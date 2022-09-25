«Меня будто заново туда окунули». Валиева вспомнила Олимпиаду на льду и расплакалась

Выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России стало настоящим откровением. Фигуристка вспомнила на льду всю ту трагедию, которая с ней происходила на Олимпиаде-2022, вплоть до момента, когда она пробегает мимо журналистов, прикрываясь капюшоном. Разумеется, ученица Тутберидзе не смогла сдержать эмоций — вся эта история была пережита всего семь месяцев назад, и в ней до сих пор не поставлена точка.
Камила начала плакать ещё на льду и вышла в микст-зону в слезах. Фигуристке было очень тяжело говорить о программе, о своих чувствах — на все вопросы она отвечала дрожащим голосом.
«Чемпионат» приводит полное интервью Валиевой из микст-зоны.
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
— Какие ощущения после проката?
— Главное было пронести свою историю через программу. Мне кажется, это удалось.
— Можешь рассказать, как проходила постановка программы, чья это была идея?
— Над постановкой работали с Даниилом Марковичем и Этери Георгиевной, как обычно. Они спросили заранее — хочу ли я трогать эту тему. Мне казалось, что её можно и нужно проживать. Я согласилась.
— Как тебе поддержка зрителей? Буквально все встали после твоего проката.
— Я очень рада, что сегодня столько людей пришли нас поддерживать. Рада, что смогла до них дотронуться, до их души.
— В начале программы были новости, в которые не хочется верить. Каково вам было слушать их сейчас?
— Когда я первый раз послушала слова и музыку, я не могла сдержать слёз. Сколько катала программу на тренировках, таких эмоций не было. Когда я сейчас вышла, меня будто заново туда окунули, снова наворачивались слёзы, а нужно показать программу. Появилась дрожь, но я счастлива, что это стало моей произвольной программой, что я смогла показать это людям.
— Часто бывает в жизни, что что-то нужно произнести вслух и после этого уже можно будет идти дальше. Насколько для вас важно это сделать?
— Это важно.
— Вы загадали слово «вера» в короткой программе. Почему именно этого не хватило на Олимпиаде?
— Давайте я это оставлю у себя. Каждый трактует всегда по-разному. У меня трактовка такая.
Камила Валиева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— Не было мыслей сняться с произвольной программы из-за того, что не все элементы готовы?
— Для меня главное сейчас не выполнение элементов. Это все-таки не олимпийский сезон, чтобы с начала сезона быть готовой ко всему. Сейчас другие приоритеты.
— Насколько удалось выполнить цели, которые сегодня были поставлены?
— Цель была показать программу, не упасть с прыжков. Я подготовилась к началу сезона как смогла. В целом я довольна прокатом.
— У вас прозвище Красота красивая отображается, когда вы выходите. Можете рассказать…
— Я первый раз это увидела (смеётся). Даже не знала.
— Камила, расскажите немножко про платье, как оно появилось?
— Капюшон — понятно к чему отсылка. Само платье больше Этери Георгиевна с Ольгой Рябенко создавали. Я говорила, какие детали нужно изменить. Думаю, платье будет ещё, наверное, совершенствоваться.
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