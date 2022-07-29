«Хочется пожелать меньше вашей любви и заботы». Сложные отношения Тарасовой и Тутберидзе

Гениальные умы мыслят в одном направлении. Именно это доказали Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова, придумав настоящий план-спасение для юных звёзд фигурного катания, когда те оказались в трудном положении.

Из-за отстранения России от международных стартов многие спортсмены стали испытывать проблемы с мотивацией — что уж говорить, раз саму наставницу «Хрустального» охватила хандра. Однако на помощь ей пришла её коллега. Татьяна Анатольевна приехала к Этери Тутберидзе, чтобы поднять моральный дух её ученикам, а заодно и лучшему тренеру мира.



Кто бы мог подумать, что поначалу Тарасова сомневалась в методах Тутберидзе, а та, в свою очередь, открыто язвила в сторону легендарной наставницы.

Тарасова поддержала Медведеву после ухода от Тутберидзе

Тарасова и Тутберидзе возглавляют рейтинг выдающихся тренеров фигурного катания. Обе внесли неоценимый вклад в развитие спорта и запомнились благодаря громким победам своих учеников. Эти женщины прошли непростой путь к вершине, снося критику от завистников, среди которых нередко были коллеги по цеху. К счастью, между Этери Георгиевной и Татьяной Анатольевной подобного антагонизма никогда не было, но многим болельщикам их отношения казались натянутыми.



Прошлые Олимпийские игры прошли под эгидой противостояния Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Любая из них прославила бы имя Тутберидзе на весь мир, но симпатии Тарасовой явно были на стороне Жени. Наставница открыто поддерживала её и не скрывала горечи в прямом эфире, когда золото отошло сопернице Медведевой. Это заставило поклонников Загитовой автоматически записать Татьяну Анатольевну в хейтеры Алины.

Евгения Медведева и Алина Загитова на Олимпиаде Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

Масла в огонь подлило и то, что Тарасова отказалась критиковать Медведеву после скандального перехода от Тутберидзе к Брайану Орсеру. Многие увидели в этом одобрение поведения Жени, которая якобы не ценила всё то, что для неё сделала тренер. Порой фанатам казалось, что Татьяна Анатольевна недостаточно восторженно отзывается о работе лучшего тренера мира или намеренно не упоминает её имя, хотя на деле она часто давала положительную оценку методам наставницы «Хрустального», отмечая её трудолюбие, но при этом избегая откровенной лести.

Тутберидзе защитила Загитову и жёстко ответила Тарасовой

Лишь раз Тарасова усомнилась в тактике Тутберидзе: когда Загитова объявила о приостановке карьеры. Татьяна Анатольевна предположила, что фигуристка больше не вернётся в спорт, и посочувствовала, что её карьера оказалась короткой, но ни слова не сказала о том, что в этом виноваты её тренеры. На это намекнул Евгений Плющенко, заметивший, что Алина может сменить наставника. Именно его комментарий спровоцировал острую реакцию у штаба Этери Георгиевны, который сначала посоветовал двукратному олимпийскому чемпиону перестать «покупать готовых спортсменов», а затем едко ответил Тарасовой:



«За три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы».

Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В отличие от Евгения, Татьяна Анатольевна не стала ввязываться в перепалку, объяснив это тем, что команда «Хрустального» неверно истолковала её слова. С тех пор контакт Тарасовой и Тутберидзе проходил только в соревновательной плоскости, где одна из них выводила на лёд фигуристов, а вторая комментировала их выступления.



«Мы не общаемся. Я не лезу с советами. Только поздравляю. И комментирую», — по словам Татьяны Анатольевны, она старалась не вмешиваться в тренировочный процесс Этери Георгиевны.

Тарасова пришла Тутберидзе на помощь в трудный момент

Однако впоследствии двух мэтров фигурного катания стали замечать в компании друг друга. Тарасова одной из первых поздравила Тутберидзе после воссоединения с Медведевой. Дружба Татьяны Анатольевны и Этери Георгиевны крепла с каждым днём. Наставница «Хрустального» переживала нелёгкий период, во время которого Александра Трусова и Алёна Косторная успели уйти и вернуться, но у неё было на кого положиться. Тарасова оказывала Тутберидзе всестороннюю поддержку, в том числе дав небольшой мастер-класс Диане Дэвис и Глебу Смолкину, и уже не скрывала своего восхищения лучшим тренером мира.

Татьяна Тарасова в гостях в «Хрустальном» Фото: Из личного архива Этери Тутберидзе

«Почему фигурное катание резко помолодело и появились 15-летние чемпионки? Это потому, что у нас есть тренер, которая потрясающе работает с молодёжью. Она их растит. И будет растить дальше. Очень плохо, что о Тутберидзе редко отзываются хорошо. Я, например, являюсь её поклонницей, потому что она двигает мир, понимаете? У неё на пальце земной шарик — и она его прямо так крутит», — говорила Тарасова.



Но вот настал день, когда «земной шарик» перестал крутиться на пальце Этери Георгиевны. ISU отстранил Россию от международных стартов, воспитанники «Хрустального» потеряли возможность завоёвывать медали на крупных турнирах, из-за чего у многих начались проблемы с мотивацией. Тутберидзе оказалась в трудном положении, но на помощь ей вновь пришла Тарасова.

Чтобы поднять моральный дух фигуристов и тренеров, Татьяна Анатольевна решила посетить ведущие группы фигурного катания в стране и начала с «Хрустального». Наставницу встретили очень радушно. Тарасова наблюдала за работой лучших спортсменов, давая им советы и изредка критикуя. От переизбытка чувств не смогла сдержать слёз юная Аделия Петросян, сильно волновался Ника Эгадзе, а Софья Акатьева и вовсе смутилась, «наговорив лишнего на камеру». Но в целом настроение было очень дружелюбное. Татьяна Анатольевна и Этери Георгиевна много шутили, хвалили друг друга и вместе с тем обсуждали важные темы.



«Они хотят, чтобы русские немножко успокоились. Но мы беспокойный народ. Мы же им не дадим… А выпустят нас когда – выйдем вообще как звери. Всё унесём», — поддерживала Тарасова свою коллегу.



Две великие женщины продемонстрировали невероятную сплочённость, показав, что важно поддерживать друг друга в трудный момент. Хочется верить, что другие тренеры возьмут с них пример и будут держаться вместе, забыв о конфликтах. Сейчас это как никогда важно для нашего спорта.