Судьи наконец-то оценили Туктамышеву! Столько не ставили даже Валиевой

В короткой программе на Гран-при у девушек случилась не только битва школ, но и битва тройных акселей. В заявке сразу у четырёх участниц стоял этот суперпрыжок! И почти все с ним справились, но первенство осталось за Императрицей. Как это было, рассказывает «Чемпионат».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке . Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Бывшая ученица Евгения Плющенко Анастасия Зинина включила в заявку не только тройной аксель, но и сложнейший каскад лутц-риттбергер. Решила замахнуться на сложнейшую в истории женского катания программу, как и Софья Самоделкина? Кажется, в этот раз что-то случилось, и риск решили отложить. И на разминке, и в прокате Настя сделала ставку на надёжность и исполнила дупель вместо трикселя, а также обошлась более уверенным каскадом лутц-тулуп.



«Возникли обстоятельства непреодолимой силы», – отметила фигуристка в микст-зоне. В презентации Настя растёт от старта к старту, и программа, пусть и с такой взрослой музыкой, ей идёт. Фигуристка снова смогла пробить отметку в 70 баллов: на табло горел результат 70,40.

Анастасия Зинина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот со второй разминки уже в бой вступили проверенные трикселистки.



Софья Акатьева открывала вторую шестёрку и в самом начале исполнила уверенный тройной аксель. Затем последовали легчайший тройной флип и каскад флип-тулуп. Перед этапом фигуристка отмечала, что работала над улучшением всех элементов, даже увеличением скорости во вращениях, и ей действительно удалось спрогрессировать.

По сравнению с первым этапом в Москве Соня смотрелась на льду гораздо более уверенно, причём ещё с разминки. Причиной всему более броский, взрослый макияж или изменения внутри самой Сони? Акатьева поучила 83,39 балла – таких высоких оценок в её карьере ещё не было.

Елизавета Туктамышева не была такой уверенной в тройном акселе на разминке, но в прокате приземлила этот элемент по-императорски! Большее волнение вызывал каскад лутц-тулуп, поскольку ранее у Лизы были проблемы с ногой, и второй прыжок не всегда получался тройным. Но в этот раз получился, а во второй половине Туктамышева справилась и с тройным флипом, выдав лучший прокат Feeling good на данный момент.

Встречали Лизу стоячими овациями – вот кто точно зажёг зал от всей души. Даже неточности на непрыжковых элементах не помешали её итоговому лидерству. Дорожку судьи оценили на третий уровень, предпоследнее вращение – тоже, но оценка за компоненты оказалась невероятно щедрой и вывела Императрицу на первое место – 84,05 балла. В этом сезоне отметку в 84 балла не преодолевала даже Камила Валиева. Правда, тройной аксель она пока на стартах не исполняла.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сразу после Туктамышевой на льду появилась Софья Муравьёва из группы Плющенко: на разминке было несколько сорванных попыток трикселя, но в прокате этот прыжок не подвёл. Соня спасала выезд, но смогла справиться. Тройной флип и каскад лутц-тулуп Муравьёва уже приземлила гораздо увереннее. Программа Proud начинает обретать истинное лицо, ведь под такую музыку дорожку необходимо катать на разрыв – что Соня и делает. Ей поставили 82,29 балла.



В турнирной таблице девушки расположились очень близко, с разницей в 1,81 балла. Так что победительница определится только завтра, когда в дело вступят ещё и четверные прыжки. Перед этапом Туктамышева уверенно делала четверной тулуп, но в произвольную включать его пока не собирается: будет дальше биться с трикселями. А вот обе Сони вполне способны устроить фейерверк квадов, так что развязка будет жаркой.