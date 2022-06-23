«Всегда хотела делать то, что не делает никто». Почему Трусова стала учить четверные

Уникальная фигуристка Александра Трусова переступила порог 18-летия. Русская ракета выросла, но невероятные четверные прыжки вопреки всем прогнозам её не покинули. С годами Саша становилась только мощнее и увереннее в себе. Свой пик Трусова показала в 17 лет на Олимпиаде в Пекине, где исполнила пять четверных прыжков! Кажется, сама судьба велела Александре войти в историю спорта, ведь родилась она 23 июня — в международный олимпийский день.

Своими четверными прыжками Саша начала новую эру в фигурном катании. Даже удивительно, что изначально изучение квадов не входило в её планы, она мечтала освоить совсем другой прыжок. И Русской ракетой она стала после неудачи, которая в итоге привела её на вершину.

«Хотела прыгнуть тройной аксель. Долго просила об этом Этери Георгиевну»

Когда 13-летняя Александра Трусова начала пробовать прыгать четверной сальхов на соревнованиях, мало кто верил в неё. Даже триумфальная победа на юниорском чемпионате мира с двумя квадами не убедила скептиков в том, что феномен Саши — это надолго. Мол, квады даются ей за счёт детского тела, и как только чудо-девочка вырастет, от них ничего не останется. Трусова выросла, превратилась в очаровательную девушку с прекрасной фигурой и выдала на Олимпиаде в Пекине произвольную с пятью квадами. Саша доказала, что её космические прыжки — не преходящее явление, а постоянная боевая единица. Целых пять лет она демонстрирует четверные на каждом старте и достойно несёт звание «королевы квадов».

Александра Трусова на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А ведь изначально она и не думала учить четверные. Хотя раздвигать границы возможного стремилась с самого детства. Целью маленькой Саши был другой прыжок — тройной аксель. Именно этот коварный элемент она надеялась покорить и включить в свои программы.



«Всегда хотела делать то, что не делает никто. Но сначала мы не думали о четверных — я хотела прыгнуть тройной аксель. Долго просила об этом Этери Георгиевну, и наконец она сказала: «Давай», — рассказывала Александра Трусова в интервью «Советскому спорту».

Тутберидзе тормозила воспитанницу неслучайно: понимала, что в разгар сезона учить новый прыжок, тем более ультра-си — не лучшая затея. Саше пришлось подождать перерыва между соревнованиями, прежде чем рвануть покорять тройной аксель. Однако покоряться он никак не хотел. Как быть в такой ситуации? Смириться или продолжать долбить коварный прыжок? Ни то ни другое. Оказалось, есть третий вариант — попробовать четверные. Тренеры догадались, что Саша должна с ними справиться.

«Я не бедный ребёнок»

Дорога в космос у Русской ракеты началась в 12 лет с четверного сальхова. Впервые она приземлила его на тренировке в 20-х числах апреля 2017 года. Чтобы добиться успеха, ей понадобилось около двух месяцев. В честь знаменательного события родители подарили Саше красивое украшение — мишку на цепочке. Какое-то время она постоянно носила его собой. Оно было почти талисманом. Может быть, она носит его и сейчас?



Выучив квад-сальхов, фигуристка попрощалась со стандартным контентом в произвольной программе. Она перешла в юниоры и ворвалась на международную арену с нереальным для девушек доселе прыжком. Весь мир содрогнулся, когда хрупкая девочка, пусть и с недокрутом, показала на этапе Гран-при в Австралии четверной. Одни восхищались, другие не верили, что однажды она прыгнет его чисто. А кто-то и вовсе жалел спортсменку, которую якобы калечат непомерной нагрузкой. Саша же на все причитания отвечала: в бой рвётся сама.



«Я не бедный ребёнок. Меня никто не заставляет делать то, что я делаю. Наоборот, тренеры меня иногда останавливают: «Слишком много прыгаешь! Столько не надо!» — говорила Трусова в интервью «Советскому спорту».

Александра Трусова Фото: РИА Новости

А миф о том, что чисто приземлить квад-сальхов у неё не получится, Саша развенчала в финале Кубка России среди юниоров. Заодно добавила выученный за три дня в декабре четверной тулуп. Тогда она упала с него, но уже на юниорском чемпионате мира чисто исполнила оба квада.



Так в 13 лет Александра Трусова стала живой легендой. И эта легенда с каждым годом всё больше потрясает наше воображение.

Несостоявшаяся трикселистка, великая квадистка

Четверной лутц и четверной флип Саша также успешно выучила и чисто выполнила на соревнованиях. Не довелось опробовать перед судьями только четверной риттбергер. Но удачные попытки на тренировках и явный талант не оставляют шансов сомневаться, что и эта вершина ей покорится.

Другое дело — тот самый тройной аксель, который своей непокорностью и открыл Саше путь к четверным. Она продолжала учить его, но порадовать на вопрос: «Как он поживает?» — к сожалению, не могла.



То, что триксель для Саши сложнее квадов, может казаться несправедливым, но эта неприятность помогла ей вырасти в великую квадистку. А всему женскому одиночному — продвинуться далеко вперёд. Даже иностранные девочки уже пытаются учить четверные. Мало, со скрипом, но пытаются. И это благодаря чудо-девочке с длинной косичкой.

Александра Трусова Фото: Из личного архива

Но если бы Саше удалось ещё в 12 лет освоить прыжок в три с половиной, то не факт, что у одиночниц наступила бы эра четверных. Возможно, Саша считалась бы самой крутой трикселисткой и развивалась как-то иначе. Её не ругали бы за жертву художественной частью в угоду космической технике. Не резали бы компоненты и не требовали баланса сложности и эстетики. Да и другие фигуристки не пустились бы учить квады, не будь перед ними проводника в лице Саши.



Трусова головокружительными прыжками вернула в фигурное катание массового зрителя и привлекла внимание к юниорам. Кто бы вспомнил сегодня о юниорских стартах, не будь там девочек-квадисток? Благодаря Саше они появились, и на них смотрят. Это бесценно.

18 лет не приговор для Русской ракеты

Последние сезоны весь мир с замиранием сердца следил за приключением девушки, желающей прыгнуть пять четверных в произвольной. Саша захватывала смелыми спортивными целями и одним этим привлекала к себе кучу болельщиков. И цель свою выполнила. Как в сказке, приземлила все пять квадов в нужном месте в нужное время. Жаль, что награду получила уже не по сказочным законам, а по законам суровой реальности.



Можно бесконечно спорить, помешал ли тройной аксель выиграть Саше в Пекине, но в любом случае в её спортивной судьбе произошёл очередной поворот. Возможно, за ним её ждут ещё большие достижения, связанные как раз с покорением коварного трикселя. Елизавета Туктамышева ведь тоже не сразу стала зажигать с тройным акселем. Учить его она начинала в подростковом возрасте, а включать в контент — когда ей исполнилось 18 лет.



Так что и у Саши ещё всё впереди. 18 лет уж точно не приговор для великой Русской ракеты.