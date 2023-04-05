«Бить ребёнка на льду — чудовищно». Скандал с бывшим тренером «Ангелов Плющенко»

К сожалению, факты рукоприкладства в фигурном катании — не миф и не преувеличение. После громкого скандала с Мирославой Лебедевой вскрылась ещё одна, не менее жуткая история: блогер Елена Родина опубликовала видео пятилетней давности, на котором совершенно чётко видно, как женщина «тренирует» на льду маленькую девочку при помощи шлепков.

Выяснилось, что строгая наставница — мама девочки, а по совместительству — специалист академии «Ангелы Плющенко» Юлия Лавренчук. Уже бывший. Двукратный олимпийский чемпион уволил тренера, как только увидел кадры побоев с камер видеонаблюдения. Расстался Евгений и с мужем Лавренчук — Алексеем Василевским. Хотел обратиться в специальные органы, но пожалел. Поверил, что тренировать она больше не будет. Но Лавренчук слова не сдержала и продолжала все эти годы работать с детьми.

«К сожалению, пять лет назад такой факт был. Как только я узнал, было большое разбирательство внутри школы. Десятки родителей приходили с жалобами на Лавренчук. Насколько мне известно, слово она не сдержала. Устроилась в другую школу с мужем, из которой, как мне известно, их тоже выгнали на днях», — подтвердил Евгений телеграм-каналу «Неопра, блин».

Алексей Василевский Фото: из личного архива Алексея Василевского

Прокомментировала ситуацию и Яна Рудковская.

«Я помню, когда мой муж поднимал камеры по просьбе родителей. Мы выгнали её тут же, в секунду с волчьим билетом она вылетела на улицу, а затем и её муж Алексей Василевский. И мы советовались с родителями, планировали привлечь опеку. Эта тренерша Лавренчук пообещала всем, что она уедет. Клялась и божилась, что никогда больше не будет заниматься тренерской деятельностью, потому что, очевидно, что она ей противопоказана. Просила и плакала. И вот проходит пять лет, и что мы видим сейчас! После того как выгнали с очередной приличной школы…

И он, и она спокойненько работают с детьми. Находят новое место. Они всё ещё набирают группы людей, немыслимо, я не поверила своим глазам, клянусь. Мы не стали ломать ей жизнь (с согласия родителей), дали ей второй шанс. Но шансом этим она не воспользовалась. И какой бы родитель, будь он в курсе, отдал такому тренеру свою дочь? Надеюсь, эта информация дойдёт до мам и пап.

Все который день обсуждают то, как в «Хрустальном» к девочке Мирославе относится её отец и швыряет её на пол. Это-то неприемлемо, а уж бить ребёнка на льду — вообще чудовищно. И такие темы важно поднимать, потому что спорт — это жёсткий путь, но это не значит, что там должны работать такие жестокие люди», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Юлия Лавренчук и Алексей Василевский до недавнего времени работали в школе «Армия фигурного катания». Одни из самых известных учениц — Анастасия Зинина, которая перешла туда год назад из «Ангелов Плющенко», и Любовь Рубцова, которая покинула в прошлом году группу Тутберидзе. Настя владеет четверным тулупом, Люба — тройным акселем. Очень перспективные одиночницы.

Однако 27 марта Василевский и Лавренчук объявили в соцсетях, что прекращают сотрудничество с «Армией фигурного катания» и теперь ведут собственный клуб. Набирают фигуристов на летние сборы и приглашают новых деток во все группы: младшую, среднюю и старшую. Процесс воспитания будущих чемпионов идёт непрерывно, несмотря ни на что.