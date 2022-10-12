У Тутберидзе серьёзные проблемы. Три поколения фигуристок Этери находятся в кризисе

Постолимпийский сезон сулил Этери Тутберидзе большие трудности, но никто не ожидал, что они разовьются до такого масштаба. Спонтанный уход Александры Трусовой к Светлане Соколовской стал главной новостью последних дней. Лишившись Русской ракеты, тренер «Хрустального» также лишилась и лучшей своей ученицы, и теперь ей не с кем завоёвывать трофеи.

Шаткое положение Камилы Валиевой, которой, возможно, грозит дисквалификация за допинг, и неопределённость в судьбе Анны Щербаковой, которая, взяв золото Олимпиады, ушла на заслуженный отдых, чтобы залечивать старые травмы, обязывают Тутберидзе задумываться о собственном будущем. Ведь у третьего, самого молодого поколения фигуристок Этери тоже намечается кризис.

Похоже, у лучшего тренера мира действительно проблемы.

Уход Трусовой ослабит Тутберидзе, но избежать этого нельзя

Решение Александры Трусовой сменить тренера после олимпийского сезона напрашивалось, но всё равно стало неожиданностью. С точки зрения фигуристки оно вполне обоснованно: Русская ракета пережила самый драматичный эпизод в карьере, и работать дальше со специалистом, которого она косвенно — в порыве эмоций — обвинила в случившемся, было бы тяжело психологически. Кроме того, физические нагрузки, привычные для юных обитателей «Хрустального», действительно не подходят для 18-летней спортсменки.

Саша побоялась обострения старых травм, прекрасно зная, что её прежняя наставница вряд ли пойдёт на уступки и снижение требований. В этом плане максимализм Тутберидзе ничем не отличается от желания её ученицы во всём быть первой. В этом-то и заключается трагедия для лучшего тренера мира. Сотрудничество Этери Георгиевны и Саши более не могло продолжаться, но уход Трусовой станет серьёзным ударом для наставницы «Хрустального».

Дело в том, что Королева квадов — единственная, с кем Тутберидзе могла бы добиваться высоких результатов. Пока речь о взрослых ученицах, но далее затронем тему юных воспитанниц, у которых также намечается кризис. Атлетическая предрасположенность Саши всегда была её главным оружием, арсенал же из почти всех четверных, отличная техника и стремительный прогресс во владении коньком и артистизме под руководством Этери Георгиевны сделали бы её лидером текущего состава сборной России.

В конце концов, Трусова — последняя из легендарного трио ТЩК, кто ещё остался в обойме. Номинально и Косторная, и Щербакова не завершали карьеру, но вернуться обеим после столь серьёзных травм, потребовавших хирургического вмешательства, будет невероятно трудно. Аня завоевала главную награду в карьере, выиграв Олимпийские игры, а Алёна выглядит увлечённой и за пределами катка — фигуристка столкнулась не с одним испытанием за последние пару лет, из-за чего банально могла выгореть.

Возможная дисквалификация Валиевой — это катастрофа

То, что Трусова-Щербакова-Косторная — лучшее поколение Тутберидзе, — это аксиома. Им на смену должна была прийти новая тройка талантливых одиночниц, которые затмили бы величие предыдущих, но что-то пошло не по плану. Лишь Камиле Валиевой удалось громко заявить о себе, заработав статус гения, феномена в фигурном катании, что мешало перехватить инициативу — как, например, было в истории Саши, Ани и Алёны — Майе Хромых и Дарье Усачёвой.

Обе спортсменки имеют сильные стороны, но их слабости оказались заметнее: Майе мешала нестабильность на ультра-си, а Даше катастрофически не везло со здоровьем, что замедляло её технический прогресс. На данный момент обе проходят реабилитацию после повреждений, по-прежнему находясь в тени Валиевой, к которой приковано самое пристальное внимание. Тренеры, судьи, журналисты и болельщики по всему миру с интересом наблюдают за возвращением Камилы на лёд после олимпийского кошмара.

Вопрос, начнётся ли теперь эра упадка неподражаемой Валиевой, встаёт особенно остро. Стресс, травмы и неоконченное допинговое дело вполне способны вывести спортсменку из строя. Для Тутберидзе это будет ещё одна потеря, которую придётся быстро компенсировать, чтобы не потерять очки лояльности даже от российских арбитров. Самое неприятное, что в случае с Камилой наибольший контроль над ситуацией находится не у фигуристки и её тренера (нет никаких сомнений, что тренерский штаб Этери Георгиевны способен подготовить спортсменку так, чтобы она вновь оказалась на вершине), а у антидопинговых чиновников, у которых будет последнее слово в решении о дисквалификации Валиевой, если её признают виновной в применении запрещённых веществ.

Юных фигуристок взяли в плен иностранные чиновники

Оптимисты могут надеяться на положительный исход ситуации, могут напомнить, что в группе Тутберидзе полно юных и голодных до побед фигуристок, среди которых также есть квадистки и трикселистки. Однако проблемы есть и у них. Следующими на очереди должны были стать Софья Акатьева, Аделия Петросян и Вероника Жилина. Последняя впоследствии перешла в академию Евгения Плющенко, лишив «Хрустальный» возможности видеть её четверные (или падения с них).

Вероника Жилина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Основная борьба за лидерство идёт между Акатьевой и Петросян. Правда, только на внутренней арене. Из-за бана российских спортсменов наши замечательные девушки не смогут презентовать свои технически сложные и при этом очень красивые программы на основных стартах сезона. Причём если у Аделии ещё был шанс удивить публику блестящим четверных риттбергером на взрослых соревнованиях, то у Софьи такой возможности нет и быть не может. Повышение возрастного ценза больнее всего ударило по ней из-за неудачной даты рождения. Акатьева, владеющая несколькими ультра-си, вынуждена сидеть в юниорах, что тоже не на руку Тутберидзе.

Этери Георгиевна оказалась в крайне трудном положении. Три поколения её фигуристок находятся в кризисе, и в большинстве случаев наставница ничего не сможет с этим поделать. Она не сможет (с большой долей вероятности) вернуть Трусову, помочь Валиевой отменить дисквалификацию, если это произойдёт, изменить дату рождения Акатьевой и повлиять на решение отстранить российских фигуристов от международных стартов. Одним словом — у Тутберидзе серьёзные проблемы.