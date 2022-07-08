Поранила Баюл и стала звездой Playboy. Бурная жизнь фигуристки Шевченко

Сейчас немецкое женское одиночное катание находится в глубоком упадке, но ещё в конце XX века оно изобиловало талантами. И речь не только о звёздах Олимпиады Кристине Эррат, Анетт Пётч и Катарине Витт. Была в Германии ещё одна яркая фигуристка, которая больших титулов не взяла, зато построила успешную карьеру вне катка. Таня Шевченко обрела популярность ещё будучи действующей спортсменкой, наступая на пятки самой Витт. Но вскоре она столкнулась с травмами и болезнями и была вынуждена покинуть спорт.

Благо после завершения карьеры Таня не потерялась. Она начала сниматься в сериалах и стала звездой Playboy. Единственное, что омрачает её будни — осложнения после острой потери слуха.

«Хотела стать лучшей фигуристкой в мире»

Таня Шевченко появилась на свет в Дюссельдорфе 26 июля 1977 года. Её отец — украинец, а мать — немка российского происхождения. Однако Таней её назвали вовсе не из-за славянских корней. На самом деле, в конце 1970-х имя Таня было довольно распространено в Германии и не являлось диковинкой. Воспитанием девочки занималась в основном бабушка. Впервые на лёд будущая звезда немецкого фигурного катания вышла в два года, но к реальным тренировкам приступила в четыре. Тогда же решила, что обязательно станет знаменитой фигуристкой.



«Я хотела стать лучшей фигуристкой в мире. Необходимые для этого ежедневные многочасовые тренировки казались мне большой и увлекательной игрой, с которой я хотела справляться всё лучше и лучше. Можно сказать, что каток заменил мне детскую площадку, а коньки — все остальные игрушки. Что меня больше всего восхищало и восхищает в этом виде спорта, так это возможность художественного самовыражения. Я рано научилась не только выполнять сложные спортивные элементы, но и выражать себя в музыке и танце. Совсем маленьким ребёнком я уже любила кататься под музыку и играть с мелодией и текстами песен. «99 воздушных шариков» Нены были одной из моих любимых песен. Моя бабушка то и дело бросала 30 пфеннингов в музыкальный автомат на катке, а я сочиняла под эту музыку произвольный танец», — рассказывала Шевченко журналу Hörakustik.

Таня Шевченко Фото: Getty Images

Обыграла Витт и поранила Баюл

С 13 лет Таня начала выступать на взрослых чемпионатах Германии. В 15 – стала там третьей и поехала на чемпионаты Европы и мира, где заняла четвёртое и седьмое места соответственно. В том же году она успела выиграть бронзу на юниорском чемпионате мира, после чего окончательно перешла во взрослые. Впереди как раз маячил олимпийский сезон.



Амбициозная 16-летняя девушка ловко обошла всех соперниц на очередном национальном чемпионате и поехала на Олимпиаду в Лиллехаммере первым номером сборной. Таня опередила даже легендарную Катарину Витт, которая специально вернулась ради третьих Игр в карьере.

В Лиллехаммере Шевченко отлично проявила себя, показав шестой результат, но её дебют омрачил скандальный инцидент. На тренировке перед произвольной программой она случайно задела коньком голень украинской одиночницы Оксаны Баюл. Рана получилась страшная: врачи наложили спортсменке швы и вкололи солидную порцию обезболивающих. В итоге Баюл выиграла Олимпиаду, но на чемпионат мира через месяц уже не поехала. А вот Таня съездила — и очень удачно: завоевала бронзовую медаль — главную в карьере.

Внезапная популярность и драматичный пропуск Олимпиады

После Олимпийских игр Таня обрела популярность в Германии и стала активно участвовать в различных телешоу. Тогда же она ушла от своего тренера Петера Майера, у которого тренировалась в Дортмунде, и отправилась к новому наставнику Петеру Йонасу в Оберстдорф. Расставание с Майером казалось безумием, ведь именно он привел её к успеху. Но на чемпионате Германии в 1995-м Таня благополучно защитила чемпионский титул. Проблемы начались позже. Фигуристку замучили травмы, а затем к ним присоединились сразу две вирусные инфекции. Она потеряла лидерство в немецкой сборной и полностью пропустила сезон-1996/1997. Девушка не появлялась на стартах более 19 месяцев, и её фактически списали со счетов.

Таня Шевченко Фото: Peter Bischoff/Getty Images

Но осенью 1997-го Таня громко напомнила о себе: выиграла два этапа Гран-при, показав лучший результат в произвольной программе за всю карьеру. Прекрасно откаталась она и в финале серии, где уступила лишь чемпионке мира Таре Липински. На чемпионате Германии снова завоевала золото и отправилась на чемпионат Европы в статусе одной из главных фавориток. Увы, ошибки в произвольной привели её только к бронзе. Золото и серебро забрали россиянки Мария Бутырская и Ирина Слуцкая.



Шевченко очень хотела выступить на Олимпиаде в Нагано, но подхватила грипп. Ослабленная после болезни девушка закончила сезон с девятым местом чемпионата мира — последнем в карьере. Ещё два года она пыталась продолжать кататься, но без международных стартов. Поняв, что её время в большом спорте прошло, она официально завершила карьеру в 2000 году и отправилась покорять телевидение.

«Быть обнажённой может быть очень приятным ощущением»

К славе Таня Шевченко стремилась всегда. Фигурное катание проложило ей быструю дорогу в мир шоу-бизнеса и кино. В 1999-м, являясь действующей фигуристкой, она снялась для немецкого Playboy. Фотографии обнажённой девушки украсили апрельский номер. Это был её первый опыт съёмок для мужского журнала, но далеко не последний. В 2007 году она вновь появилась на страницах немецкого Playboy, а в 2014-м разделась для этого издания в третий раз и дала пикантое интервью.



«Быть обнажённой может быть очень приятным ощущением. При летней температуре с лёгким ветерком, который обдувает кожу, я часто гуляла голой в нашем бунгало во время съёмок в Кейптауне. Было очень приятно не ощущать никакой ткани на своей коже и наслаждаться морским воздухом и солнцем на террасе без надоедливого бикини. Даже спать голой — гораздо более приятное чувство, чем когда на тебе пижама», — призналась тогда Шевченко в Playboy.

Таня Шевченко Фото: Peter Bischoff/Getty Images

В промежутках между откровенными фотосессиями Таня времени не теряла. В 2001-м она сопровождала ирландскую танцевальную группу Magic of the Dance в качестве приглашённой звезды в их европейском турне. А в следующем году наконец-то воплотила в жизнь давнюю детскую мечту — стать актрисой. Она получила небольшую роль в сериале «Между нами» и так хорошо с ней справилась, что её героиню перевели на первый план. После этого сериала она играла в театре, а в 2006 году её пригласили в сериал «Во что бы то ни стало» на главную роль — девушки-фигуристки.



Благодаря этой роли Таня вернулась на лёд, хотя не надевала коньки пять лет, и согласилась выступать в различных ледовых шоу. Причём даже попробовала себя в парном катании.

Таня Шевченко Фото: Из личного архива Тани Шевченко

Параллельно актёрской карьере Таня открывала в себе всё новые и новые таланты. Например, в 2003 году она успешно примерила боксёрские перчатки и поучаствовала в немецком телешоу «Бокс знаменитостей». По забавному совпадению, её дебют в ринге прошёл так, как об этом мечтал Дмитрий Губерниев в случае с Алиной Загитовой. Под кличкой «Красный Дракон» Шевченко вышла на шоу-поединок с британской поп-дивой 80-х Самантой Фокс. Красивый бой двух сексуальных девушек закончился безоговорочной победой Тани.



В 2008-м фигуристке захотелось немного покоя, и она погрузилась в написание детской книжки. Она также основала собственное издательство в Дортмунде и сделала паузу в съёмках. В кино она вернулась в 2011-м: сыграла офицера полиции в популярном сериале. А в 2016 году снова объявилась в сериале «Во что бы то ни стало»: её героиня из фигуристки превратилась в тренера.

«Мысль о том, что этот писк не прекратится никогда, может свести с ума»

К сожалению, в звёздной жизни фигуристки не обошлось без бед. В августе 2005-го она потеряла слух. В один из съёмочных дней сериала «Между нами» она почувствовала, что заболевает. Думала — грипп. Но заложенные уши и искажённое восприятие звуков намекали, что всё гораздо серьёзнее. В больнице выяснилось, что это острая потеря слуха из-за постоянного стресса и бешеного рабочего графика.



Несмотря на длительное лечение, полностью восстановить слух Тане не удалось. Теперь правое ухо у неё слышит хуже, чем левое. Но основная неприятность — это нескончаемый фоновый шум (тиннитус). В правом ухе у девушки всегда звучит писк, с которым она просто смирилась.



«Мысль о том, что этот писк не прекратится никогда, может свести с ума. Поначалу мне помогало засыпать тихонько работающее радио или телевизор. Сегодня я в этом не нуждаюсь. Важно не сосредотачиваться на звуке в ушах. В противном случае начинает казаться, что он становится громче, заполняет всё свободное пространство в голове и никогда не даст покоя. Я называю свой писк в ухе «маленькой ночной серенадой» и «тревожным оркестриком», — делилась Шевченко в интервью журналу Hörakustik.

Таня Шевченко с семьей Фото: Из личного архива Тани Шевченко

Тем не менее сегодня Таня Шевченко вполне счастлива. Она состоялась и как фигуристка, и как актриса. Блистает в телешоу и участвует в интересных проектах. В семейной жизни у неё тоже всё отлично. Она живёт в гражданском браке с Норманом Йешке и воспитывает троих деток: дочку Йону Валентину, которая родилась в феврале 2011-го, и малышей-близнецов Лео и Луиса, которые появились на свет в апреле прошлого года.