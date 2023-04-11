Медальный пробел Загитовой: почему легендарная чемпионка никогда не была на командном ЧМ?

Алина Загитова уже дважды возглавляла команду «Красная машина» на Кубке Первого канала и уверенно приводила её к победе. Бесконечная энергия, позитив и умение заряжать других на результат — всё это качества настоящего лидера, которым и является олимпийская чемпионка. Кажется, Алина просто создана для командных соревнований и всегда становится душой подобных турниров.

Странно осознавать, что она никогда не участвовала в командном чемпионате мира. Да, это не самый важный старт, но весьма престижный и интересный. Обычно на нём собираются лучшие фигуристы шести стран-участников и разыгрывают солидный денежный приз. Евгения Медведева, например, в своё время установила три мировых рекорда в команднике.

Алина тоже могла бы, но так туда и не попала. А жаль. Примерить роль капитана она была достойна ещё в 2019 году.

Загитову нужно было назначить капитаном команды России

Командный чемпионат мира неизменно проводится в Японии раз в два года. Естественно, при такой периодичности шансы поучаствовать в нём резко уменьшаются. Как сложится карьера спортсмена, нельзя предугадать даже на дистанции в год, что уж говорить про более длинный период. Поэтому, если выпала возможность побывать на столь необычном крупном турнире, отказаться от неё трудно. Следующего раза может и не быть.

На командный чемпионат мира — 2019 в Фукуоке Алина Загитова должна была ехать первым номером нашей сборной. Она оказалась единственной, кто принёс России золото чемпионата мира в Сайтаме, и заслуживала звания капитана. Юный возраст (на тот момент 16 лет) не стал бы помехой: давление, которое свалилось на неё после Олимпиады, заставило быстро повзрослеть и обогнать по эмоциональному интеллекту обычных подростков.

Алина Загитова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако Алина не только не заняла место капитана, но вообще не вошла в команду России. Женское одиночное от нас поехали представлять Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Включение в состав Императрицы не удивило. Федерация фигурного катания России (ФФККР) явно задолжала ей эту поездку после выбора на чемпионат мира Медведевой. Но замена Загитовой на Самодурову выглядела абсурдной. Кому, как не Алине, ставшей абсолютной чемпионкой в своём виде, блистать и радовать публику под конец сезона?

Тем более в Японии, где сама судьба благоволила девушке, а доброжелательные зрители помогали прыгать.

«Морально очень тяжело шла подготовка»

Неужели Алину целенаправленно лишили практически гарантированной медали командника и дополнительного заработка? Конечно же, нет. Она, может быть, и хотела прокатать ещё раз шикарные программы под «Призрака оперы» и «Кармен», но полностью выжала себя физически и морально, чтобы взойти на первую ступень пьедестала в Сайтаме.

Истязать себя дальше не было сил. Этери Тутберидзе изначально подготовила болельщиков, что воспитанница пропустит командный турнир.

«На чемпионат мира приехали с мыслью выйти на лёд. Для начала. Морально очень тяжело шла подготовка. Были ли сомнения, что завоюем золото? Мы вообще в субботу хотели сняться. Но решили выступить. Принимали решение все вместе, включая федерацию и саму Алину. Решили, что всё-таки едем и боремся. Участие в командных соревнованиях пока под вопросом», — рассказывала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Алина Загитова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Произвольную программу на чемпионате мира Алина откатала 22 марта. 24-го выступала на гала с показательным номером, а командные соревнования открывались 11 апреля. То есть перерыв после сложнейшего старта — менее трёх недель. Ни отдохнуть, ни восстановиться — нужно поддерживать форму в ожидании очередной битвы.

Упростить контент — сомнительный выход. Поменяй Алина коронный каскад тройной лутц — тройной риттбергер на тройной лутц — тройной тулуп, и её бы «съели» в информационном пространстве. Да и сама фигуристка никогда не испытывала желания понизить градус технической базы. Напротив, стремилась повысить, для чего учила четверные флип и риттбергер на удочке. Алина очень ответственно относилась к статусу лидера. Участие в командном чемпионате для неё означало такую же полноценную подготовку, как и к другим стартам.

К сожалению или к счастью, в график Алины уже не вписывались изнурительные тренировки.

Поток гастролей мешал подготовке

Почти сразу после победы на чемпионате мира у Алины начинались гастроли в престижных ледовых шоу Японии. С 29 по 31 марта она выступала в Осаке, 2 и 3 апреля — в Саппоро, а с 5 по 7 апреля — в Канадзаве. Нереально продолжать упорно накатывать соревновательные программы при таком расписании или надеяться выйти вновь на пик формы за четыре дня, которые оставались до командного турнира.

Алина трезво оценила обстоятельства и не стала распыляться. Главную медаль выиграла. Все существующие титулы при ней. Жизненно необходимо передохнуть и восстановиться — она заслужила.

Алексей Ягудин полностью поддержал тогда отсутствие Алины на командном чемпионате мира. Как и Евгении Медведевой.

«Меня это не удивило. А зачем им этот турнир? Для такой великой спортивной державы, как Россия, важно завоёвывать медали чемпионатов Европы и мира. Командный турнир — чисто коммерческое соревнование, которое наполовину показательные выступления, наполовину — соревнования.

Алина реально устала, а Жене нужно тоже отдохнуть и готовиться к следующему сезону. Всё, сезон закончен. В данный момент ты можешь посылать кого угодно и куда угодно. Девчонки — Алина и Женя — сделали максимум в этом сезоне», — говорил Ягудин «РИА Новости».

Лишних медалей не бывает

Помогло бы нашей сборной участие Алины Загитовой в команднике-2019? При успешных прокатах — безусловно. Если бы женское одиночное от России представляла она с Туктамышевой, то велика вероятность, что наша команда завоевала бы серебро, а не бронзу. В копилке наград Алины оно также не затерялось бы. Переживать из-за этого не стоит, но её выступление действительно открывало отличные перспективы подняться на ступеньку повыше нашей сборной и расширить список личных трофеев.

Алина Загитова с тренерами Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что на самом деле немного печалит, так это стремительное завершение карьеры Алины в большом спорте. За два с половиной сезона во взрослых шанс побывать на командном чемпионате мира логично выпал ей всего раз.

За путёвку на командник-2021 Алина не боролась, хотя двумя годами ранее казалось, что на соревнованиях она задержится минимум до Игр в Пекине. Будет ещё много разных турниров, ярких программ, волнений и медалей… Не сложилось.

Зато Алина в итоге выросла в идеального капитана «Красной машины» и регулярно твёрдо ведёт её к победе. А выходить на лёд и доказывать что-то самой ей больше не нужно. Абсолютная чемпионка всё доказала.