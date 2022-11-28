Сюрприз для Медведевой и баночка пива на льду. Что происходило за кулисами финала «ЛП»

Съёмки «Ледникового периода» подошли к концу. Полноценный сезон телепроекта был отснят всего лишь за два месяца. Но финал шоу зрители по традиции увидят только в следующем году, так что интрига продолжает сохраняться! Сразу предупрежу, что спойлеров в этой статье вы не найдёте — делиться результатами журналистам строго запрещено. Да и зачем, ведь иначе проект будет смотреть неинтересно. Однако небольшую завесу тайн я вам всё-таки приоткрою.

В этом году мне посчастливилось поприсутствовать на записи нескольких выпусков «Ледникового периода» и захотелось поделиться, как же выглядит этот проект изнутри. Самая крутая атмосфера, конечно, была на финале, поэтому про него я вам и расскажу.



Какая атмосфера царила за кулисами «Ледникового периода», почему все были шокированы результатами и что за сюрприз приготовили для Евгении Медведевой — в материале «Чемпионата».

Атмосфера за кулисами

Запись одного выпуска «Ледникового периода» длится целый день. Утром, перед съёмками телепередачи, примерно с 9 утра участники собираются в ГЦКЗ «Россия» и начинают репетировать свои номера под пристальным взглядом Ильи Авербуха. Тогда же вносятся финальные правки по хореографии и костюмам. Иногда этот процесс — очень стрессовый, поэтому порой некоторых участников можно встретить в напряжённом состоянии. Но в целом атмосфера за кулисами телепроекта всегда очень расслабленная и доброжелательная. Артисты и спортсмены очень тепло общаются между собой и с любопытством просматривают номера друг друга. Особенно трепетно выглядит то, как друг за другом присматривают Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они стараются не пропускать выступления друг друга, если есть такая возможность.

Виктория Синицина, Иван Скобрев и Роман Костомаров смотрят «Ледниковый период» Фото: Яна Левхина, «Чемпионат»

Помимо артистов, работников Первого канала и журналистов, за кулисами «Ледникового периода» находится множество PR-менеджеров участников, которые переживают за своих подопечных как за родных. Во время выставления оценок возле телевизора, расположенного за съёмочной площадкой, всегда шумно: слышны либо возмущения, либо безмерная радость. И вроде бы «Ледниковый период» — это просто шоу, но порой кажется, что участники борются за олимпийскую медаль, не меньше.

Новый год в ноябре

Полуфинал и финал телепроекта выйдут в свет в новогодние праздники. На съёмках 19 ноября участники поздравляли всех с наступающим, а 20-го — уже с наступившим Новым годом. Было очень непривычно, причём не только мне. Некоторые участники порой путались в словах, забывая, что Новый год во вселенной «Ледникового периода» уже наступил. Но создать праздничное настроение на съёмочной площадке удалось, особенно в день записи финала.

К 20 ноября участники прошли уже весь непростой путь на проекте, выучили все элементы, на которые были способны, и показали множество разноплановых образов. Оставалось только откатать последний номер и услышать финальный вердикт от судей. В этот день все выглядели очень счастливыми и расслабленными, может быть, за исключением Ильи Авербуха, который был сосредоточен на том, чтобы довести проект до конца в идеальном виде. На долю продюсера выпало несколько сложных испытаний в этом сезоне: это внезапный уход Дани Милохина, последующий за этим поиск нового партнёра для Евгении Медведевой и болезненная травма Татьяны Тотьмяниной. Авербуху приходилось решать все эти проблемы, при том что график съёмок был очень плотный. К концу телепроекта Илья выглядел немного уставшим, но он делал всё для того, чтобы завершить шоу на высокой ноте.



Участники же в заключительный день съёмок, кажется, просто позволили себе кайфовать от происходящего, ведь самое тяжёлое было уже позади. На финальных съёмках царила атмосфера праздника. Алла Михеева, выйдя со льда, заявила, что хочет выпить шампанского, а одного из спортсменов на тренировочном льду скромно поджидала баночка пива. Сразу после выступления он открыл её, отпраздновав удачный прокат.

Пиво на «Ледниковом периоде» Фото: Яна Левхина, «Чемпионат»

Пожалуй, раскрывать, кому же она принадлежала, я не буду. Скажу только, что этот спортсмен уже давно завершил карьеру, а значит, точно может себе позволить отойти от диеты.

Артисты попались на интервью

Завершение проекта наверняка стало для некоторых участников облегчением, ведь теперь не нужно торчать на ледовых тренировках с утра до ночи. Несмотря на это, прощаться с «Ледниковым периодом» многим было очень грустно. Например, Регина Тодоренко призналась журналистам, что уже хочет повторить этот опыт.

Вообще, поймать кого-то из участников на интервью за кулисами «Ледникового периода» не так просто — чаще всего после съёмок они очень уставшие. Но в финальный день съёмок многие фигуристы и артисты без проблем соглашались на разговор. Так, мне с коллегами посчастливилось поговорить с Викторией Синициной, Иваном Букиным и Фёдором Федотовым. Небольшие, но интересные интервью можете посмотреть внизу.

Драма «прям как в спорте»

После того как все участники откатали свои номера, Илья Авербух радостно подпрыгнул и закричал: «Всё! Йуху!». Но дальше развернулась настоящая драма. Пара, которая шла к победе на проекте, получила скромные баллы от жюри и упустила первое место. За кулисами это вызвало всеобщий шок. Кто-то выругался матом, кто-то закричал «Что?!», а кто-то посетовал на испорченный Новый год. Кое-кто из хореографов и вовсе сказал: «Что за дурацкий проект!». Кажется, все уже были настроены на победу определённой пары, но произошло, как сказал Илья Авербух, «прям как в спорте». Конечно же, новых лидеров все очень тепло поздравили. А проигравший участник сказал: «Мы сделали всё, что могли, для вас».



Далее спортсмены и артисты разбрелись кто куда. А Виктория Синицина и Никита Кацалапов наконец смогли покататься в паре! «Я просто соскучилась», — объяснила девушка.

Сюрприз для Медведевой

Награждение стало, пожалуй, самой тяжёлой частью дня. Все участники процесса уже расслабились и разошлись по своим делам, собрать их на съёмочной площадке стало делом повышенной сложности. В какой-то момент Илья Авербух начал злиться, и его можно было понять. Съёмочный процесс затянулся более чем на три часа, и награждение уже снимали ближе к 21:00 — все очень устали. Однако проект надо было довести до конца, с чем все в итоге прекрасно справились.



Но сразу расходиться со льда никто не стал. Дело в том, что 19 ноября (за день до съёмки финала) Евгения Медведева отпраздновала 23-летие, и болельщики подготовили для неё сюрприз. Сначала на большом экране показали видео, в котором был отражён весь 20-летний путь фигуристки в спорте, а затем для именинницы вынесли большой торт. Алла Михеева начала скандировать «С днём рождения!», и все участники присоединились к поздравлению. Это была невероятно милая сцена, и Женя очень растрогалась.

«Женечка, мы все поздравляем тебя с днём рождения. Будь счастлива! Пусть покорение новых вершин всегда будет в твоей жизни. То, что ты безмерно талантлива, знает каждый. Вперёд, вперёд, вперёд. С днём рождения! Ура!» — сказал Авербух.

Илья Авербух довёл проект до конца

Ближе к десяти часам все начали расходиться со съёмочной площадки. Было очень неловко тревожить Илью Авербуха, который много сил вложил в «Ледниковый период» и к концу съёмок очень устал, но мы с коллегой всё-таки рискнули подойти к нему, чтобы задать пару вопросов. Илья, надо отдать ему должное, в разговоре не отказал и достаточно развёрнуто ответил на наши вопросы. Как настоящий маэстро, он довёл этот проект до конца, не забывая и о его информационном освещении.

«Конечно, проект был сложным. В очень стрессовое время мы снимали, в очень сложном творческом режиме. Конечно, история с Даней Милохиным не могла не выбить на какой-то момент, но я счастлив, что как продюсер решил этот вопрос. Конечно, сегодня был очень драматичный финал, который буквально в последний момент перевернул турнирную таблицу. Но зато это прямо как в спорте. Абсолютно бескомпромиссная борьба», — поделился Авербух впечатлениями о финале проекта.



«Ледниковый период» завершился для его участников, но точно не для зрителей. Финальный выпуск покажут в январе следующего года, так что у публики будет ещё множество возможностей насладиться самым популярным ледовым телешоу.