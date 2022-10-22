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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, короткая программа
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18:50 Мск
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Гран-при России по фигурному катанию в Москве: Коляда выиграл короткую программу без четверных, Лутфуллин четвёртый

Коляда без квадов набирает заоблачные баллы, а соперник с крутым контентом в пролёте! Что?
Екатерина Авдонина
Коляда без квадов набирает заоблачные баллы
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Ради Миши судьи готовы поменять правила. А что же делать перспективным новичкам, у которых запросто может пропасть мотивация?

Этап Гран-при России в Москве начался необычайно ярко. Девушки порадовали громким противостоянием Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой, у пар зажгли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выбившие оценку выше мирового рекорда. Хорошие баллы за свой прокат получил и Михаил Коляда, ставший первым у мужчин. Вот только назвать его результат справедливым можно лишь с натяжкой.

Ученик Алексея Мишина умудрился пробить отметку в 90 баллов даже без четверных прыжков, в то время как его юный коллега по группе Глеб Лутфуллин откатился на четвёртое место с двумя квадами.

Как это произошло? И неужели судьи продолжат тянуть Коляду на вершину, лишая новое поколение мотивации бороться с «непобедимым» катальщиком?

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Коляда не упал, но и не впечатлил

Хедлайнерами соревнований мужчин на этапе Гран-при России в Москве однозначно были трое самых опытных фигуристов нашей сборной. Ожидалось, что именно Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Михаил Коляда разделят между собой медали. В принципе так и произошло, однако если ко второму месту Димы и третьему — Саши нет никаких вопросов, то лидерство Миши определённо удивляет.

Дело в том, что он единственный из топ-3, кто ни разу не зашёл на четверные, предпочтя довольно слабый для своего уровня контент из каскада из двух тройных тулупов, тройного лутца и тройного акселя. Все прыжки — высокие, красивые, пролётные — ученик Алексея Мишина сделал чисто. Не упал, но и не впечатлил.

Михаил Коляда

Михаил Коляда

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Надо признать, что попытки Самарина приземлить четверной лутц или чудесное исполнение четверного сальхова от Алиева, которое забрало у фигуриста так много сил, что он едва не сорвал триксель, выглядят куда ярче на фоне Коляды, полностью отказавшегося от борьбы.

А самое печальное, что более всех от не совсем справедливого решения судей поставить Мишу на вершину пьедестала пострадал его одногруппник — юный Глеб Лутфуллин.

56 падений за 61 старт. Статистика показала, так ли часто Коляда срывает прыжки 56 падений за 61 старт. Статистика показала, так ли часто Коляда срывает прыжки

Лутфуллин проиграл даже с квадами

Фигурист пошёл наперекор всем и заявил сразу два квада. Справился с ними вполне успешно: каскад из четверного и тройного тулупов был выполнен в плюсовой зоне, нечёткий выезд с четверного сальхова слегка подвёл, но в целом помарка была не критичной. И всё же баллов за своё выступление Глеб не добрал прилично: 86,28 балла против 95,27 у Коляды, 90,83 — у Алиева и 90,45 — у Самарина.

В чём причина такой разницы между спортсменами? Конечно, нужно понимать, что проблемы у Лутфуллина тоже есть — не только в прыжковой технике, но и на других элементах. Совсем плохи у фигуриста вращения: два были сделаны на третий уровень и одно — на второй. Дорожке шагов также был присвоен третий уровень. Это серьёзно повлияло на техническую базу подопечного Мишина.

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Кроме того, есть пробел и во второй оценке. Глебу срочно нужно прибавлять в артистизме, зарабатывать авторитет у судей, чтобы на равных конкурировать с ветеранами российского мужского одиночного катания.

Коляду несправедливо тянут судьи?

Итак, Лутфуллин с крутым контентом находится в пролёте по объективным причинам, но вот заоблачные баллы Коляды так и остаются одной из загадок Вселенной. Миша — отличный катальщик и классный актёр, но ему не хватает стержня и характера, чтобы прогрессировать даже в почтенном возрасте.

Когда-то фигурнокатательное сообщество воспротивилось идее давать бонусы за прошлые заслуги в спорте, посчитав, что подвиг Елизаветы Туктамышевой, которая продолжает выступать на высочайшем уровне в 25 лет, не заслуживает дополнительного поощрения. Меж тем российские арбитры единогласно приняли решение подсластить пилюлю медленно угасающему Коляде.

Глеб Лутфуллин

Глеб Лутфуллин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если быть откровенными, то ждать от фигуриста внезапного перерождения с открывшимся вторым дыханием не приходится, зато нам остаётся следить за тем, как техничному в целом одиночнику с хорошим послужным списком позволяют не напрягаясь набирать оценки, за которые другие грызут лёд. Большого смысла в этом нет: нарисованные цифры никогда не сделают из Миши того, кто смог бы занимать призовые места на международных стартах рядом с теми, кто штампуют четверные, словно это ойлеры, а вот мотивации у молодых ребят может поубавиться.

Пока Коляда на арене, сколько четверных ни прыгай, всегда окажешься позади.

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