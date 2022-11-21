У Мишина есть замена нестабильному Коляде! Крутой фигурист Профессора уже рвёт топов

Звезда родилась! И это случилось на пятом этапе Гран-при в Самаре. Глеб Лутфуллин триумфально завоевал золото, чисто исполнив два квада в короткой программе и четыре — в произвольной. По технике он преодолел отметку 90 баллов, но в компонентах его пока зажимают, отдавая предпочтение именитым спортсменам. И очень напрасно: воспитанник Алексея Мишина имеет все шансы вырасти в нового Плющенко и бороться с лучшими фигуристами планеты.

Пока все следили, как Профессор реанимировал Михаила Коляду, у него на том же катке подрастал одарённый юноша, готовый ворваться на взрослые старты и подвинуть с подиума известных фигуристов.

И Глеб это сделал: забрал серебро на Гран-при в Москве, а из Самары и вовсе уехал с золотом.

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Едва не закончил карьеру

Глеб Лутфуллин завил о себе ещё в прошлом сезоне, выиграв два этапа юниорской серии Гран-при. Однако на фоне предстоящей Олимпиады в Пекине мало кого волновали успехи юного воспитанника Алексея Мишина. Основное внимание было приковано к другому подопечному Профессора — Михаилу Коляде, а также другим именитым фигуристам. Хотя говорить про Глеба стоило: два золота он завоевал после серьёзной травмы спины, из-за которой пропустил большую часть сезона-2020/2021 и едва не попрощался со спортом.

Хорошо проявил себя Глеб и на чемпионате России — 2022. Справился с тремя четверными прыжками в произвольной и занял восьмое место в схватке с сильнейшими одиночниками страны. При этом по оценке за технику он обошёл и Дмитрия Алиева, и Александра Самарина, но отставание в компонентах почти на 10 баллов стало решающим.

Глеб Лутфуллин Фото: Дарья Кузовлёва, «Чемпионат»

С переходом во взрослые в этом сезоне спортсмен по-прежнему борется за каждый балл во второй оценке, но крутой прыжковый набор не позволяет судьям оставить его без медали. Два четверных в короткой программе и четыре в произвольной с каждым стартом он покоряет всё легче и легче. На Гран-при в Самаре они дались ему настолько легко, что даже Алексей Мишин восхитился выступлением Глеба.

Ещё бы: когда Михаил Коляда, будучи, возможно, самым талантливым фигуристом страны, не радует успехами, появилась новая надежда в лице молодого ученика.

Чистая победа молодого фигуриста

Если на первом этапе Гран-при в Москве Лутфуллин взял серебро «тёмной лошадкой», то на этапе в Самаре от него изначально ждали серьёзной борьбы за медали. Отсутствие в соперниках Коляды и Алиева никак не упрощало задачу. Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин — с такой конкуренцией за счастье было просто подняться на пьедестал. А Глеб в итоге уверенно взлетел на высшую ступень и получил первое взрослое золото. Редкий случай чистой победы, которая не вызывает никаких вопросов. Два почти чистых проката, сложная техника, артистизм — фигурист триумфально покорил Самару и имеет все шансы, чтобы стать новым Плющенко для Алексея Мишина.

Работать Глебу, конечно, есть над чем. Например, его подводят вращения. В короткой программе на минувшем Гран-при он восхитительно откатался, но упал в самом конце именно на комбинированном вращении. А в произвольной на том же вращении не показал базовую позицию «волчок» — видимо, переживал, что неприятная история с падением повторится.

Глеб Лутфуллин Фото: Дарья Кузовлёва, «Чемпионат»

Но парню всего 18 лет, желание и упорство помогут избавиться от слабых мест и усилиться там, где он уже на коне. Четверные прыжки Глеб прыгает, будто дышит. В короткой непринуждённо приземляет четверной тулуп—тройной тулуп и четверной сальхов, а в произвольной — четверной риттбергер, четверной тулуп, четверной сальхов в каскаде с двойным тулупом и сольный четверной сальхов. Обилие квадов не мешает ему делать и два тройных акселя: сольный и в каскаде с двойным тулупом. О выкатывании такого количества ультра-си нашими одиночниками раньше можно было лишь мечтать, но Глеб наконец-то эту мечту воплотил на льду в Самаре.

Важно, что грубого перекоса в сторону техники у фигуриста нет. Он отлично совмещает четверные прыжки с артистичным катанием, чем подкупает болельщиков. Правда, судьи пока не столь щедры к нему в компонентах, как к тем же Мозалёву, Самарину и Кондратюку. Последний умудрился обойти Глеба по компонентам в Самаре не только в короткой, но и произвольной программе, в которой упал и катался в целом с огромным трудом.

Лутфуллин побеждает вопреки

Кондратюк завалил произвольную на Гран-при в Самаре по объективным причинам: больная спина чуть не привела к снятию с соревнований. Но за преодоление завышать компоненты не должны. Непередаваемая дикость видеть 88,91 балла у Марка во второй оценке за прокат с падением, тогда как у Глеба — 86,90 за выступление с четырьмя чистыми квадами и одной помаркой на каскаде с тройным акселем. Вот насколько сложно пробиться у нас малоизвестному одарённому фигуристу: необходимо быть на голову выше соперников по технике и идеально всё откатать, чтобы арбитры не нашли, к чему придраться.

Тройка призёров Гран-при Фото: Дарья Кузовлёва, «Чемпионат»

Как получилось, что Глеб набрал в произвольной 180,79 балла, а Александр Самарин — 178,50 с довольно грязным прокатом? Чудо сотворили всё те же компоненты. У Саши они составили 92,58 балла. Так что золото Глебу пришлось буквально выгрызать. Приостановка выступления у Мозалёва из-за слетевшего шнурка на ботинке, больная спина Кондратюка никак не облегчили ему задачу. Катался он до Марка с Андреем и не знал, что от них отвернётся удача.

Может быть, теперь, выиграв золото престижного турнира, Глеб Лутфуллин почувствует поддержку не только зрителей, но и судей?

Недооценивать такого спортсмена нельзя: на тренировках Глеб выполняет, кроме четверных сальхова, тулупа и риттбергера, ещё лутц и флип. То есть набор квадов (за исключением четверного акселя) у него полный. Когда продемонстрирует на соревнованиях — вопрос времени. Алексей Мишин предпочитает не форсировать своих подопечных, но эксперименты вне турниров поощряет. Так, Глеб уже пробовал пятерной сальхов на удочке и каскады четыре–четыре.

Для профессора такой ученик — настоящая отрада и прицел на будущую Олимпиаду. Гордости за Глеба Мишин не скрывает. После проката произвольной в Самаре сказал: «Правильно зрители говорят: «Молодец». А то, что судьи его молодцом в компонентах не величают — не беда. Глеб прорвётся. Уже прорвался и взял курс «полный вперёд».