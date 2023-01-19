«Глаза наполнятся слезами...» Наши фигуристы посвятили номера памяти блокады Ленинграда

Кататься можно обо всём на свете – о любви, о страсти, о потере близкого, о горе и о радости, о… памяти. В эту среду, 18 января, в «Ледовом» состоялся концерт-спектакль, посвященный 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, с участием ведущих фигуристов страны.

Очень мощный состав участников – олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Елена Бережная, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин… Даже до победителей «Ледникового периода» добрались – Татьяна Волосожар каталась в паре с Фёдором Федотовым. В первых пресс-релизах также присутствовали фамилии Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой, Ивана Букина, но постепенно они выбыли из списка – и сформировалась концертная программа на полтора часа с живой музыкой, оперным вокалом и театрализованными вставками.

Память очень важно не опошлить. Сделать это достаточно просто: неосторожный выбор музыки, неточный посыл – и всё, зритель уже не верит. Так что перед постановщиком Ильёй Авербухом стояла сложная задача.

Многие номера фигуристы ставили целенаправленно к этому вечеру – это и танец «Журавли» Синициной и Кацалапова, и «Батальон» Марка Кондратюка, «Блокадный хлеб» Софьи Самоделкиной и показательный Михаила Коляды под знаковую Ленинградскую симфонию. Перед началом концерта Илья Авербух проходил с каждым участником постановку, что-то правил и пытался до конца передать настроение программы.

«Это больше про шоу или про театр? Я думаю, здесь и то, и другое. Когда вы услышите такие песни, которые будут играть сегодня, ваше сердце будет ёкать каждый раз, глаза будут наполняться слезами…» – отметила Виктория Синицина перед началом концерта.

Сквозь весь вечер красной линией прошла история женщины, ждущей мужа. Актриса Евгения Ивакина читает письма, обращённые «к Ванечке» – рассказывает, как дела дома, как растут дети. Звучали и мелодии, напрямую связанные с блокадой – та же Седьмая симфония Шостаковича, и стихи о военном времени («Жди меня, и я вернусь»), и знаковые советские песни – «Эхо любви», «Лебединая верность». Чуть больший акцент хотелось бы видеть на событиях, происходивших в Ленинграде, поскольку именно этому был посвящён памятный вечер.

Настроение от композиции к композиции менялось: нашлось место и заводной «Рио-Рите» в исполнении Волосожар и Федотова, и тяжёлой, пронизывающей до костей «Старой солдатской песне» Булата Окуджавы – под неё катался Андрей Мозалёв. Впечатление от некоторых номеров чуть-чуть подпортили ошибки, но они вполне были объяснимы: снова каток был слегка урезан ради сцены и декораций, не все успели привыкнуть к его размеру.

На поклоне Илья Авербух вспомнил и фигуриста, которому не удалось выступить с номером на этом вечере – Романа Костомарова. «Наш товарищ сражается сейчас с «блокадой» своей… Он прорвётся. Давайте поддержим», – отметил Илья, и было заметно, как тяжело даются ему эти слова. Состояние олимпийского чемпиона до сих пор остаётся стабильно тяжёлым – сейчас он борется с двусторонней пневмонией в больнице в Коммунарке.

Эмоциональный получился вечер. И, помимо напоминания о тяжёлом блокадном времени, этот спектакль подарил ещё одну важную косвенную мысль – силы, время и ресурсы должны тратиться на созидание.