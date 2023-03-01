Розанов на чемпионате мира среди юниоров. Уход от Тутберидзе и Плющенко сделал его сильнее

На чемпионате мира среди юниоров в Калгари мы не увидим уникальных воспитанниц Этери Тутберидзе или Евгения Плющенко. Однако увидим новую ученицу их бывшего коллеги Сергея Розанова. Того самого, который некогда поставил тройной аксель Алёне Косторной и первым продемонстрировал видео четверного лутца Александры Трусовой на тренировке.

Похоже, спустя полтора года нахождения в тени специалист вновь реализует карьерные амбиции. Только уже автономно от «Хрустального» и «Ангелов Плющенко». Уход из этих школ превратил его чуть ли не в персону нон грата в российском фигурном катании, но не сломил дух.

Теперь Розанов выводит свою фигуристку на главном юниорском старте в Канаде. В то самое время, когда Тутберидзе и Плющенко завершают подготовку к финалу Гран-при в Санкт-Петербурге.

Нашёл приют у первого тренера Косторной

Пока Сергей Розанов работал в «Хрустальном», о нём практически ничего не знали. Молодой тренер спокойно занимался с младшей группой и юниорами, периодически выкладывая видео учеников в соцсетях. Так было с четверным лутцем Александры Трусовой и тройным акселем Алёны Косторной. Тем не менее эти достижения девушек всё равно не связывали с Розановым. Реальное понимание, что он ставит детям элементы ультра-си, пришло после того, как его имя озвучила сама Косторная.

«В выходной день после контрольных прокатов я решила, что надо что-то менять. Сначала попыталась выучить четверной сальхов, но не получилось — расстроилась. Но на следующий день я вышла, и Сергей Александрович Розанов предложил попробовать тройной аксель ещё раз. Я прыгнула его со второй попытки», — рассказывала Косторная в интервью «Газета.ru» после победы на турнире Finlandia Trophy — 2019.

Сергей Розанов и Алёна Косторная Фото: из личного архива Сергея Розанова

И всё-таки по-настоящему Розанов прославился, когда покинул тренерский штаб Тутберидзе весной 2020-го и присоединился к команде Евгения Плющенко. Практически одновременно с Александрой Трусовой. Тогда же его чуть ли не вознесли в ранг выдающегося технаря, благодаря которому мир и узрел королеву квадов. Ещё больше эта теория развилась после бегства Алёны Косторной из Новогорска и скором её появлении на катке «Ангелов». Казалось, только Розанов способен вернуть ей блестящий тройной аксель, но на соревнованиях в предолимпийском сезоне она его так и не показала. А сотрудничество Розанова с Трусовой и вовсе резко прекратилось. Как и со многими другими фигуристами.

Неудивительно, что в итоге молодой тренер задержался у Плющенко лишь на один год, а потом стал искать себя в других школах. Брать мастера по постановке ультра-си не спешили: подозревали в переманивании учеников и гнушались из-за сомнительной репутации.

Но Розанов не отказался от любимого дела и начал фактически с чистого листа. Его текущей обителью является московская спортшкола олимпийского резерва №1, где отделением фигурного катания заправляет Марина Черкасова. Именно под её руководством каталась маленькая Алёна Косторная. Получилось очень символично. Тем более на новом месте Розанов снова поставил тройной аксель одной из воспитанниц.

«Алёну напоминает по прыжку»

В сентябре Сергей Розанов порадовал в соцсетях видео тройного акселя 14-летней Ирины Мигаленя. В комментариях сразу отметили, что прыжок очень напоминает триксель Косторной.

К сожалению, в соревновательные программы Ира тройной аксель ещё не вставляла. Да и без него каталась на турнирах в первой половине сезона отнюдь не безупречно. Как следствие, девочка не отобралась на первенство России и в финал Гран-при среди юниоров в Санкт-Петербурге. Так что Розанова там тоже не будет.

Но непопадание на турнир в культурной столице ему более чем компенсирует поездка на чемпионат мира среди юниоров в Калгари. Туда он отправился с другой подопечной: 13-летней Полиной Джуманиязовой, которая выступает за сборную Венгрии. Под красно-бело-зелёный флаг одиночница, кстати, перешла совсем недавно: летом 2022-го успешно прошла тестовое катание и в августе представила Венгрию на первом международном старте в Будапеште. Осенью дебютировала в юниорской серии Гран-при, получив сразу два этапа. А затем показала себя на двух международных соревнованиях рангом пониже и выиграла национальное первенство среди юниоров в январе.

Полина Джуманиязова Фото: из личного архива Полины Джуманиязовой

На последнем турнире Полины — Dragon Trophy в Любляне — Сергей Розанов успел прогуляться по городу и вдохновился на небольшой пост.

«В Любляне на соревнованиях. Такое милое место! Счастлив, что смог снова посетить этот город. Последний раз я был здесь в 2002 году на летних сборах со своим тренером Игорем Русаковым. И, конечно, я счастлив увидеть моих старых друзей и коллег», — написал Розанов у себя в соцсетях.

Калгари как шанс реабилитироваться

На титул чемпионки мира среди юниоров Полина Джуманиязова в этом году не претендует. Как и в целом на пьедестал почёта. Но опыт в Канаде однозначно получит бесценный. Розанов же сможет реабилитироваться после неудачного выступления на чемпионате мира — 2021 своего уже бывшего спортсмена Владимира Литвинцева. В Стокгольме азербайджанский фигурист не прошёл квалификацию в произвольную программу и занял лишь 27-е место из 33 участников. Позже он ушёл из «Ангелов Плющенко» вслед за Розановым, но к Олимпиаде в Пекине неожиданно решил готовиться у прежнего тренера Алексея Четверухина.

На фоне этой истории попадание Полины в произвольную на чемпионате в Калгари — первостепенная и очень важная задача для Сергея Розанова. Юной фигуристке с её контентом вполне по силам хорошо проявить себя. Но многое зависит от психологии. Волнения на столь крупном турнире избежать невозможно, но наставник должен найти способ вселить в девушку максимальную уверенность и здоровый азарт.

Не исключено, что планы Розанова на главном юниорском старте более масштабны, чем просто вывести Полину на произвольную. Но даже в случае двух идеально чистых прокатов она вряд ли поднимется выше десятки лидеров. Элементам ультра-си Розанов её пока не научил, а соперниц, прекрасно владеющих обычными тройными, в Канаде собралось предостаточно.

Сергей Розанов Фото: РИА Новости

В любом случае поездка на юниорский чемпионат мира — подлинный триумф для Розанова. Он не сдался под натиском обстоятельств и общественного мнения, отказался ставить крест на тренерской карьере. Работает дальше, следуя завету Тутберидзе, и штурмует международную арену.

С таким упорством и силой духа Сергей Розанов не затеряется на сцене большого спорта. И ролью второго плана его амбиции едва ли ограничатся. Об этом же свидетельствует вдохновляющая фраза на английском, украшающая профиль специалиста в соцсетях:

«Цель. Амбиция. Мечта и реальность! Будь экстраординарным!»