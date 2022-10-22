Ради Миши судьи готовы поменять правила. А что же делать перспективным новичкам, у которых запросто может пропасть мотивация?

Коляда без квадов набирает заоблачные баллы, а соперник с крутым контентом в пролёте! Что?

Этап Гран-при России в Москве начался необычайно ярко. Девушки порадовали громким противостоянием Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой, у пар зажгли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выбившие оценку выше мирового рекорда. Хорошие баллы за свой прокат получил и Михаил Коляда, ставший первым у мужчин. Вот только назвать его результат справедливым можно лишь с натяжкой.

Ученик Алексея Мишина умудрился пробить отметку в 90 баллов даже без четверных прыжков, в то время как его юный коллега по группе Глеб Лутфуллин откатился на четвёртое место с двумя квадами.

Как это произошло? И неужели судьи продолжат тянуть Коляду на вершину, лишая новое поколение мотивации бороться с «непобедимым» катальщиком?

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Коляда не упал, но и не впечатлил

Хедлайнерами соревнований мужчин на этапе Гран-при России в Москве однозначно были трое самых опытных фигуристов нашей сборной. Ожидалось, что именно Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Михаил Коляда разделят между собой медали. В принципе так и произошло, однако если ко второму месту Димы и третьему — Саши нет никаких вопросов, то лидерство Миши определённо удивляет.

Дело в том, что он единственный из топ-3, кто ни разу не зашёл на четверные, предпочтя довольно слабый для своего уровня контент из каскада из двух тройных тулупов, тройного лутца и тройного акселя. Все прыжки — высокие, красивые, пролётные — ученик Алексея Мишина сделал чисто. Не упал, но и не впечатлил.

Михаил Коляда Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Надо признать, что попытки Самарина приземлить четверной лутц или чудесное исполнение четверного сальхова от Алиева, которое забрало у фигуриста так много сил, что он едва не сорвал триксель, выглядят куда ярче на фоне Коляды, полностью отказавшегося от борьбы.

А самое печальное, что более всех от не совсем справедливого решения судей поставить Мишу на вершину пьедестала пострадал его одногруппник — юный Глеб Лутфуллин.

Лутфуллин проиграл даже с квадами

Фигурист пошёл наперекор всем и заявил сразу два квада. Справился с ними вполне успешно: каскад из четверного и тройного тулупов был выполнен в плюсовой зоне, нечёткий выезд с четверного сальхова слегка подвёл, но в целом помарка была не критичной. И всё же баллов за своё выступление Глеб не добрал прилично: 86,28 балла против 95,27 у Коляды, 90,83 — у Алиева и 90,45 — у Самарина.

В чём причина такой разницы между спортсменами? Конечно, нужно понимать, что проблемы у Лутфуллина тоже есть — не только в прыжковой технике, но и на других элементах. Совсем плохи у фигуриста вращения: два были сделаны на третий уровень и одно — на второй. Дорожке шагов также был присвоен третий уровень. Это серьёзно повлияло на техническую базу подопечного Мишина.

Кроме того, есть пробел и во второй оценке. Глебу срочно нужно прибавлять в артистизме, зарабатывать авторитет у судей, чтобы на равных конкурировать с ветеранами российского мужского одиночного катания.

Коляду несправедливо тянут судьи?

Итак, Лутфуллин с крутым контентом находится в пролёте по объективным причинам, но вот заоблачные баллы Коляды так и остаются одной из загадок Вселенной. Миша — отличный катальщик и классный актёр, но ему не хватает стержня и характера, чтобы прогрессировать даже в почтенном возрасте.

Когда-то фигурнокатательное сообщество воспротивилось идее давать бонусы за прошлые заслуги в спорте, посчитав, что подвиг Елизаветы Туктамышевой, которая продолжает выступать на высочайшем уровне в 25 лет, не заслуживает дополнительного поощрения. Меж тем российские арбитры единогласно приняли решение подсластить пилюлю медленно угасающему Коляде.

Глеб Лутфуллин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если быть откровенными, то ждать от фигуриста внезапного перерождения с открывшимся вторым дыханием не приходится, зато нам остаётся следить за тем, как техничному в целом одиночнику с хорошим послужным списком позволяют не напрягаясь набирать оценки, за которые другие грызут лёд. Большого смысла в этом нет: нарисованные цифры никогда не сделают из Миши того, кто смог бы занимать призовые места на международных стартах рядом с теми, кто штампуют четверные, словно это ойлеры, а вот мотивации у молодых ребят может поубавиться.

Пока Коляда на арене, сколько четверных ни прыгай, всегда окажешься позади.