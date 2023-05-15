«У Косторной будет платье-шок. Думаю, такого ещё не было». Яркое интервью с дизайнером

Модный показ костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики? Такое вообще возможно? Да! Именно такое мероприятие прошло в конце апреля в рамках недели моды Estet. Фигуристки и гимнастки прошлись по подиуму в уникальных нарядах, подготовленных для них дизайнерами, в числе которых была и Алёна Куклычёва. Гвоздём коллекции Алёны стало знаменитое платье «Харли Квин», которое она создала для Алёны Косторной. И прошлась в нём сама чемпионка Европы, что произвело дополнительный фурор.

Корреспондент «Чемпионата» встретилась с Алёной Куклычёвой и разузнала, как проходила подготовка к показу. Также мы поговорили с дизайнером о её работе с Алёной Косторной (спойлер: новое платье фигуристки вызовет шок) и работе над костюмами в условиях санкций.

«Хотелось бы, чтобы имя дизайнера тоже упоминалось. Мне кажется, это вообще не сложно никому»

— Алёна, недавно вы приняли участие в модном показе. Расскажите, как это произошло? Показы в фигурном катании — это что-то новое и необычное. Мне кажется, такого никогда не было.

— Не было. Я думаю, что фигуристы не выходили на подиум. Но для меня это не впервые, для меня это уже третий показ. Они проходят в рамках Недели моды. Впервые спорт мы вывели на подиум в 2020 году. Мария, руководитель спортивного театра, четыре года назад предложила мне такого плана мероприятие. Это было достаточно необычно, она говорила, что всем предлагала и все ей отказывали (улыбается). И сейчас, когда прошло несколько лет, она до сих пор меня благодарит за то, что я поверила в её идею.

Для дизайнера участие в показе — вещь нелёгкая. Во-первых, это массово. В первом показе участвовала только я, и мне нужно было одеть 20 с лишним моделей. Нужно либо сшить, либо иметь в наличии столько костюмов, и они должны быть актуальные, старьё какое-то показывать нельзя. Но вообще, костюмам для художественной гимнастики, для фигурного катания — самое место на подиуме, потому что они выглядят как произведение искусства. Модели у нас необычные — это профессиональные спортсменки. В прошлые годы участвовали только гимнастки, в этом году у нас ещё были фигуристки, воздушная гимнастка. Для них это всё ново: чтобы выйти на подиум, нужно какой-то страх преодолеть.

Вы видели, что приехала Алёна Косторная. Получилось так, что я выставила прошлогодние фотки, и она спросила: «Что это у вас за тусовка собирается?» Я рассказала, что это показ, в этом году тоже будет, предложила ей поучаствовать. Она говорит: «Ой, здорово, я тогда надену «Харли». Это её любимое платье. Я предложила ей сшить что-то новое, но она сказала: «Харли» — это любовь, я выйду в ней». Так что мы немножко с него пыль стряхнули и представили уже в другом формате. Мне кажется, такому платью самое место на подиуме.

— То есть участие Алёны получилось спонтанным?

— Да, мы его вообще не планировали, всё спонтанно. Но с Алёной вообще очень много всего спонтанного происходит, она неординарная личность. Очень творческая, смелая. Мне кажется, она готова к абсолютно разным форматам взаимодействия.

— Вы как-то готовили Алёну к показу? Я видела по фото, что у вас были тренировки.

— У нас была генеральная репетиция за день до показа. Я не думаю, что Алёну надо к чему-то готовить. Но я её пригласила на репетицию, чтоб она посмотрела, сколько будет выходов, кто за кем идёт, когда ей нужно будет выходить. Она приехала уже к концу репетиции, хореограф поставил её в связку. В этом и заключалась её репетиция.

— Как вам Алёна в роли модели?

— Мне кажется, она такая красотка, что что на льду, что на подиуме, выглядит прекрасно. Но это и ожидаемо было, я нисколечко не сомневалась, что у неё всё получится. Всё прошло хорошо, все справились со своим волнением.

— Как вы считаете, стоит ли такие мероприятия ввести в спорт? Допустим, перед началом сезона фигуристы презентуют костюмы на подиуме…

— Это было бы здорово, но кто-то же должен всё это начать. Конечно, любые мероприятия нового формата привлекают. Но чтобы задействовать спортсменов в новом формате, нужна поддержка тренерских штабов. Для этого нужны усилия, организаторы, средства, скорее всего. Кто-то должен первый начать, продумать формат. Должна быть какая-то поддержка федерации. Но любого рода новые мероприятия — это очень интересно.

— Не чувствуете ли вы, что дизайнерам в спорте отводится мало внимания? Допустим, в фигурном катании пишут на табло про хореографов, а про дизайнеров нет…

— Это большое упущение. Если вырвать из программы музыку, хореографию, убрать костюм — это же что-то не то будет. Должны быть проработаны все составляющие. Не знаю, насколько мне обидно… Мне достаточно внимания, я не чувствую обиды из-за того, что меня где-то не упомянули, где-то я осталась в тени. Но я думаю, что многим дизайнерам хотелось бы, чтобы их имя хотя бы где-то упомянули. Допустим, вы у меня берёте интервью, а представьте, сколько дизайнеров в России, которым есть что сказать, остаются в тени. Хотя они не хуже.

Когда дизайнера упоминают хотя бы в посте, это, конечно, круто. Как правило, на соревнованиях, когда объявляют фигуриста, озвучивают имя тренера, хореографа, а про дизайнера… Редко-редко я слышала, как комментаторы говорили на Олимпиаде, кто сшил костюм. Но это даже в художественной гимнастике бывает редко. Конечно, хотелось бы, чтобы имя дизайнера тоже упоминалось. Мне кажется, это вообще не сложно никому. Будем надеяться, что когда-нибудь наш труд будет цениться как труд тренера, хореографа. Всё же развивается.

«Мне всегда нравится, как выглядит Туктамышева. Я не знаю, как она умудряется держаться так много лет, не давать спуску никому»

— Вообще, слово мода применительно к фигурному катанию слышать необычно. Расскажите, есть ли она вообще в этом виде спорта?

— Если брать спорт в целом, то, конечно, есть какие-то тенденции моды. Сейчас, например, есть небольшая тенденция к минимализму, к меньшей детализированности. В художественной гимнастике это очень видно. Учитывая, какие раньше были расписные костюмы… Сейчас, бывает, делают акцент на фактуре или на количестве кристаллов, либо на форме и цвете кристаллов. Но в любом виде спорта главное, чтобы костюм подходил спортсмену. Допустим, если надеть на фигуристку что-то ультрамодное, а ей это не подойдёт, не думаю, что она будет модно выглядеть. Всё равно подход должен быть индивидуальный. Но с учётом, конечно, каких-то тенденций моды.

Допустим, в художественной гимнастике сейчас в тренде тонкие бретели, открытые спины. Можно сказать, что художественная гимнастика что-то взяла от фигурного катания, потому что там всегда были в тренде открытые спины, тесёмки, бретельки. Сейчас в художественной гимнастике это тоже очень модно. Получается, тенденции из одного спорта перетекают в другой. Фигурное катание тоже берёт что-то от гимнастики. Пару лет назад какая-то детализированность появилась. Было вроде всё такое минималистичное, на оттенках, не слишком много кристаллов, а потом произошёл какой-то бум. Можно сказать, стали делать купальники для художественной гимнастики с юбкой. Но всё равно везде нужно знать меру, чтобы всё это было со вкусом и подходило конкретной спортсменке.

— То есть тут тенденции на второй план уходят?

— Я думаю, что в спорте они не на первом месте. Здесь главное, чтобы костюм соответствовал всему, не мешал выполнять элементы, а не просто был модный. Существует классика, об этом тоже не стоит забывать. Так что всегда есть варианты быть модным.

Алёна Куклычёва Фото: Из личного архива Алёны Куклычёвой

— А если ли какие-то антитренды?

— Я думаю, антитренды в спорте — это всё, от чего устали. Допустим, слишком много градиента, какие-то драпировки. Возможно, какие-то оттенки. Бывает же такое, что в один сезон очень много фигуристов выбирают одни оттенки, и на следующий сезон это получается какой-то антитренд. Например, я читаю комментарии фанатов, и они иногда ругаются: «Ну что это такое, уберите с Валиевой этот лосось!» Получается, люди сами обозначают, что является антитрендом.

Ты должен быть в курсе того, что людям нравится, что не нравится. Конечно, я читаю эту критику, делаю вывод: «Так, лосось оставим, не будем нарываться» (смеётся). Не только дизайнеры, но и обычные зрители влияют на моду. Иногда дизайнер может что-то представить, и он будет думать, что это очень круто, и в итоге людям это не зайдёт. Ты начинаешь это как-то перерабатывать, воплощать эти идеи с каким-то другим подходом и потом смотришь, и это больше заходит.

В любом случае мы работаем для какой-то оценки. Нет смысла работать, если тебя вообще никто не оценивает. Не только похвала, но и критика очень важна — она способствует развитию. Если говорить конкретно про меня, то я когда что-то выставляю, то в первую очередь жду критику. Чтобы ориентироваться, куда мне дальше идти, в каком направлении. Оценка идёт и в желании купить, заказать. Для меня это важно, когда человек не просто ставит лайк, но и приходит что-нибудь заказать.

Сейчас в Лондон мы будем шить второй раз для той же фигуристки. Она написала мне: «Всем так понравилось русское платье». В наше время, когда все против русских, особенно приятно слышать такие слова. И вот, она у нас второй раз заказывает. Это всё дорогостояще, больше 1000 фунтов стерлингов. Они готовы это оплатить, и всё так вежливо, корректно. Конечно, это очень приятно. В моём случае со стороны клиентов отдача полная.

— В этом сезоне вам что-нибудь понравилось из костюмов фигуристов?

— Да, но что-то выделить, чтобы прям «вау»… Наверное, не вспомню. Мне всегда нравится, как выглядит Туктамышева. Я не знаю, как она умудряется держаться так много лет, не давать спуску никому. И во внешности, и в мастерстве. Мне нравится, как она выглядит. Я даже узнала, кто ей шьёт костюмы. Мне нравится их тандем. Конечно, кто-то её критикует за то, что у неё слишком откровенные костюмы. Но я считаю, что всё уместно, всё по возрасту и в её стиле. Зато она выделяется. Платье с розой мне очень понравилось, там и цвет красивый, благородный. Всё лаконично, и акцент интересный на спине.

Больше ни про кого не буду говорить, а то сейчас скажу что-нибудь, и меня потом захейтят, это я знаю (смеётся). Я не хочу сказать, что остальные как-то плохо выглядят, просто Туктамышева постоянна, она не даёт спуску. А вот у других фигуристов есть какие-то удачные платья и те, на которые смотришь и думаешь: «Кто это сделал вообще?» У меня было такое ощущение от платья одной известной фигуристки, не буду называть имя. Бывает такое. А у Лизы есть свой стиль, своя подача. Её называют Императрицей, и она прям соответствует.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Платье будет шок у Алёны, я вам сразу говорю. Я даже сказала Алёне: «Ты хочешь, чтобы на меня снова хейтеры налетели?»

— В следующем сезоне вы точно будете работать с Аленой Косторной. Как вы, кстати, отреагировали на новость о её переходе в пары?

— Ой, ну тут отдельная история. Вообще, я уже ничему не удивляюсь, уже, мне кажется, давно. Просто воспринимаю это как данность. Мы сразу договорились, что я буду шить Алёне платье, это было сразу понятно. А про партнёра…Сначала Алёна намекала, но я ей говорила: «Нет, давай Гоша у другого дизайнера пошьётся, потому что у меня нет опыта». У меня реально нет опыта с мальчиками. В принципе, когда Саша Трусова ко мне обратилась, у меня тоже не было опыта. Но можно попробовать, если есть хороший временной задел. А сейчас нет времени… Может, усталость в конце сезона сказывается. Поэтому я сначала сказала Алёне, что сошью ей платье, а Гоша пусть обратится к какому-нибудь другому дизайнеру.

Но Алёна, конечно, умеет найти подход. Она приехала с Гошей, мы его померили. Она сказала: «Мы просто померяем, чтобы на всякий случай мерки были». Мерки есть, и она сказала: «Ой, сейчас времени много до сентября!» Мы ещё конкретно не договаривались, но Гоша сказал свои пожелания, что ему нужно. Предстоит большая работа с моей стороны, придётся напрягаться опять. Всегда проще шить привычное.

— Как вы думаете, что главное в костюме для пары?

— Гармония. Как и в целом в программе должна быть гармония. А у них ещё такая программа… Вы ещё не знаете, не буду музыку говорить. Платье будет шок у Алёны, я вам сразу говорю. Я даже сказала Алёне: «Ты хочешь, чтобы на меня снова хейтеры налетели?» (смеётся). Виноват-то кто будет сразу? Ну тут хоть про дизайнера сразу вспомнят. Когда всё слишком гладко, дизайнера, мне кажется, никто и не ищет. Ну или платье должно быть настолько красивым, как с «Харли» было. Всем всё понравилось, и оно привлекло внимание. Новое платье, думаю, незамеченным тоже не останется. Главное для нас сейчас, чтобы это было не просто красивое платье-шок, но и чтобы оно было удобное.

Алёна Косторная Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— У Гоши тоже будет костюм-шок?

— Нет (смеётся). Шок будет только у партнёрши. А Гоша будет просто гармонично выглядеть, иначе будет перебор. Шок должен быть у кого-то одного. Но тут и тема, и музыка скорее на партнёршу направлены. Платье будет очень необычное. Думаю, что такого ещё не было. Слава богу, что тренеры одобрили и я могу спокойно работать.

— Для другой программы вы тоже будете шить?

— Скорее всего. Мы ещё не обговаривали, но и времени много ещё. У меня просто сначала была подготовка к показу, а сейчас у меня проходит конкурс дизайнеров, в этом году у нас впервые будет номинация «Фигурное катание».

— Вы говорите про конкурс «Без страз»?

— Да, это тема конкурса в этом году. Это трудность для дизайнеров, потому что им придётся всё сделать на чистовую. Кристаллами можно очень много чего прикрыть, допустим, неровные строчки или погрешности. А работать без кристаллов — это сразу сложность для дизайнеров. Нужно показать всё своё мастерство в плане качества, таланта, новых идей. Без кристаллов это непривычно. Некоторые говорили: «Ой, куда мы потом эти костюмы денем? Все хотят с кристаллами». Да без проблем, потом этот красивый костюм можно будет покрыть кристаллами и продать. А может, он будет выглядеть достаточно полноценно и без кристаллов.

— А как вы считаете, может ли красиво, гармонично смотреться на льду костюм без страз?

— Я думаю, в фигурном катании есть очень много примеров, когда костюмы смотрятся хорошо, гармонично без страз. И в парном катании я видела много примеров — это смотрится очень красиво. В художественной гимнастике такого практически нет — это шок для них (улыбается). Конечно, стразы — это мощный инструмент, и я не думаю, что от него когда-нибудь полностью откажутся.

«Обычно кристаллы считают тысячами, а у меня в мастерской уже килограммами»

— Мы уже больше года находимся под санкциями. Усложнилась ли работа над костюмами из-за этого? Может, каких-то материалов не хватает?

— Сначала были проблемы, сейчас мы адаптировались. Вы видите, сколько кристаллов в мастерской, и сейчас придёт ещё 140 килограммов. Обычно кристаллы считают тысячами, например, сколько тысяч на костюме. А у меня в мастерской уже килограммами (смеётся). Кристаллы есть все, разных форм, цветов, и клеевые, и пришивные — всё, что хочешь. Адаптировались.

Сначала пропало всё. Я начала покупать и там и сям. Когда нет постоянного надёжного поставщика — ты постоянно на нервах, потому что не знаешь, какого качества придут тебе кристаллы. Многие годы мы отбираем с помощью тестирования для себя материалы, и ты не готов менять их на что-либо, даже если что-то появилось дешевле. Если ты где-то сэкономил, тебе потом дороже выйдет. Никто не оставит себе плохого качества костюм за 100 тысяч. Поэтому сначала мы все испытали огромный стресс, но потом адаптировались. И с тканями тоже. Но с тканями было проще, потому что из Италии в принципе можно привезти. А кристаллы Swarovski из Австрии нельзя. Но через наших друзей китайцев можно, поэтому кристаллы Swarovski у меня есть, много. Китайцы, конечно, делают наценку, но не дерут. Если покупаешь на миллион — это для кристаллов Swarovski не сильно много — им это интересно, они небольшую наценку делают. Но что с другой нишей делать…

Алёна Куклычёва Фото: Из личного архива Алёны Куклычёвой

Кристаллы Swarovski дизайнеры используют, когда заказчик готов это оплачивать, потому что в костюме это больше 100 тысяч в любом случае. Если говорить о более бюджетных костюмах, тут беда. У нас был другой бренд, более бюджетный, но он просто исчез, его нигде нельзя было купить. Но у меня были переговоры с ведущей фабрикой в Китае, наверное, в течение полугода. Они мне присылали образцы кристаллов, я их тестировала. Мы смотрели качество стекла, качество клеевой основы, сцепления. Тестировали на каких-то образцах, с риском для себя на каких-то костюмах — без этого нельзя. Нужно обязательно пустить их в работу именно в костюме и посмотреть, что будет после ковра, льда. Спортсменки должны всё это опробовать и дать обратную связь. Большая работа была мной проведена. Образцы меня устроили, и я заказала огромную партию на несколько миллионов. Мало купить было нельзя, а я такое количество не переработаю. Поэтому было решено создать бренд Solea. Я выбрала политику: хорошее качество по доступной цене. Буду продавать с минимальной наценкой, чтобы этим было вообще выгодно заниматься.

— Поменялись ли как-то цены на костюмы после введения санкций?

— Нет. В основном цена костюма зависит от кристаллов. Дорогой сегмент — это кристаллы Swarovski. Это самые лучшие кристаллы, которые есть в мире для нашего вида деятельности, дальше уже только бриллианты (улыбается). Можно сделать микс кристаллов Swarovski с более бюджетными — это будет более доступно по цене. Либо использовать только бюджетные кристаллы.

В художественной гимнастике костюмы у нас стоят от 80 000 рублей на заказ. В фигурном катании в среднем получается 50 000–60 000 рублей, там всё-таки меньше кристаллов используется.

— А в художественной гимнастике как цены варьируются? От 80 000 и до бесконечности?

— Бесконечность — это, конечно, громко сказано (улыбается). Я думаю, что не дороже 200 000 рублей. И то за 200 000 это должен быть такой эксклюзив, что-то очень необычное, за что готовы заплатить такие деньги. В художественной гимнастике есть такие люди, и это не единицы. Играют амбиции мам, тренеров. Говорят: «Мы хотим бомбу!» И тут уже зависит от твоих возможностей: твори, делай. У нас есть заказчики, которые готовы платить большие суммы, главное, чтобы выделиться, быть единственными и неповторимыми.