, приезжала в Артек и вдохновляла участников фестиваля «Таврида.АРТ».

Признанная красотка и знаменитость

17. Когда Алина сотрудничала с косметической компанией Shiseido, она удостоилась чести стать лицом лимитированной коллекции теней и помады, в разработке которых сама принимала участие. Согласитесь, есть разница — просто рекламировать товар или приложить руку к его созданию.

18. Стала самой красивой фигуристкой России — 2021 по версии читателей «Чемпионата». В новогодние праздники на нашем сайте проходило голосование за титул главной красотки среди фигуристок. Алина набрала 40% голосов и намного опередила ближайших соперниц!

Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

19. Популярность Загитовой не нуждается в доказательствах. И всё же её миллион с лишним подписчиков в одной из соцсетей говорит о многом. Ведь Алина набрала их уже после того, как приостановила карьеру, а значит, её слава давно не зависит от спортивных наград и медалей.

20. Об известности спортсменки говорит и тот факт, что в течение всего 2021 года она неизменно держалась в топ-100 медиаперсон. Неважно, что она не участвует в соревнованиях, она и без них активна и вызывает к себе интерес.

Вот какая успешная Алина Загитова в свои 20 лет! А ведь она продолжает работать дальше и ещё не раз порадует нас своими достижениями в самых разных сферах жизни.