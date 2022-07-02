Щербакова или Туктамышева? Косторная или Маркова? Кто самая любимая фигуристка России

Голосование за звание «Самая любимая фигуристка России», которое «Чемпионат» проводит совместно с телеграм-каналом «Ход коньком», в самом разгаре! В полуфинал из своих групп уже вышли Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Камила Валиева, Александра Трусова и Ирина Слуцкая. Осталось голосование в последней, четвёртой группе участниц, и состав полуфиналисток будет полностью укомплектован.
Кто пройдёт в следующую стадию: Анна Щербакова, Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева или Ольга Маркова? Осталось всего лишь два места, выбор за вами!
Ознакомиться с составом участниц и распределением групп можно ниже.
Группа 4: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Ольга Маркова
Анна Щербакова: первая среди женщин и вторая в мире исполнила два четверных лутца в одной программе. Первая фигуристка в истории, приземлившая два четверных флипа в одной программе. Первой среди женщин приземлила каскад четверной флип — тройной тулуп.
Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира — 2021, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при — 2019, трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), бронзовый призёр чемпионата России — 2022. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров.
Елизавета Туктамышева: чемпионка мира — 2015, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 года, чемпионка Европы — 2015, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2013, победительница финала Гран-при — 2014, бронзовый призёр финала Гран-при —2018, чемпионка России — 2013, серебряная медалистка чемпионата России — 2015. Чемпионка первых зимних юношеских Олимпийских игр — 2012, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров — 2011, серебряный призёр финала Гран-при среди юниоров — 2010. Рекордсменка среди одиночниц по числу участий в чемпионатах России — 14 раз (2008–2018, 2020–2022).
Алёна Косторная: чемпионка Европы — 2020, победительница финала Гран-при — 2019, серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призёр чемпионатов России. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров — 2018, победительница финала Гран-при среди юниоров — 2018, серебряный призёр финала Гран-при среди юниоров — 2017, двукратная вице-чемпионка России среди юниоров (2018, 2019). Первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая набрала больше 85 баллов в короткой программе и больше 245 по сумме баллов. Обновляла мировые рекорды три раза.
Ольга Маркова: вице-чемпионка Европы — 1995, бронзовый призёр чемпионата Европы — 1994. Первая одиночница в истории России, забравшаяся на пьедестал чемпионата Европы. Чемпионка России — 1994, двукратный серебряный призёр чемпионата России (1995, 1997), бронзовая медалистка чемпионата России — 1996.
Группа 1: Алина Загитова, Юлия Липницкая, Мария Бутырская, Анна Погорилая
Группа 2: Евгения Медведева, Камила Валиева, Алёна Леонова, Елена Радионова
Группа 3: Ирина Слуцкая, Александра Трусова, Аделина Сотникова, Елена Соколова
Группа 4: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Ольга Маркова
Напомним, голосование за звание «Самая любимая фигуристка России» пройдёт в три этапа: групповой раунд, полуфиналы и финал. 16 фигуристок поделены на четыре группы, из которых в следующую стадию проходит по две участницы. Из полуфинала, в котором будет восемь спортсменок, в финал выйдут две девушки. Из них читатели «Чемпионата» и выберут самую любимую фигуристку России.
Голосование в четвёртой группе уже стартовало. Переходите в телеграм-канал «Ход коньком» и выберите свою любимую российскую фигуристку!
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