Трусова творила историю в маленьком чёрном платье. Время килограммов страз уже прошло?

На одном купальнике топ-гимнастки может быть наклеено больше 10 тысяч камней. Весят такие произведения искусства по полтора-два килограмма, выступать в них – дополнительная нагрузка, но на ковре обязательно нужно привлекать внимание.

«Чем больше камней, тем лучше», – отмечала Дина Аверина, цитируя негласное правило художественной гимнастики. Схожая ситуация и в фигурном катании, разве что за весом костюмов тщательно следят – не в каждом платье получается чисто доехать произвольную программу с четверными прыжками. Но и обилие страз присутствует едва ли не на каждом втором наряде фигуристки.

Но для исторического проката Александры Трусовой на Олимпиаде хватило маленького черного платья, почти что тренировочного варианта. Мир замер в ожидании четверных Саши – хотя в программе «Круэлла» можно было разгуляться.

В этом материале разберём, есть ли у минимализма шансы стать настоящим трендом, и вспомним, кто из известных спортсменок бросал вызов сложившемуся порядку вещей.

Кто из гимнасток шёл против системы?

В олимпийском сезоне выделялись гимнастки из команды Азербайджана. Чёрные ретрокупальники с длинным рукавом и воротниками притягивали к себе внимание на каждом выступлении – разве можно выйти на ковёр вот так? Этот контраст как раз и привлекает внимание.

Гимнастки из Азербайджана Фото: Toru Hanai/Getty Images

Гимнастки из Украины выступали на постолимпийском ЧМ в Китакюсю в чёрных комбинезонах. Главным украшением костюма стали узорчатые полупрозрачные вставки и блеск на воротниках. Однако пока аскеза и минимализм в гимнастике встречаются очень редко – что в высших, что в низших эшелонах.

Гимнастки из Украины Фото: Toru Hanai/Getty Images

Алёна Куклычева профессиональный дизайнер костюмов для фигуристов и гимнастов «Если брать художественную гимнастику, то каждый, наверное, второй или третий костюм перегружен камнями. Если сравнивать со стилем минимализм, то костюмы в художественной гимнастике точно перегружены, потому что за малым исключением они очень насыщены камнями, фактурой, детализированы».

Моду в гимнастике всегда задают чемпионки. Фасон может меняться – купальник с юбкой или без юбки, с рукавами или без, с воротником или глубоким вырезом, но стразы Swarovski присутствуют почти на каждом купальнике во время крупных стартов. Некоторые дизайнеры используют бахрому, ручную роспись, перья, подбирают кричащие кислотные цвета – словом, делают всё, чтобы костюм было видно издалека и гимнастка запоминалась.

Большую роль в этом сыграла Ирина Винер – она на уровне федераций продвигала купальники с множеством украшений и добилась своего. Гимнастический ковер фактически превратился в подиум, и идти против сложившейся системы трудно.

В фигурном катании наряды гораздо легче, но не менее яркие

В среде фигуристок таких тяжёлых нарядов не встретить, но и здесь дизайнеры часто налегают на декор. Совладелица ателье в Петербурге Светлана Гачинская рассказывала, что на платье Софьи Самодуровой ушла россыпь из 10 тысяч камней. С произвольной «Бурлеск» Соня как раз и завоевала главный титул в карьере, и декор на платье отлично вписывался в концепт постановки.

Софья Самодурова Фото: Joosep Martinson — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Обилие страз иногда мешает показывать результат. В интервью Первому каналу Камила Валиева рассказывала о первом костюме к программе «Болеро» – он весил около 800 граммов, и во второй половине проката это ощущалось: было тяжелее ехать, труднее прыгать. В первом наряде Камила откаталась лишь раз, и выступление получилось провальным. Новый костюм (чёрный комбинезон) весил в два раза меньше, и в нём Камила чувствовала себя гораздо увереннее.

Камила Валиева Фото: РИА Новости

Алёна Куклычева профессиональный дизайнер костюмов для фигуристов и гимнастов «Если в гимнастике камни сами собой предполагаются, то в фигурном катании я спрашиваю: «Вы где хотите камни: на юбке, по рисунку? Рукава будем клеить? А всё платье будем клеить?». И мне говорят: «Ой, Алён, много не хочется, давайте сделаем, чтобы это было акцентно». Или: «Ой, юбку ни в коем случае не утяжеляем, никаких камней не нужно». Кто-то спрашивает: «Сколько это будет стоить?» Тогда мы начинаем оговаривать по стоимости, и решается вопрос с камнями: делать с ними или без.



Меня спрашивают: «А без камней это будет красиво?». Конечно, это будет красиво, мы же носим одежду без страз, и это красиво. Камни — ни в коем случае не необходимая составляющая костюма. Я думаю, что в фигурном катании точно можно без них обойтись, да и в гимнастике тоже. Просто повелись такие тенденции, которые заложены многолетним опытом».

Кто продвигает в фигурном катании тренд на минимализм? Можно вспомнить хотя бы Александру Трусову. На Олимпийских играх Саша установила историческое достижение в платье, сшитом ещё для контрольных прокатов. Там этот скромный чёрный наряд стал счастливым: Трусовой впервые удалось приземлить пять квадов в публичном прокате.

К серии Гран-при Саше сшили настоящий наряд Круэллы – платье с декором в виде деталей газет, а также с именами собак фигуристки. Но Трусова выступила в этом платье только на Skate America, а дальше вернулась к первому варианту. Платье с газетами Саша надевала на награждение, а также на шоу, когда катала олимпийскую программу в повторе.

Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович / Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чуть раньше маленькое чёрное платье помогло выиграть серебро ЧМ американке Эшли Вагнер. Из деталей декора в нём присутствовал только узор на спине. В олимпийский сезон к минимализму обратилась и американка Мэрайя Белл в короткой программе под River Flows in You. Ставка была сделана на глубокий синий цвет ткани, а к Олимпиаде наряд дополнили узкой полоской сияющих камней по верху. Польская фигуристка Катерина Куракова катала программу под Эдит Пиаф в розовом платье в горошек – это, по сути, и был главный акцент наряда.

Мэрайя Белл Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Каждый такой выход за рамки устоявшейся моды был обоснован: платье попадало в придуманный образ, хорошо сочеталось с музыкой и выгодно выделяло фигуристку на общем фоне. А это и есть главная задача наряда.

Алёна Куклычева профессиональный дизайнер костюмов для фигуристов и гимнастов «Каждый спортсмен должен выражать себя через стиль, и стиль он должен выбрать сам для себя. Кто-то яркий, кто-то более лиричный, нежный, и всем хочет показать, что он такой. Так же, наверное, подбираются и композиции под спортсмена. Вот если взять Алёну Косторную, «Харли Квинн». Не знаю, мне кажется, у неё лучше всего получился этот образ. Эту музыку, это платье можно надеть на любого спортсмена, и не каждый передаст эту энергетику так, как она во Франции, когда она просто взорвала там. Тогда, в первый раз, это было до мурашек, меня прям зацепило. Это самое главное, поэтому каждый спортсмен должен найти свой стиль. Здорово, когда стиль отражает как раз внутренний мир и образ в целом доходит до зрителя — это самое важное».

Как создать запоминающийся костюм без обилия декора? Отвечает дизайнер

Мы будем и дальше наблюдать всплески аскезы и минимализма, но вряд ли это закрепится как самостоятельный тренд и уйдёт в массы. Дизайнеры полностью подчинены вкусу и бюджету заказчика, а они у всех разные. Заказов на скромные наряды не так уж и много, но кто-то действительно предпочитает простые линии и отсутствие украшений.

Алёна Куклычева профессиональный дизайнер костюмов для фигуристов и гимнастов «Как создать запоминающийся наряд для фигуристки или гимнастки без обилия камней, блёсток и пайеток? Мастерством дизайнера. Я вам скажу, что хороший дизайнер — ему дай набор материалов, скажи «Сделай, пожалуйста, что-нибудь стоящее» — и он сделает, я вас уверяю. Стразы — далеко не главная составляющая. Можно вычурно сделать костюм, можно минималистично, и всё будет выглядеть прилично, достаточно цепляюще, потому что костюм дополняет спортсмена, и костюм оживает. Главное, чтобы он соответствовал и внутреннему миру спортсмена, его движениям, композиции. Я думаю, что можно просто из ткани сделать очень даже — только дайте хотя бы краски или несколько фактур ткани (смеётся). Без страз можно сделать на цвете «вау», можно на фактуре. Если мне в один момент скажут, что страз нет вообще — это не проблема. Я думаю, что для профессионалов, не только для меня, это проблемой не будет».

Наряд – это только дополнение к программе или упражнению, возможность выгодно подсветить образ, дополнить его деталями. Платье Саше Трусовой в произвольной программе выполнило свою главную задачу – оно не помешало ей исполнить весь заявленный контент и вселило в неё уверенность. На первом плане всегда остаётся харизма спортсменки – её не подменишь никакими стразами Swarovski.