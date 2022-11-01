Главное о турнире под названием «Идель».

Ещё один звёздный час Валиевой. Что нужно знать о Гран-при в Казани?

5 ноября в казанском Дворце спорта стартует третий этап взрослой серии Гран-при России. Рассказываем, что нужно знать о турнире под красивым названием «Идель».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке . Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Список участников

Женщины: Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова, Клара Швецова.

Мужчины: Артём Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалёв, Владимир Ощепков.

Дмитрий Алиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Расписание

5 ноября, суббота

Танцы на льду. Ритм-танец — 13:30.

Женщины. Короткая программа — 15:00.

Пары. Короткая программа — 16:45.

Мужчины. Короткая программа — 17:35.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

6 ноября, воскресенье

Танцы на льду. Произвольный танец — 13:00.

Женщины. Произвольная программа — 14:30.

Пары. Произвольная программа — 16:30.

Мужчины. Произвольная программа — 17:25.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

По телевизору Первый канал покажет только часть соревнований: трансляция короткой программы намечена на 16:55 (5 ноября), произвольной — на 16:20 (6 ноября).

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой будут оперативно появляться все результаты.