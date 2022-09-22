Что нужно сделать в новом сезоне болельщику фигурного катания? Чек-лист «Чемпионата»

У фигуристов свои вызовы, а у нас, зрителей, свои.

Сезон в фигурном катании вот-вот стартует, и он обещает быть очень необычным. Конечно, безмерно грустно, что наши спортсмены не смогут выступать на международной арене. Но для болельщиков в этом есть существенный плюс — они смогут видеть выступления фигуристов воочию гораздо чаще. Походы на соревнования наверняка участятся, а поддержки у спортсменов станет намного больше, ведь всем известно, что нигде не болеют так тепло, как в России.

Мы составили чек-лист для любителей фигурного катания, в котором отметили, что вам обязательно нужно сделать в новом сезоне, чтобы стать ближе к этому виду спорта.

У фигуристов свои вызовы. А у нас, болельщиков, свои.

Обязательно посмотрите соревнования вживую. География турниров в этом сезоне очень обширная, наверняка у вас будет возможность посетить хотя бы один.

Карта российского сезона в фигурном катании Фото: «Чемпионат»

И не забудьте взять с собой мягкую игрушку, чтобы бросить её на лёд любимому фигуристу.

Есть вы ещё не научились различать прыжки, то самое время это сделать. Смотреть фигурное катание, когда ты в нём хорошо разбираешься, гораздо увлекательнее. Если же вы уже гуру в прыжках, то попробуйте разобраться в шагах или спиралях — это точно будет не так просто. Кстати, у нас есть большой гайд, в котором мы подробно разобрали все элементы фигурного катания.

Сходите на ледовое шоу, чтобы посмотреть на фигуристов в более расслабленной и праздничной атмосфере.

Прочитайте книгу о фигурном катании, чтобы стать ещё ближе к этому виду спорта. Пособия Алексея Мишина помогут вам лучше разобраться в технике, а биографии зарядят вас вдохновением.

Не упустите возможность сфотографироваться с любимым фигуристом. Сделать это можно не только на соревнованиях и шоу, но и на мероприятиях с автограф-сессиями, которых в последнее время проходит очень много.

Зимой не упустите возможность сходить на каток, чтобы почувствовать себя настоящим фигуристом.

Прочитайте тексты из серии «Песнь льда», чтобы понять, как на самом деле создаётся искусство на льду. Эксперты всё очень подробно объяснили «Чемпионату».

Все тексты спецпроекта «Песнь льда» можно прочитать здесь.

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Чек-лист настоящего фаната фигурного катания Фото: «Чемпионат»

Сохраняйте себе наш чек-лист и не забывайте отмечать задания, которые выполнили. Успейте сделать всё до окончания сезона!