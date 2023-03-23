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Александра Трусова на факультете журналистики МГУ, как и Загитова: что об этом известно, как перевелась из РГУФК

Трусова действительно поступила на журфак МГУ? Собираем всё, что об этом известно
Анастасия Матросова
Александра Трусова
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Саша, кажется, решила сменить будущую профессию.

Александра Трусова уходит в журналистику? Такого поворота событий вряд ли кто-то ожидал. В четверг, 23 марта, фигуристку заметили в корпусе МГУ, где как раз располагается факультет журналистики.

«Чемпионат» собирает всё, что об этом известно.

Всё началось с многочисленных фотографий от тех, кто узнал Сашу в здании на Моховой, 9: такая популярная фигуристка просто не могла остаться незамеченной в коридорах и учебных классах.

Источник «Чемпионата» сообщил, что около месяца назад Александру уже замечали в здании факультета, когда она подписывала документы. Сегодня фигуристка пришла на очные занятия в университет.

До этого Трусова появлялась на журфаке после Олимпиады в Пекине — она давала интервью студенческому телеканалу «Моховая, 9». Можно было бы предположить такое и сейчас, но нет: Саша присутствовала на занятии по русской литературе.

Трусова – не первая российская фигуристка, решившая попробовать себя в журналистике. На факультет журналистики РАНХИГС в 2020 году поступила олимпийская чемпионка Алина Загитова, там она обучается до сих пор. Однако Алина изначально поступала на это направление и сдавала соответствующие экзамены (специальность «Продюсирование и культурная политика»), а вот Саша, вероятно, сменила образовательный вектор.

ЕГЭ Трусова сдала ещё до олимпийского сезона, окончив школу экстерном, чтобы освободить важный год исключительно для подготовки к Играм в Пекине. В августе 2022 года стало известно, что Саша поступила в РГУФК и будет обучаться на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и кёрлинга. В отличие от Анны Щербаковой, Трусова поступила на очное отделение.

«Наверное, я буду поступать на тренера, а потом посмотрим», – отмечала фигуристка после Олимпиады, отвечая на вопросы о будущей профессии. Вероятно, тренером быть Саша передумала и перевелась на более привлекательное для себя направление. Совсем скоро у Трусовой будет возможность попробовать себя в качестве телеэксперта: она посетит студию Okko после мужской произвольной программы на чемпионате мира в качестве специального гостя.

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Единственный вопрос заключается в совмещении очной учёбы в МГУ с остальными делами: у Александры и тренировки, и большое количество весенних шоу, и различные медийные мероприятия. Помочь сможет индивидуальный график: в спортивных вузах такие исключения делают часто. Возможно, получится наладить образовательный маршрут и на Моховой.

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