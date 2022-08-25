Странное выступление фигуристки из Эквадора. Получила три штрафа и рухнула от бессилия

Валентина Куэва не справилась ни с одним прыжком. А ведь она даже на тройные не заходила!

Юниорский международный сезон в фигурном катании официально стартовал. Пока наша молодёжь только показывает макеты своих программ в Новогорске, иностранные юниоры уже дебютируют на этапах серии Гран-при.

Однако открытие сезона получилось довольно скромным. Первый этап Гран-при в Куршевеле по составу участников оказался довольно слабым. Помимо россиянок, которые изолированы от международных соревнований, во Францию не приехала ни одна медалистка последнего чемпионата мира среди юниоров: ни Изабо Левито, ни Джиа Шин, ни Линдси Торнгрен. Зато в Куршевеле было чрезвычайно много спортсменок из экзотических для фигурного катания стран — Перу, Сингапура, Эквадора, Люксембурга, Таиланда и Андорры. Прорывных выступлений от спортсменок из этих стран ожидать, понятное дело, не стоило. Но одна из них всё-таки смогла удивить, правда, со знаком минус.

Валентина Куэва из Эквадора показала, пожалуй, одно из слабейших выступлений в истории. По её прокату и не скажешь, что выступала она на престижном турнире.

Кто такая Валентина Куэва

О Валентине Куэве известно крайне мало. Фигуристка родилась 22 июля 2005 года в столице Эквадора Кито, в данный момент она обучается в средней школе. Наставника фигуристки зовут Альберто Колладо. Судя по профайлу ISU, этап Гран-при во Франции — первое серьёзное соревнование Куэвы. До этого девушка не участвовала даже в национальном первенстве: возможно, его в Эквадоре просто нет. То, что в 17 лет фигуристка только дебютирует на международном уровне — это настоящая экзотика. Обычно в активе малоизвестных спортсменов значатся хотя бы турниры серии B или C. Но это не случай Валентины. Её выход в свет состоялся только сегодня и сразу на юниорском этапе Гран-при. Возможно, именно из-за этого девушка сильно волновалась и не смогла откататься во всю мощь.

Не катание, а мучение

Выступление Валентины получилось, мягко говоря, странным. Фигуристка не справилась с прыжковым контентом, который в России с лёгкостью демонстрируют совсем маленькие дети. Куэва сильно недокрутила двойной аксель, открывавший программу, и больно с него упала. Затем фигуристка зашла на каскад из двойного лутца и одинарного тулупа, но засчитан был только первый прыжок, так как элементы в один оборот по правилам не оцениваются. Не удался Валентине и двойной риттбергер — прыжок был оценён на минус.

Компенсировать неумение прыгать перформансом и артистизмом Куэва, к сожалению, не смогла. Хореография у фигуристки вышла достаточно нелепой и хаотичной, да и об интерпретации она думала, кажется, в последнюю очередь. На лице у Валентины будто было написано: «Как бы побыстрее доехать эту программу». Но с темпом у фигуристки тоже были проблемы. Куэва делала всё настолько медленно, что не успела закончить программу вовремя. Музыка уже перестала звучать, а Валентина ещё не доделала вращение и не встала в финальную позу. Девушка задержалась на 12 секунд, заслужив тем самым сразу два дедакшена. А вместе с падением с акселя фигуристка получила аж три балла штрафа. Для короткой программы — настоящая редкость.

Валентина Куева Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

После окончания проката Валентина даже не додержала финальную позу и рухнула на лёд — скорее всего, от бессилия. Было видно, что выступление Куэве далось очень тяжело. Это было не катание, а мучение. За свой прокат фигуристка получила ровно 15 баллов: 7,56 за технику, 10,44 за компоненты и три дедакшена — это последнее место. От своей ближайшей конкурентки она отстала на восемь баллов: Паула Маргаридо Перейра из Андорры, занявшая предпоследнее место, получила 23,78 балла.

Юниорское катание в кризисе. Из-за отсутствия России?

Слабых выступлений в короткой программе на этапе Гран-при в Куршевеле было очень много. Приведём небольшую статистику, чтобы показать весь масштаб бедствия:

Только три фигуристки из 32 набрали больше 60 баллов.Перешагнуть планку в 70 баллов не удалось никому.

Больше половины фигуристок (22 из 32) не заработали даже 50 баллов.

Семь фигуристок набрали меньше 30 баллов.

Нельзя сказать, что уровень юниорского катания резко упал из-за отсутствия на соревнованиях россиянок — при наших фигуристках неудачных выступлений тоже было предостаточно. Чего стоит только прокат Паррии Шрохи на прошлогоднем этапе Гран-при в Красноярске: фигуристка из Индии установила антирекорд по баллам за технику, набрав всего 0,84 балла. Она исполняла только одинарные прыжки, так что выступление Валентины Куэвы на её фоне выглядит ещё не так плохо. Но в отсутствие россиянок слабых выступлений точно станет больше.

В прошлом году в юниорской серии Гран-при принимали участие девять наших фигуристок, и все они показывали блестящие результаты, поражая не только красивым катанием, но и элементами ультра-си. Их выступления компенсировали странные прокаты девушек из слабых разминок, показывая, что фигурное катание находится сейчас на приличном уровне. Теперь же, в условиях международного бана наших спортсменок, их места займут как раз те самые спортсменки из Индии, Эквадора, Бразилии, Андорры и других далёких от фигурного катания стран.

С одной стороны, это привнесёт разнообразие, за которое так бьётся ISU. С другой же – никакому развитию и популяризации фигурного катания это не поспособствует. Да, представительство самых разных стран расширится, но вряд ли в том же Эквадоре станут следить за этим видом спорта только потому, что за него выступает Валентина Куэва, занявшая последнее место на своём дебютном этапе Гран-при.

После отстранения российских фигуристок от международных соревнований вопрос кризиса в юниорском катании становится всё острее. И, кажется, у ISU пока нет идей, как решить эту проблему.