Что нужно сделать в новом сезоне болельщику фигурного катания? Чек-лист «Чемпионата»

Сезон в фигурном катании вот-вот стартует, и он обещает быть очень необычным. Конечно, безмерно грустно, что наши спортсмены не смогут выступать на международной арене. Но для болельщиков в этом есть существенный плюс — они смогут видеть выступления фигуристов воочию гораздо чаще. Походы на соревнования наверняка участятся, а поддержки у спортсменов станет намного больше, ведь всем известно, что нигде не болеют так тепло, как в России.
Мы составили чек-лист для любителей фигурного катания, в котором отметили, что вам обязательно нужно сделать в новом сезоне, чтобы стать ближе к этому виду спорта.
У фигуристов свои вызовы. А у нас, болельщиков, свои.
- Обязательно посмотрите соревнования вживую. География турниров в этом сезоне очень обширная, наверняка у вас будет возможность посетить хотя бы один.
Карта российского сезона в фигурном катании
Фото: «Чемпионат»
- И не забудьте взять с собой мягкую игрушку, чтобы бросить её на лёд любимому фигуристу.
- Есть вы ещё не научились различать прыжки, то самое время это сделать. Смотреть фигурное катание, когда ты в нём хорошо разбираешься, гораздо увлекательнее. Если же вы уже гуру в прыжках, то попробуйте разобраться в шагах или спиралях — это точно будет не так просто. Кстати, у нас есть большой гайд, в котором мы подробно разобрали все элементы фигурного катания.
- Сходите на ледовое шоу, чтобы посмотреть на фигуристов в более расслабленной и праздничной атмосфере.
- Прочитайте книгу о фигурном катании, чтобы стать ещё ближе к этому виду спорта. Пособия Алексея Мишина помогут вам лучше разобраться в технике, а биографии зарядят вас вдохновением.
- Не упустите возможность сфотографироваться с любимым фигуристом. Сделать это можно не только на соревнованиях и шоу, но и на мероприятиях с автограф-сессиями, которых в последнее время проходит очень много.
- Зимой не упустите возможность сходить на каток, чтобы почувствовать себя настоящим фигуристом.
- Прочитайте тексты из серии «Песнь льда», чтобы понять, как на самом деле создаётся искусство на льду. Эксперты всё очень подробно объяснили «Чемпионату».
Все тексты спецпроекта «Песнь льда» можно прочитать здесь.
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Чек-лист настоящего фаната фигурного катания
Фото: «Чемпионат»
Сохраняйте себе наш чек-лист и не забывайте отмечать задания, которые выполнили. Успейте сделать всё до окончания сезона!
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