Ещё один звёздный час Валиевой. Что нужно знать о Гран-при в Казани?

5 ноября в казанском Дворце спорта стартует третий этап взрослой серии Гран-при России. Рассказываем, что нужно знать о турнире под красивым названием «Идель».
Список участников
Женщины: Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова, Клара Швецова.
Мужчины: Артём Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалёв, Владимир Ощепков.
Дмитрий Алиев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцы на льду: Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
Расписание
5 ноября, суббота
Танцы на льду. Ритм-танец — 13:30.
Женщины. Короткая программа — 15:00.
Пары. Короткая программа — 16:45.
Мужчины. Короткая программа — 17:35.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
6 ноября, воскресенье
Танцы на льду. Произвольный танец — 13:00.
Женщины. Произвольная программа — 14:30.
Пары. Произвольная программа — 16:30.
Мужчины. Произвольная программа — 17:25.
Где смотреть
В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.
По телевизору Первый канал покажет только часть соревнований: трансляция короткой программы намечена на 16:55 (5 ноября), произвольной — на 16:20 (6 ноября).
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой будут оперативно появляться все результаты.
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