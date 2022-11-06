«Даже Медведева так не выпендривалась». Выходка Валиевой на Гран-при вызвала скандал

Попытки фигуристки зайти на четверной прыжок после произвольной программы посчитали неуважением. Казань — родной город не только для Камилы.

Фееричное выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на Гран-при в Казани не у всех оставило приятное впечатление — во многом из-за ошибки фигуристки на четверном тулупе. А попытка спортсменки исправить положение и вовсе привела болельщиков в ярость.

Фанаты осудили ученицу Этери Тутберидзе за выходку после окончания проката. Камила не должна была снова заходить на квады, провоцируя судей и проявляя неуважение к соперникам, считают они.

«Подленько так делать, не красит Валиеву»

«Все насладились цирком после произвольной программы Камилы?» — поинтересовался пользователь @iwrge.

«Даже Медведева так не выпендривалась», — возмутилась Гульнара Ибрагимова.

«Я увидела в этом чисто игру на публику и пиар, а не искренность», — призналась Olga Kotikova.

Главный аргумент критиков заключается в том, что фигуристка воспользовалась гостеприимством родного города, а ведь Дворец спорта — домашняя арена не только для неё одной. Кроме того, болельщики уверены, что выходка Валиевой могла помешать подготовке участникам из других дисциплин.



«Какое неуважение к другим спортсменам… Это же не шоу, это соревнования, нужно вести себя подобающе», — сказал Анфи.

«Подленько так делать, не красит фигуристку», — высказала своё мнение Anna Yushina.

«Давайте все будут после прокатов прыгать то, что не вышло», — недоволен поведением фигуристки оказался и пользователь big love.

«Нам же сказали, что все пришли в гости к Камиле, и она как хозяйка вечера решила: моя жизнь — мои правила», — саркастично заметил комментатор @zagribami1.

«Не было цели обидеть, задеть, проявить неуважение!»

Однако были и те, кто с симпатией отнёсся к небольшому шоу в исполнении Камилы. Поклонники спортсменки отметили, что ничего криминального в её действиях не было.

«Она дома, ей можно. Не стоит завидовать, ведь на оценки и результат это не повлияет. Она молодец и борец, и у неё всё впереди», — заступилась за спортсменку Вера Михайлова.

«Господи, что за неуважение к спортсмену и грязь в её сторону? Она выступала на родной арене, под ярчайшие овации и под чувством эйфории исполнила его, и что? Это навредило кому-либо?» — поддержала её Алина.

«В свои два захода на четвертные Камила никакого подтекста не вкладывала, не было цели обидеть, задеть, проявить неуважение! Это чисто спортивная тяга доказать в первую очередь себе, что можешь, вот и всё…» — считает Polina Nikulina.

«Совершенно безобидно, даже занятно, мне напомнило хулиганский каскад Жени Медведевой, который правилами не засчитывался, но ей захотелось сделать в программе. Это то, что показывает спортсменов живыми людьми со своими характерами, никому не во вред», — отметил комментатор al.